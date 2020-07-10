Из Португалии в Аргентину за 85 дней. Моряк пересек Атлантику во время пандемии, чтобы попасть на 90-летие отца

20 июня аргентинский моряк вернулся на родину — 85 дней он плыл через Атлантику, чтобы попасть домой к отцу. Отважный Бальестеро не захотел пережидать пандемию на чужбине, но границы уже закрылись. Каким было это путешествие — в материале «360».

Свою атлантическую одиссею Хуан Мануэль Бальестеро начал 24 марта с португальского острова Порту-Санту, когда и Португалия, и Аргентина уже закрыли границы для международных перелетов.

Не желая пережидать пандемию на суше, тем более что тогда она казалась настоящим концом света, Бальестеро снарядил небольшую шхуну всем необходимым — рисом, фруктами и тунцом — и отправился в 85-дневное путешествие через Атлантический океан.

Больше всего Хуан Мануэль хотел встретить 90-летие отца вместе с ним и со своей семьей в Аргентине.

Я не хотел оставаться трусом на острове, где не было ни одного случая заражения. Я хотел сделать все возможное, чтобы вернуться домой. Самым важным для меня было быть со своей семьей Хуан Мануэль Бальестеро.

Друзья пытались отговорить Бальестеро, а власти предупреждали, что обратного пути не будет — даже если он попадет в беду и вернется к берегам Португалии, принять его они не смогут.

Отец Хуана Мануэля, Карлос Альберто Бальестеро, рассказал, что самым тяжелым было не знать, где находится его сын и все ли с ним в порядке. Действительно, приключение аргентинца не было таким уж простым — на воде его застали три недели штиля.

«Но мы не сомневались, что все обернется хорошо», — сказал он.

«Моя лодка! Верный спутник храброго моряка Олсона 29!» — подписал фотографию Бальестеро.

Другой проблемой стали повсеместно закрытые границы. 12 апреля власти африканского Кабо-Верде запретили ему причалить к островам, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. По словам моряка, с этого момента он был по большей части во власти ветров.

Необходимость в дозаправке возникла и позже, у берегов Бразилии — об этом мужчина рассказывал в своем Instagram. Он хотел причалить к одному из самых эпидемически опасных районов страны. Там, к счастью, все прошло хорошо.

В один из дней Бальестеро заметил свет другого корабля, который, как показалось аргентинцу, преследовал его.

«Я шел как можно быстрее. Я думал, что если он подойдет слишком близко, я буду стрелять», — рассказывал моряк.

На протяжении всего своего плавания мужчина выкладывал в социальные сети видеоролики и фотографии путешествия.

Почти всю жизнь он провел на море — именно отец, ради которого он и затеял свое путешествие, выводил его на большую воду с самого детства. Тем не менее карантин в океане тоже дался моряку нелегко.

Я все думал о том, будет ли это моим последним путешествием. Я был заперт в своей собственной свободе Хуан Мануэль Бальестеро.

В один из дней он был на пороге отчаяния, в этот момент, по его словам, его спасла вера в Бога — почти за три месяца своего плавания он вновь обратился к религии.

Моряк рассказывал, что его подбадривали наблюдения за дикой природой, которые были похожи на предзнаменования. В один из дней своего отчаяния он увидел над судном большую чайку, в честь которой он в свое время назвал свою шхуну.

«Как будто птица говорила мне не сдаваться, продолжать идти», — добавил Хуан Мануэль.

Позже стая дельфинов сопровождала его на протяжении 2000 миль — больше трех километров.

Причем он смог снять не только плывущих вместе с лодкой дельфинов под водой, но и то, как сам чистит дно своего судна.

А так выглядел 72-й день плавания в Атлантическом океане:

Последний этап своего путешествия друзья уговорили его задокументировать в социальных сетях — больше 13 тысяч человек следили за его плаванием. У родных берегов, где стояла лодка его отца, Бальестеро встретили как героя. Именно это, по его словам, дало ему почувствовать вкус победы.

«Миссия выполнена! Вера пересекает океаны!» — написал Бальестеро, выложив заключительную фотографию своего плавания.