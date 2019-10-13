Из Вестероса — в универ. Где могли бы учиться персонажи «Игры престолов»
Все началось с этого твита. Пользователи тут же поддержали идею и начали придумывать возможное прошлое персонажей.
Но пользовательница spooky bitch луниграй не ограничилась комментарием и создала целый тред. Русе Болтон, предположила автор треда, стал бы преподавателем анатомии. Видимо, потому что на его фамильном гербе изображен человек с содранной кожей.
Джону Сноу вообразили отнюдь не успешное прошлое, хотя, возможно, в этом отчасти виноват он сам.
Физкультуру у них у всех ведет Нед Старк и Аллисер Торн. Вообще, как-то много физкультурников у девушки получается, хотя со стороны не кажется, что в мире «Игры престолов» одни приверженцы здорового образа жизни.
Экономика представлена в лице Тайвина Ланнистера. Действительно, кому как не главному богачу Вестероса обучать обращению с деньгами.
Джейме Ланнистеру не повезло. Он тоже, как считает автор треда, с удовольствием присоединился бы к ребятам на физкультурном, но родители заставляют думать о деньгах.
Серсея объявлена главной университетской тусовщицей.
Бронна, видимо, не взяли даже к физкультурникам.
Вообще, в мире Вестероса поразительно мало разнообразия. Одни физкультурники и экономисты. Только Петир Бейлиш стал философом.