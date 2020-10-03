Спрос на туры подскочил из-за длинных каникул в школах Москвы. Две недели отдыха могут привести к плохим последствиям

Двухнедельные школьные каникулы могут оказаться не самым удачным решением как для детей, так и для родителей. К лишнему отдыху добавилась новость о повышении спроса на билеты на отдых, где дети легко могут подцепить вирус. Но и просто такой перерыв в обучении скажется на качестве обучения большинства школьников.

С 1 октября в связи с пандемией московские школьники отправились на двухнедельные каникулы. Возвращение детей с отдыха будет зависеть от эпидемической обстановки, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Наряду с этой новостью появилась другая: россияне, в том числе с детьми, начали скупать билеты на отдых в октябре. Такие данные привели в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, больше всего путевки берут в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Казань, Алтай и Калининград.

Собеседники «360» считают плохой идеей предоставление детям двухнедельных каникул, потому что это сыграет негативную роль и на их образовательном процессе, и на родителях. Не до конца понятно, что ребенок будет 14 дней делать дома, если семья не поехала отдыхать (а организовать путешествие сложно, ведь родителям каникулы никто не дал).

Несвоевременный отдых

Председатель общественного движения «Союз матерей России» Ольга Панина в разговоре с «360» объяснила, что дети уже устали от такого непонятного графика — то их закрывают на самоизоляцию, то выпускают, а потом по новой. По словам Паниной, все были готовы к тому, чтобы выйти на учебу в сентябре и включиться в образовательный процесс.

Но внезапно появились новости о внеочередных каникулах, причем двухнедельных. По мнению Паниной, из-за такого формата жизни дети находятся в состоянии стресса. Да и сами родители недовольны.

Каждый раз возвращаться после такого большого перерыва к чему-то сложно. Надо все заново начинать. Это негатив и для родителей, и для учителей, и для детей, лишний стресс. Кстати, стресс и есть предпосылка к заболеваемости, тем более зима впереди Ольга Панина.

Источник фото: РИА «Новости»/Александр Кряжев

По словам Паниной, такие длинные каникулы никому не нужны и, что самое главное, к ним никто не готов. Если этот отдых — предпосылка к самоизоляции, то это тоже плохая идея, считает собеседница «360». По мнению Паниной, школы не готовы к дистанционному обучению, ведь в некоторых учебных заведениях дети даже не могут открыть свой электронный дневник, потому что инфраструктура не проработана. При этом требования к школьникам не уменьшаются.

Кроме того, дети при дистанционке не могут нормально общаться с учителем. И им приходится заниматься самообразованием, а способности к этому есть у меньшинства.

Есть дети, которые действительно могут учиться самостоятельно. По мнению Паниной, большинство школьников к этому не готовы. Родители в такой ситуации тоже страдают — они должны обеспечить быт, питание, присмотр и так далее.

Говоря о повышении спроса на отдых в октябре, Панина отметила, что на юге никто не гарантирует безопасную эпидемическую обстановку. Сохраннее сидеть в школах на уроках.

Даже если есть возможность поехать куда-то, то гарантии того, что у нас еще больше не поднимется заболеваемость и дети, приехав, не заразят еще других детей, нет. Где наша защита? Ольга Панина.

Источник фото: Pixabay

Одинокий ученик

Первый заместитель председателя комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты России Павел Пожигайло в беседе с «360» тоже не одобрил двухнедельные каникулы для школьников. По его мнению, эти 14 дней школьники будут брошены на произвол судьбы, сидя дома в одиночестве.

Пожигайло напомнил об обязательных школьных обедах, которые не только насыщали детей, но и снимали с родителей часть обязанностей. Теперь же, когда учащиеся на каникулах, весь их быт ложится на плечи мам и пап.

Он уходит из школы, вопрос — кто его будет кормить днем? Предполагается, что бабушки, дедушки, но не у всех есть возможность. В обычной ситуации ребенок семи-восьми лет оказывается один в квартире. Как же вы отправляете детей домой на две недели, не подумав о том, а что они там будут делать, с кем они будут Павел Пожигайло.

По словам Пожигайло, срыв учебы — опасное явление для детей. Есть школьники, которые схватывают материал на лету, им проще. А есть те, кому нужно уделять больше времени. В школе таким детям уделяют больше времени, поэтому они улучшают оценки. Но если оставить ребенка одного на самообразовании, то он будет «катиться к двойке». Еще одно последствие: возникает пропасть между успевающими и отстающими учениками. Ведь дома родители не всегда могут помочь с уроками. А есть предметы, от которых мамы и папы вообще далеки. Например, члены семьи не знают английский язык.

Пожигайло считает, что сбивать учебный ритм нельзя, потому что дети на это плохо реагируют. Конечно, ребенок с удовольствием поедет отдыхать, но что дальше? Он попробует нагнать материал, сидеть с уроками, а последствия — нервные срывы и падение иммунитета.