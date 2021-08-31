Спрятать плечи и вычеркнуть алую помаду. Какую одежду нужно исключить из офисного гардероба

Далеко не все вещи можно надевать на работу. Некоторые предметы гардероба могут выглядеть неуместно или же удешевят весь образ. Особенно это касается одежды с открытой спиной, красной помады и высоких каблуков, заявила блогер и эксперт по элегантности Анна Бей.

Специалист поделилась своими советами на YouTube. Ее канал насчитывает более 990 тысяч подписчиков. По словам Бей, на работу ни в коем случае нельзя надевать слишком открытую одежду, демонстрирующую спину или декольте.

«Все эти мини-юбки, мини-платья, вся эта одежда, которая, возможно, является модной, не подходят для профессиональной среды. Не носите ее на работе», — заявила она.

Также стоит избегать обтягивающих нарядов. Как подчеркнула эксперт, одежду нужно выбирать так, чтобы коллеги относились к вам серьезно, а не думали о сексе. В качестве примера она привела юбку карандаш, которая может быть очень обтягивающей или же более свободной. Для работы стоит выбрать второй вариант.

Источник фото: pixabay.com

«Женщина никогда не должна носить что-либо без рукавов. Нужно всегда прикрывать плечи на работе, даже если лето и даже если жарко», — отметила Бей.

Она добавила, что в жаркую погоду можно надеть блузку из более легкой и дышащей ткани. При этом одежда не должна быть прозрачной, так как никто не должен видеть нижнее белье.

Обувь не на последнем месте

По словам эксперта, неуместными будут и туфли на слишком высоком каблуке.

«Выбросьте их прямо сейчас, если они у вас есть, потому что это неуместно. Помните, что каблук должен быть меньше восьми сантиметров», — заявила Бей.

В офисе стоит носить только закрытую обувь. Для работы подойдут балетки или туфли-лодочки. Ни в коем случае нельзя носить сандалии, шлепанцы и мюли.

Источник фото: pixabay.com

Нельзя забывать и о правильном макияже.

«Делайте макияж элегантным, минималистичным, помня, что меньше значит лучше. Никаких тяжелых теней для век. Старайтесь вообще не использовать тени для век. Может быть, добавьте немного подводки, чтобы ее не было видно, но не более того. Сделайте макияж по-настоящему простым», — посоветовала эксперт.

Она отметила, что тональный крем тоже нельзя наносить плотным слоем. Красную помаду Бей назвала неуместной. Яркие цвета на губах она порекомендовала заменить нейтральными оттенками.