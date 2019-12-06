Изабеллу Ярванди называют антиподом Греты Тунберг. Она против мигрантов и за традиционную семью

Шведской активистке Грете Тунберг противопоставляют 16-летнюю Изабеллу Ярванди. Она поддерживает идею традиционной семьи, выступает за борьбу с нелегальными мигрантами и высказывается против геев.

Изабелла Ярванди прославилась еще в 2018 году, когда выступила на площади Мюнтторгет в Гетеборге — ее родном городе. Она призывала противостоять подписанию Глобального договора о миграции. С теми же идеями она появилась и в других населенных пунктах Швеции.

Девушку не устраивает политика страны по поводу мигрантов — Ярванди против мультикультурализма и интеграции приезжих в шведское общество. В выражениях юная активистка совсем не стесняется — она утверждала, что политика по поводу мигрантов разрушает ее родину, которая была великой.

В том числе из-за этого администрация Twitter заблокировала страницу активистки, хотя основной причиной был ее возраст. Соцсеть посчитала, что Ярванди слишком молода для выражения националистических взглядов на платформе. А ведь у нее было около 10 тысяч подписчиков. Сейчас у девушки тоже есть аккаунт, но количество единомышленников намного меньше.

В апреле 2019 года Ярванди назвала Евросоюз и правительство Швеции «экстремистами», а левые партии обвинила в лицемерии. А в июне предупредила, что в шведах «сохранился дух викингов», который рано или поздно напомнит о себе. Что именно хотела донести до людей Ярванди, неясно, но звучит безумно.

О глобализме и гендерных исследованиях активистка заговорила позже — где-то в 2019 году. Девушка против засилья ЛГБТ-культуры, а также насилия.

Ярванди негласно противопоставляют Грете Тунберг, называя ее «Анти-Гретой». Это подтвердило в том числе немецкое издание, написавшее, что Ярванди вызывает больше доверия, чем Тунберг, так как действует исходя из личных побуждений, а не желания пропиариться.

Еще «Анти-Гретой» Ярванди можно назвать потому, что она не является разменной монетой корпораций или больших политиков. Она такая же неравнодушная, как и Тунберг, но что-то о ней не говорят на каждом углу.

Ярванди не стала бы популярной, если бы не консервативные и националистические политические круги, а также пресса подобной направленности. Они высоко оценили первые выступления девушки на тему миграции, похвалив ее за смелость и защиту своих ценностей.

Истоки взглядов

У Ярванди было довольно сложное детство. Она выросла в смешанной шведско-иранской семье в районе Гетеборга, где был очень высокий уровень преступности. Несмотря на учебу в обычной начальной школе, она часто наблюдала случаи сегрегации среди друзей и родственников, связанные с расизмом, языковыми конфликтами и так далее. В одном интервью Ярванди говорила, что в школе часто насиловали учениц, а учителя боялись противостоять ученикам.

Ярванди с детства видела, к чему приводит политика насаждения мультикультурализма: из-за постоянного потока мигрантов возникали конфликты. По мнению девушки, люди, которые приносят в страны свои ценности и традиции, не могут адаптироваться и мешают тем, кто родился и вырос в стране.