Неприглядная слава. Как жизнь и карьера звезд мирового спорта рушилась из-за уголовного кодекса

Спортсмены не всегда славятся лишь успехами в карьере, часто о них говорят в связи со скандалами и уголовными делами. Так, двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга обвинили в хранении наркотиков и грубом вождении. Он получил семь месяцев тюрьмы и пожизненно лишился водительских прав. Кто еще из известных персон из мира спорта оказался за решеткой, а кому сейчас грозит тюрьма — в материале «360».

Петтер Нортуг

Полиция остановила Нортуга за рулем его авто летом 2020 года. Он ехал со скоростью 200 километров в час на участке дороги с разрешенной скоростью не более 80 километров в час. При этом он снимал себя на телефон.

В доме олимпийского чемпиона полиция провела обыск и обнаружила наркотики. Норгут признался, что у него серьезная проблема со злоупотреблением психоактивными веществами.

Спортсмену предъявили обвинение за агрессивное вождение, использование мобильного во время управления авто и хранение наркотиков. Окружной суд Осло пожизненно лишил его водительских прав и приговорил к семи месяцам тюрьмы.

Оскар Писториус

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Оскар Писториус в ночь на 14 февраля 2013 года убил свою подругу, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Как позже объяснил свои действия бегун-ампутант, он принял ее за грабителя. Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к шести годам.

Однако прокуратура ЮАР оспорила вердикт. В результате ходатайство стороны обвинения было удовлетворено — в ноябре 2017 года Писториус получил 13 лет и пять месяцев тюремного заключения за умышленное убийство.

Вячеслав Войнов

Российский защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Вячеслав Войнов был арестован в ночь на 20 октября 2014 года полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову. У женщины были ушибы, синяки и порез под глазом. Заподозрив бытовой насилие, медики вызвали полицию.

Против хоккеиста начали расследование, которое перешло в уголовное дело. Войнов был приговорен к тюремному заключению. В итоге решением Верховного суда округа Лос-Анджелес по делу о бытовом насилии, хоккеист должен был отсидеть за решеткой 45 дней вместо 90, к которым был приговорен изначально.

Диего Марадона

Легендарный футболист часто имел проблемы с законом. В расцвете своей карьеры он подсел на наркотики. За запрещенные вещества, приравнивающиеся в спорте к допингу, он был дисквалифицирован и даже пропустил чемпионат мира 1994 года.

Кроме того, в том же 1994-м Марадона стрелял из пневматической винтовки в журналистов, за что получил два года и 10 месяцев условно. Спортсмен также наезжал на своем автомобиле на представителей прессы. Марадона имел судимость и из-за неуплаты налогов в Италии.

Спортсмен умер 25 ноября от сердечного приступа. Ему было 60 лет. После себя спортсмен оставил большое финансовое наследие, за которое поборются минимум восемь детей, из которых только двое родились в браке. Юристы уже ожидают семейных споров, тестов ДНК и появления новых наследников.

Майк Тайсон

Майк Тайсон — живая легенда мирового бокса. Его рекорды и титулы можно долго перечислять. Но среди его заслуг есть пара «ложек дегтя».

Тайсон имеет три судимости. Первый раз боксер получил шесть лет тюрьмы за изнасилование. Однако за решеткой отсидел только три года. Второй раз Тайсон получил три с половиной месяца за избиение. Еще спортсмен был пойман за вождением машины в наркотическом опьянении.

В карьере Тайсона также были скандалы. Самый известный произошел во время боя с Эвандером Холифилдом. Во ходе второго поединка Тайсон откусил своему сопернику кусочек уха. Бой был остановлен, Тайсон дисквалифицирован. Он заплатил штраф в три миллиона долларов.

Квинси Промес

Экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес также может угодить за решетку. Ему грозит срок до четырех лет за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату.

По данным следствия, Промес сильно поссорился с родственником и ударил его ножом. Собравшимся вскоре удалось разнять конфликтующих.

Причины нападения пока неизвестны. Пострадавший получил, в частности, серьезное повреждение колена. Травмированный родственник футболиста сообщил в полицию о ножевых ранениях месяц назад. После этого правоохранители запустили расследование.

Позже стало известно, что прокуратура не нашла оснований для продления ареста Промеса и его освободили из-под стражи. Однако обвинение с 28-летнего футболиста сняло не было, разбирательство будет продолжено.