Карты «Мир» за границей и устойчивость топ-20 банков России. Главное из заявлений ЦБ

Масштаб проблем российских банков станет известен к концу мая, заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин на встрече АБР «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков». Специалисты завершат оценку финансовой устойчивости 20 крупнейших кредитных организаций, пишет ТАСС.

Потребуется докапитализация

Специалисты оценят величину их активов и поймут, какие потери понесли банки.

«После этого будет виден масштаб проблем», — сказал Дмитрий Тулин.

Он допустил, что некоторым из-за кризиса понадобится докапитализация. В начале 2022 года банки имели определенный запас прочности. По информации «Интерфакса», их капитал достигал 12,5 триллиона рублей, из которых запас оценивался в среднем в семь триллионов рублей.

Когда станет известна необходимая сумма, начнутся переговоры с правительством о мерах поддержки. Кабмин уже анонсировал планы и форму традиционной докапитализации — путем покупки акций. Однако Центробанк рассматривает другие меры, которые прежде еще не использовались.

Первый зампред Центробанка уверен, что проблемы будут решены. Для этого была проведена серьезная работа по укреплению финансовой устойчивости банковского сектора, теперь предстоят донастройка и докапитализация.

«Мир» примут еще в двух странах

Летом будут расширены возможности отечественной платежной системы «Мир». Карты будут принимать еще в двух туристических странах, сообщила на той же встрече первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Мы планируем летом достичь соглашения о том, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты „Мир“», — сказала она.

Ольга Скоробогатова не уточнила, о каких именно странах идет речь. Сейчас «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Ранее велись переговоры с Кубой, сообщил «Интерфакс».

Россияне привыкли к безналу

Она также объявила, что доля безналичных расчетов в рознице по итогам первого квартала составила 75,5%. В прошлом году этот показатель составлял 74,3%, а в 2020 году — 70,3%, сообщил ТАСС.

«Наши люди не готовы возвращаться в наличные», — сказала Ольга Скоробогатова.

До 1 июля всем кредитным организациям России необходимо подключиться к сервису «СБПэй». Ранее срок переносился, банки должны были сделать это до апреля. Однако первый зампред Центробанка заявила, что эта дата окончательна.

Новая концепция финрегулирования

Специалисты Центробанка также работают над концепцией банковского регулирования и надзора, которая будет учитывать новые реалии. Результаты станут известны не позднее ноября.

«Мы буквально с 24–28 февраля стали заниматься стратегическим планированием, думать над тем, как будет выглядеть архитектура финансового сектора», — сказал Дмитрий Тулин.

По его словам, пока это закрытая работа, консенсус внутри ведомства еще не достигнут, поэтому рано раскрывать детали. Центробанку еще предстоит обсудить концепцию с игроками рынка и организовать консультативные доклады.

Цифровой рубль

Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах начнется с апреля 2023 года. Также Центробанк планирует использовать смарт-контракты в пилотировании платформы цифрового рубля.

«Большая часть пилотных банков находятся с нами пока по тестовым операциям. Мы предполагаем, что с апреля следующего года сможем начать пилот на реальных клиентах и операциях», — объявила Ольга Скоробогатова.

В материалах Банка России также указано, по информации ТАСС, что запуск обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытие кошельков нерезидентам может произойти с 2024 года.