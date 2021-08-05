Из-за ливней озеро Комо в Италии вышло из берегов. Дома звезд оказались под угрозой

На севере Италии из-за дождей вышло из берегов озеро Комо. Речь идет об элитной курортной зоне с живописной природой, расположенной у подножья Альпийских гор. Там живут и гостят многие звезды. Дома некоторых из них оказались под угрозой.

Уровень воды в озере поднялся на 20 сантиметров из-за продолжавшихся в течение нескольких дней ливневых дождей. Затопленными оказались сразу несколько улиц, а также набережная.

При этом буквально на прошедших выходных в этом же районе стихия повалила деревья, а дожди привели к оползням. Последствия разгула стихии пришлось устранять уже бригадам спасателей.

Пострадала вилла Джорджа Клуни

На озере Комо живет много знаменитостей. Так, вилла «Олеандра», расположенная на берегу, принадлежит американскому актеру Джорджу Клуни. Его дом едва не смыло во время наводнения, а сам актер вместе с женой и четырехлетними близнецами оказался в ловушке. Об этом пишет Daily Mail. По словам Клуни, грязь, бревна, камни буквально заблокировали входную дверь. Высота мусора, принесенного потоком, достигала балкона на втором этаже.

После того, как вода ушла, Клуни вызвался помогать жителям местной коммуны Лальо устранять ущерб. Актер даже встретился с мэром общины Роберто Поцци. Клуни заявил, что намерен начать сбор средств в поддержку жителей, пострадавших от разгула стихии.

Кто еще живет и отдыхает на озере Комо?

Там, где одна звезда, там сразу несколько. Вслед за Клуни домик на озере Комо приобрели Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми. На тот момент они еще были парой. Также обзавелись недвижимостью в элитном районе актриса Дрю Бэрримор, создатель Microsoft Билл Гейтс, бразильский футболист Рональдиньо.

Знаменитый итальянский дизайнер Джанни Версаче когда-то вложил массу времени и финансов, чтобы отреставрировать виллу в итальянской коммуне Мольтразио на озере Комо. Там он прожил 20 лет. В гости к модельеру приезжали Мадонна, леди Диана, Элтон Джон, Наоми Кэмпбелл и многие другие.

Интересно, что после смерти дизайнера виллу приобрел знаменитый россиянин — ресторатор Аркадий Новиков. По неофициальной информации, родственники Джанни Версаче получили от миллионера от 33 до 40 миллионов евро.

Отдыхать на озере Комо любят и другие россияне. Так, буквально несколько дней назад фото с курорта выложила в Instagram супруга хоккеиста Александра Овечкина и младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская.

В это же время на озере заметили и другую звездную россиянку — супермодель Ирину Шейк. Она уже несколько дней отмечает день рождения креативного директора Burberry Риккардо Тиши, которому исполнилось 47 лет. По этому случаю он и собрал друзей на яхте на знаменитом курорте.