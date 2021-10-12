Родители вступились за директора после стрельбы в казанской школе. Трагедии правда можно было избежать?

Родители попросили прекратить дело о халатности против директора школы № 175 в Казани, где Ильназ Галявиев устроил стрельбу в мае этого года. В момент нападения в гимназии не было нормальной системы охраны. Но организовать безопасность в школе сложно и очень затратно.

Родители учеников и выпускников школы № 175 в Казани обратились к президенту Владимиру Путину и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они попросили прекратить дело о халатности против директора школы Амины Валеевой. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Валееву обвинили в отсутствии квалифицированной охраны и в недостатках школьной системы безопасности. При этом именно Валеева объявила по громкой связи, что учителям нужно запереться в классах вместе с детьми. Благодаря этому Галявиев и не попал внутрь большинства аудиторий. В том классе, куда стрелок сумел проникнуть, система оповещения была сломана.

Помимо Валеевой, обвинение выдвинули против экс-директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова. Его фирма должна была обеспечивать работоспособность систем безопасности в школе. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По такой же статье проходит инженер по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. По данным правоохранителей, оповещение в аудитории, где находился 8 «А» класс, не сработало из-за его действий.

Следить за обстановкой

Обезопасить школы от трагедий, подобных казанской, не так просто. Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов объяснил «360», что для этого нужно учитывать несколько факторов. Один из них — это криминогенная обстановка в районе.

Если [обстановка] до этого была спокойная, то привлекать дополнительные силы сотрудников более высокой квалификации — затратная часть, которая ложится на предприятие Петр Фефелов.

Мониторить криминогенную обстановку вокруг школы тоже непросто, поскольку учебные заведения в первую очередь направлены на образование. Фефелов отметил, что до трагедии не было предпосылок для усиления безопасности, жалобы также не поступали. По мнению эксперта, обвинять директора, который не работал в сфере безопасности, неправильно.

«Это должны контролировать действующие силовые органы, сотрудники полиции», — подчеркнул Фефелов.

Усилить охрану

Чтобы такие ситуации не повторялись, Фефелов предложил не просто оснащать школы камерами, но и добавить операторов, которые бы в режиме реального времени следили за ситуацией вокруг здания. В таком случае сотрудник может нажать тревожную кнопку до прихода стрелка в здание и выдвинуться ему навстречу, пытаясь психологически воздействовать на злоумышленника.

Но для этой работы понадобятся операторы, которые будут работать посменно, и обученный человек на входе. Все это приведет к увеличению численности сотрудников.

Эксперт по выживанию Олег Гегельский добавил, что учебные заведения должны быть оснащены еще и защитными инженерными сооружениями.

«Это заборы, видеокамеры, дублирующийся электрическим и механическим замком вход под постоянным наблюдением», — сказал он.

Охрана же в школе должна быть вооружена — только так можно противостоять вооруженному злоумышленнику. По мнению Гегельского, справиться смогут минимум двое охранников.