Казалось бы, что только с персонажами «Игры престолов» не делали. Новых серий пока не предвидится, да и автор эпопеи «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин не спешит, поэтому фанаты экспериментируют сами. На этот раз они предположили, на каких факультетах могли учиться их любимые герои.

Все началось с этого твита. Пользователи тут же поддержали идею и начали придумывать возможное прошлое персонажей.

Но пользовательница spooky bitch луниграй не ограничилась комментарием и создала целый тред. Русе Болтон, предположила автор треда, стал бы преподавателем анатомии. Видимо, потому что на его фамильном гербе изображен человек с содранной кожей.

Джону Сноу вообразили отнюдь не успешное прошлое, хотя, возможно, в этом отчасти виноват он сам.

Физкультуру у них у всех ведет Нед Старк и Аллисер Торн. Вообще, как-то много физкультурников у девушки получается, хотя со стороны не кажется, что в мире «Игры престолов» одни приверженцы здорового образа жизни.

Экономика представлена в лице Тайвина Ланнистера. Действительно, кому как не главному богачу Вестероса обучать обращению с деньгами.

Джейме Ланнистеру не повезло. Он тоже, как считает автор треда, с удовольствием присоединился бы к ребятам на физкультурном, но родители заставляют думать о деньгах.

Серсея объявлена главной университетской тусовщицей.

Бронна, видимо, не взяли даже к физкультурникам.

Вообще, в мире Вестероса поразительно мало разнообразия. Одни физкультурники и экономисты. Только Петир Бейлиш стал философом.