Из Подмосковья в Москву по пропускам. Ответы на главные вопросы

Передвигаться по Москве с 27 мая можно только при наличии столичного пропуска. Действие выданных пропусков в Московской области прекращается. О том, как быть жителям Московской области, которые работают, лечатся или ездят в столицу по делам, рассказал министр государственного управления информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Пропускной режим в Московской области прекратил действовать с 23 мая по решению губернатора Андрея Воробьева. Москва, напротив, отменять свои пропуска пока не намерена.

Но жители Подмосковья могут оформить для себя московский цифровой пропуск. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru. Для передвижения по столице доступны три вида разрешительных документов:

трудовая деятельность;

посещение больницы или работа волонтером;

личные цели.

Разберем подробно, как оформить каждый из них, а также в чем их отличия.

Пропуск для проезда на работу

Этот долговременный разрешительный документ. После выдачи продлевать его не требуется. Он будет действовать до 31 мая, если власти города не продлят режим повышенной готовности. Оформить его может работодатель или сам работник.

Для оформления трудовых пропусков на сотрудников юридическим лицам нужно проверить, приостановлена ли деятельность их организации на территории Москвы в период повышенной готовности Максим Рымар министр государственного управления информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно зайти на портал i.moscow/covid и вбить туда номер ИНН, на который зарегистрирована фирма, предприятие или ИП. Если предоставить неверные данные, то пропуск аннулируют.

Если деятельность организации не приостановлена, то можно пройти на портал nedoma.mos.ru и приступить к оформлению пропуска на своих работников, или они могут сделать это сами.

«Для авторизации на этом портале используется учетная запись госуслуг. С доступом к московскому ресурсу проблем не должно возникнуть», — уточнил министр.

Для оформления требуются фамилия, имя, отчество работника, номер мобильного телефона и электронная почта, куда придет QR-код с пропуском. В следующей строке необходимо указать серию и номер паспорта.

Выбрать вид транспорта, на котором будет передвигаться работник. Если это личный или служебный автомобиль, то нужно вбить его регистрационный номер.

Если это общественный транспорт, то нужно указать номера карт «Тройка», «Стрелка» или проездной билет. В зависимости от того, на чем работник добирается на работу.

Следующий пункт — социальная карта. Туда можно вписать номер карты жителя Московской области.

Далее — название организации — работодателя и ИНН организации. Если человек работает в медицинском учреждении, то ИНН не указывается.

Посещение больницы

Этот разрешительный документ одноразовый. Он выдается на один день, но после окончания его срока действия можно заказывать еще без каких-либо ограничений.

Для оформления пропуска на портале nedoma.mos.ru нужно заполнить все личные данные, как и для пропуска на работу.

Отличие только в том, что нужно выбрать тип и название медицинской организации, а также указать адрес, по которому она располагается. Для поиска больницы, куда вам нужно попасть на лечение, вы можете воспользоваться специальным сервисом mos.ru/clinics.

Поездка в личных целях

Этот пропуск тоже одноразовый и действует один день. Но получить его можно не чаще двух раз в неделю. Для получения пропуска нужно заполнить пункты с личными данными на портале nedoma.mos.ru.

Отличие в том, что нужно указать маршрут передвижения: адрес отравления или вашего места жительства, адрес прибытия и цель поездки.

Во всех случаях пропуск в виде QR-кода появится на экране. Его можно сохранить с компьютера. Копия приходит на электронную почту, которую вы указали при регистрации.

Оформление по SMS

Получить московский цифровой пропуск можно через SMS-сообщение. Для этого нужно использовать номер 7377.

Для оформления доступны следующие цели:

цифровой пропуск для работающих; посещение медицинской организации; разовая поездка в иных целях.

При оформлении пропуска для поездки на работу нужно набрать следующее сообщение: Пропуск*1*1*серия паспорта*номер паспорта*регистрационный номер автомобиля или номера карт «Тройка» или «Стрелка»*ИНН организации*название организации.

Для поездки в больницу нужно набрать следующее сообщение: Пропуск*2*1*серия паспорта*номер паспорта*дата рождения (через точку)*номер транспортного средства или номера карт «Тройка» или «Стрелка»*краткое наименование медицинской организации.

При оформлении цифрового пропуска для разового передвижения в иных целях необходимо отправить сообщение следующего вида: Пропуск*3*1*серия паспорта*номер паспорта*номер транспортного средства или номера карт «Тройка» и «Стрелка»*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

При возникновении каких-либо проблем при оформлении пропуска можно позвонить в контакт-центр московской службы поддержки по телефону: +7 (495) 539−36−82.

Частые вопросы

Оформление пропуска для жителей Московской области требуется даже при поездке по МКАД, так как это территория Москвы.

Иностранцы могут оформить пропуска через своего работодателя. Или сделать это самостоятельно на портале nedoma.mos.ru, выбрав пропуск для работающих.

За отсутствие пропусков в Москве можно получить штраф. Для автомобилистов он составит пять тысяч рублей. Для пешеходов — четыре тысячи рублей.

Если вы считаете, что штраф вам выписали по ошибке, то в течение 30 дней его можно обжаловать на сайте mos.ru.

И не стоит забывать, что в Москве действует правило об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах и транспорте.