Екатеринбургский актер и автохам Игорь Новоселов снова пойдет под суд. По подозрению в нападении на водителя на него завели уголовное дело, его могут отправить в колонию повторно по статьям о хулиганстве и порче имущества. В послужном списке Новоселова уже был срок за аналогичный случай.

«Ты кому сигналишь, дядя?»

Екатеринбуржец Игорь Новоселов стал известен как герой ролика «Ты кому сигналишь, дядя?», который впоследствии превратился в мем.

В 2013 году Новоселов с друзьями жестко подрезал на своей «девятке» водителя Hyundai. Из еще не до конца остановившейся «девятки» выскочил Новоселов. В одной руке он держал муляж пистолета, а в другой нож. Молодой человек кричал матом на водителя, угрожал ему ножом — на записи с работавшего в машине видеорегистратора слышно, как Новоселова неоднократно просят убрать оружие.

В ходе перепалки актер произносит множество фраз, которые в дальнейшем разойдутся на мемы. Кроме коронной фразы «Ты кому сигналишь, дядя?», в народ ушли и «Але, Валера!», «Я проткну тебя, Вася!» и несколько других. Результатом скандала стало то, что Новоселов проткнул шины Hyundai, и компания уехала.

Скриншот из видео с авторегистратора

После этого инцидента Новоселова приговорили к трем годам тюрьмы. При этом в 2013 году мужчину судили и по другому делу — он напал на председательницу ТСЖ и ударил ее в висок. Женщина не соглашалась оставлять незаконную парковку, которую Новоселов организовал во дворе якобы в сговоре с предыдущим главой ТСЖ. За это мужчина сначала угрожал ей, а затем пустил в ход кулаки.

В 2017 году ему дали еще два года — за нападение на таксиста, а в мае того же года — еще шесть месяцев за избиение блогера, так как в ходе следствия мужчину сначала не помещали в СИЗО. Вышел Новоселов из колонии раньше срока — в 2019 году, но, вероятно, ненадолго.

Не первый случай

Повторно судить Новоселова должны в ноябре 2020 года — в мае он напал на водителя, угрожал ему ножом и повредил машину. Причем в этот раз конфликт не был случайным происшествием на дороге — как полагает следствие, Новоселов преследовал пострадавшего до его дома, чтобы устроить разборку. Теперь молодому человеку придется отвечать сразу по трем статьям — о хулиганстве, угрозе убийством и умышленном уничтожении частного имущества.

Источник фото: «ВКонтакте»

Причем совсем недавно, в сентябре 2020-го, Новоселов попал в полицию по еще одному делу. Он пришел в отделение якобы «по работе» и начал ругаться матом. Сотрудники терпеть выходки актера не стали — посадили на пять суток.

«Он выражался отборным матом в общественном месте (отделе полиции — прим. ред.), на законные замечания сотрудников полиции реагировал крайне неадекватно, чем нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Вероятно, Новоселов так и не сделал правильных выводов после предыдущих нашумевших случаев, произошедших с ним», — рассказал порталу Е1 начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Позже Новоселов жаловался представителям Общественной наблюдательной комиссии, которая занимается правами задержанных и заключенных, что к нему применяли физическую силу. По словам молодого человека, его избили, разбили телефон и вскипятили его в чайнике, а так же прокололи колеса его машины. Отец хулигана уверен, что на самом деле сын исправился и хамить правоохранителям бы не стал.