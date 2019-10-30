Избиения и экстремизм ходят рядом? Азербайджанская «В.Б.О.Н.» нарвалась на проверку и будет закрыта

Уже несколько дней в Сети не утихают разговоры об азербайджанской группе во «ВКонтакте» «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа». По словам ее участников, их единственная цель — помощь землякам и защита традиционных ценностей своего народа. Но после публикации ряда видео с избиениями за оскорбления на национальной почве, на кадрах которых был логотип группы, пользователи Сети увидели в этом националистическую идеологию.

Теперь о группе говорят не только в Сети, но и в СМИ, а сотрудники МВД проверяют азербайджанское движение на экстремизм. Подробнее о том, что представляет из себя «В.Б.О.Н.» и как благотворительная организация оказалась в эпицентре скандала — в материале «360».

Что такое «ВБОН»?

Члены этого объединения якобы выступают за традиционные ценности, ведут благотворительную деятельность, а также призывают азербайджанцев вести себя в соответствии с обычаями и устоями. Кроме того, они также «исправляют» соотечественников, позволяющих себе вызывающее или же хамское поведение.

«ВБОН — это настоящие азербайджанцы, которым не плевать на свой народ и то, как наш народ себя ведет. То есть по отношению ко всему, к своим родителям, стране, другим народам, религии. Объединение для помощи своим землякам, которые оказались в сложной ситуации», — рассказал один из членов объединения в беседе с порталом Readovka.ru.

Видеозаписи

Активные разговоры вокруг движения начались 13 октября, когда в Сети стали распространяться видео с плашкой «ВБОН». На опубликованных кадрах азербайджанцы избивают русских, заставляя их при этом на камеру приносить извинения. Эти записи в миг разошлись по группам в соцсетях, приверженным к националистической идеологии.

В разговоре с Readovka.ru администратор одного из таких сообществ рассказал, что запись в группу была прислана азербайджанцем, который состоит в «ВБОН», но действия объединения не одобряет. После массового распространения таких видео по соцсетям, появились люди, которые называют себя «жертвами азербайджанской этнической ОПГ».

Источник фото: скриншот с видео Readovka / «ВКонтакте»

После публикации одного из таких видео в сообществе «Русский союз» в комментариях группы появились люди, утверждающие, что избитые были наказаны за дело, а азербайджанцы из «ВБОН» не националисты, и никакого ОПГ и вовсе не существует.

Участники объединения о «ВБОН»

Собеседник «Русского союза» рассказал, что объединением «ВБОН» руководят Абдуллах и Бинат Бунниатов.

Бинат Бунниатов свою причастность к движению подтвердил. Он отметил, что бывают случаи, когда от имени объединения пишут «сторонние люди». По его словам, видеозаписи имеют прямое отношение к «ВБОН». Бинат оправдывает телесные наказания и не видит в них никакого нарушения законов.

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«Я имею прямое отношение к организации. Да, случаи бывают, когда сторонние люди пишут от имени ВБОН, если такие случаи есть, вы мне скидывайте, мы их ловим и с ними в своем роде разговариваем. Угрозы и оскорбления пишут люди, не принадлежащие к ВБОН. Видео имеют прямое отношение к нашей организации. Это нормально, если смотреть с точки зрения мужчины. Там закон никак не нарушен. Вы хоть когда-нибудь видели, чтобы человека привлекали за драку? Если в закрытом месте дрались, об этом никто не знает, и никто не видел этого — это обычные разборки, которые не подпадают под какую-либо статью. У нас есть и юристы, и полицейские среди членов организации, и адвокаты. Мы, прежде чем пойти куда-то согласовываем свои действия. В общественном месте вы не увидите, чтобы кто-то кого-то избивал. Там один удар и на этом все заканчивается», — приводит портал слова Бината.

Второй из предполагаемых организаторов группы — Абдуллах, — также рассказал о сообществе. В материале портала указано, что он произвел впечатление воспитанного молодого человека, который действительно чтит и уважает традиции своего народа, а к тем, «кто пускается во все тяжкие, угрожая и оскорбляя, он относится с презрением».

Источник фото: скриншот с видео Readovka / «ВКонтакте»

По мнению Абдуллаха, поиском и травлей занимаются азербайджанцы, позорящие свой собственный народ. Как и Бинат, и азербайджанцы, которые заставляли людей, писавших жертвам угрозы и оскорбления, извиняться, Абдуллах хочет, чтобы их нацию не позорили.

Про видео, на котором азербайджанцы бьют русского члены «ВБОН» говорят, что мужчину не избивали, а только дали пощечину, и это было за дело.

Позиция членов «ВБОН», по данным портала, такова: они устали от того позора, который, по их мнению, доставляют им нерадивые соотечественники. Попробовав создать сообщество людей, которые защищают традиционные ценности страны и народа, организаторы объединения не смогли удержать контроль. Некоторые люди преступили черту, и теперь угрожают физической расправой даже за одно упоминание фактов, дискредитирующих Азербайджан.

Источник фото: «ВКонтакте»

В основном «ВБОН» работает как обычная общественная благотворительная организация, считают организаторы. Например, объединение помогло азербайджанским детям Мухамаду и Исмаилу. После смерти родителей мальчики оказались на улице, им приходилось спать в подъезде. Детей разыскали, азербайджанец, имеющий собственную гостиницу, предоставил им жилье, другая соотечественница за счет своего кафе обеспечивает детей питанием. В распространении информации о мальчиках, попавших в бедственное положение, помогла «ВБОН».

Также сообщество организовало сбор денег для страдающей остеохондрозом четвертой степени девочки. В объединение обратился отец ребенка с просьбой о помощи.

К сожалению, сейчас «ВБОН» уже не в состоянии контролировать поведение отдельных последователей, помогая при этом нуждающимся мигрантам из Азербайджана.

Проверка

Первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с «360» подтвердил информацию о том, что оправлял запрос в МВД с просьбой проверить группу «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа» в соцсети «Вконтакте» на экстремизм.

По его словам, иногда к нему обращаются люди в социальных сетях по поводу того, что в том или ином сообществе происходят оскорбления, либо нарушаются действующие законы Российской Федерации.

«Если это будет проверено и действительно те факты, о которых мы говорим подтвердятся, тогда в соответствии с законом нужные организации государственные будут приостанавливать доступ к этим сообществам», — объяснил Власов.

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Отвечая на вопрос о том, видел ли он видео избиения в группе «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа» Власов отметил, что конкретно в этом сообществе записей не видел, но видел перепосты, которые были в других сообществах, и комментарии под этими видео были абсолютно разными. Он добавил, что эти видео достаточно быстро были заблокированы.

«Все равно определенным образом нам нужно всегда искать первоисточник», — добавил Власов.

Сейчас сотрудники МВД уже проверяют на экстремизм «ВБОН». Устанавливаются все члены объединения и источники финансирования движения. Исходя из материала «Базы», в разработке полицейских более 250 человек и несколько десятков фирм, через которые предположительно и поступали «пожертвования» для организации.

Согласно материалам МВД, объединение основано под патронажем азербайджанской диаспоры Москвы. Среди его членов есть представители МВД и других силовых структур, что и позволяло участникам группы узнавать оперативно информацию о своих обидчиках из Сети.

Источник фото: Pixabay

После того, как о движении написали ряд российских СМИ, многие из участников объединения назвали факты об избиениях «открытой клеветой и вселенским преувеличением».

Еще в одном сообществе представители движения обвиняют в распространении негатива о себе русских националистов.

В понедельник, 28 октября, в полицию доставили одного из администраторов «ВБОН». Имя этого человека не называется. Во время опроса он рассказал, что к избиениям людей его группа не имеет никакого отношения, а все видеозаписи присылались пользователями.

Сегодня стало известно, что сообщество «В.Б.О.Н. | Во благо общего народа» будет удалено по решению администратора паблика.