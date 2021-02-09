Контроль за отсрочками от армии могут ввести в России. Это не поможет больным людям избежать призыва

Госдума поддержала законопроект о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья. 9 февраля его утвердили в первом чтении. Подробнее о том, как это повлияет на призывников — в материале «360».

«Правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья проверяется путем изучения личных дел и медицинских документов», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Если окажется, что отсрочку или освобождение от воинской службы предоставили неправильно, то призывнику проведут контрольное медицинское освидетельствование. Решение о его необходимости будет принимать призывная комиссия субъекта России.

Захотели сэкономить, но не смогут

В кабинете министров уверены, что этот законопроект поможет снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников. Руководитель центра поддержки призывников «Отсрочки.ру» Иван Самарин в беседе с «360» предположил, что смысл законопроекта заключается экономии денег.

Но это достигнуто не будет, потому что в любом случае, нужно будет потратиться на проведение контрольного медицинского освидетельствования. Если бы нормально проводились медицинские освидетельствования — сразу по достижении 18 лет, то примерно 30% молодых людей сразу бы зачислялись в запас Иван Самарин.

Тогда на них не нужно было бы тратить деньги: на проведение воинского учета, рассылку повесток, отправку участковых и так далее. Нормальное медицинское освидетельствование, которое никто не откладывает на четыре-шесть лет, позволило бы военкоматам разгрузиться.

«Во-вторых, деньги будут расходоваться на то, чтобы проводить призывные мероприятия два раза. Так получается в любом случае, потому что для принятия решения по предоставлению отсрочки по обучению, например, все равно человека нужно вызвать на заседание призывной комиссии, и ему это решение объявить. Заочно не проводятся такие мероприятия», — подчеркнул Самарин.

Он добавил, что кроме того, появляется неопределенность в реальном размере ресурсов, которые можно будет мобилизовать. Дело в том, что без определения годности нельзя понять, сколько человек в случае опасности для государства действительно можно будет призвать.

«Смешные поправочки»

«Помимо этого есть такие смешные „поправочки“ о том, что, „мы не будем никого подвергать медицинскому обследованию, если у них есть основания для отсрочки по обучению или для освобождения по медицинским отводам“. Здесь непонятно, потому что именно в процессе медицинского освидетельствования эти основания и выявляются», — отметил Самарин.

Собеседник пояснил, что на практике решение будет приниматься заочно — также, как это делается сейчас. Человеку достаточно просто принести справку, ему скажут: «Все, иди, гуляй». Он уверен, что никаких заявления о проведении медицинского освидетельствования у призывников собирать не будут. По действующему закону допустимо, что ВУЗ будет высылать справку в военкомат, или сам призывник ее приносить — и им будут говорить: «Все, иди, до свидания! Мы тебя вызовем после окончания призыва».

На практике 100% студентов обследоваться не будут, и никто им не скажет: «Пиши заявление о том, чтобы тебя обследовали». Все это достаточно глупо. По сути дела хотят узаконить ту практику, которая сейчас существует — не обследовать людей. Ни к чему хорошему, ни к тому, что снизится риск призыва больных людей, это не приведет Иван Самарин.

Как легально получить отсрочку?

Эксперт отметил, что процедура получения отсрочки от армии совершенно обычная. При любом появлении молодого человека в военкомате определяется его категория годности. Выясняется, есть ли в армии военно-учетная специальность, на которой конкретный человек сможет выполнять свои функции.

«Это даже не в интересах граждан сделано, это в интересах армии. Потому что поставить на какую-то воинскую военно-учетную специальность человека, который не сможет это делать — например, плохо видящего в десант взять, или с плоскостопием, оно ни к чему хорошему не приведет. Такой человек подставит и самого себя, и подразделение в боевых условиях. Это может закончится все гибелью», — уточнил Самарин.

Он пояснил, что первый раз призывнику определяют категорию годности при постановке на воинский учет — в 16-17 лет. Затем по достижению 18 лет — при необходимости молодого человека направят в лечебное учреждение, чтобы установить диагноз.

По состоянию здоровья

Иван Самарин рассказал, что отсрочку по состоянию здоровья могут получить примерно 30% молодых людей. Нельзя говорить, что нет здоровых людей, есть плохо обследованные — это просто врачебная шутка, и это надо понимать.

Чтобы получить отсрочку, первым делом нужно выявить хронические заболевания и ограничения по здоровью, которые есть у призывника — неважно, влияют ли они не его годность к службе, или нет.

«Надо найти то лечебное учреждение, которое это делает квалифицированно. К сожалению, даже в Москве найти то лечебное учреждение, которое бы правильно делало, допустим, снимок стоп для плоскостопия, не всегда возможно — они просто не умеют этого делать. После этого, получив документы, нужно их заверить — есть приказ Минздрава, как их нужно заверять», — отметил собеседник.

Затем диагнозы надо сравнить их с расписанием болезней — критериями, которые показывают, годен человек к армии, или нет. Дальше призывник пишет заявление в военкомат с просьбой о приобщении документов к личному делу.

«В этом случае, когда призывник приходит в военкомат на медицинское освидетельствование, ему достаточно просто сказать, что все документы есть в личном деле. И военкомат уже просто перепроверят диагноз, без этого никак не обойтись. Если диагноз подтверждается — а он должен быть подтвержден, если до этого медицинское обследование проводилось добровольно, то зачисляется человек в запас — это объявляет призывная комиссия», — пояснил Самарин.

Просто только в теории

На словах все просто, но на самом деле очень часто призывные комиссии не учитывают имеющиеся заболевания… Это встречается сплошь и рядом, особенно под конец призыва Иван Самарин.

Самарин рассказал, что деятельность «Отсрочки.ру» и лично его, как врача и юриста, развивается в двух основных направлениях. Первое — выявить те заболевания, которые имеются у призывника.

Альтернатива армии

Самарин напомнил, что каждый человек, кто не хочет идти в армию, может туда не ходить — если имеются соответствующие убеждения, которые противоречат несению военной службы. С 2002 года можно пройти альтернативную гражданскую службу вместо военной.

Убеждения могут быть различные: и пацифистские, и религиозные — и некоторые православные батюшки давали свое благословение на прохождение альтернативной гражданской службы Иван Самарин.

Он отметил, что заменить армию альтернативной гражданской службой несложно — достаточно написать заявление, соблюдая все установленные сроки. При этом пользуются этой возможностью нечасто — многие просто про нее не знают. А те, кто знает, верят стереотипам — что отправят обязательно далеко и будет большой срок службы.

«В ряде военкоматов позитивно настроены призывные комиссии, не заставляют служить тех, кто не хочет. Действуйте честно — и вы добьетесь своего. Всегда можно написать заявление на альтернативную службу и на гражданке отработать один год и девять месяцев, живя в общежитии или дома. Москвичи, кстати, все дома остаются — просто ходят на работу и получают за это деньги», — рассказал он.