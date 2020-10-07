Из мемов — в зэки и обратно. Героя ролика «Ты кому сигналишь, дядя» снова будут судить за произвол на дороге
«Ты кому сигналишь, дядя?»
Екатеринбуржец Игорь Новоселов стал известен как герой ролика «Ты кому сигналишь, дядя?», который впоследствии превратился в мем.
В 2013 году Новоселов с друзьями жестко подрезал на своей «девятке» водителя Hyundai. Из еще не до конца остановившейся «девятки» выскочил Новоселов. В одной руке он держал муляж пистолета, а в другой нож. Молодой человек кричал матом на водителя, угрожал ему ножом — на записи с работавшего в машине видеорегистратора слышно, как Новоселова неоднократно просят убрать оружие.
В ходе перепалки актер произносит множество фраз, которые в дальнейшем разойдутся на мемы. Кроме коронной фразы «Ты кому сигналишь, дядя?», в народ ушли и «Але, Валера!», «Я проткну тебя, Вася!» и несколько других. Результатом скандала стало то, что Новоселов проткнул шины Hyundai, и компания уехала.
После этого инцидента Новоселова приговорили к трем годам тюрьмы. При этом в 2013 году мужчину судили и по другому делу — он напал на председательницу ТСЖ и ударил ее в висок. Женщина не соглашалась оставлять незаконную парковку, которую Новоселов организовал во дворе якобы в сговоре с предыдущим главой ТСЖ. За это мужчина сначала угрожал ей, а затем пустил в ход кулаки.
В 2017 году ему дали еще два года — за нападение на таксиста, а в мае того же года — еще шесть месяцев за избиение блогера, так как в ходе следствия мужчину сначала не помещали в СИЗО. Вышел Новоселов из колонии раньше срока — в 2019 году, но, вероятно, ненадолго.
Не первый случай
Повторно судить Новоселова должны в ноябре 2020 года — в мае он напал на водителя, угрожал ему ножом и повредил машину. Причем в этот раз конфликт не был случайным происшествием на дороге — как полагает следствие, Новоселов преследовал пострадавшего до его дома, чтобы устроить разборку. Теперь молодому человеку придется отвечать сразу по трем статьям — о хулиганстве, угрозе убийством и умышленном уничтожении частного имущества.
Причем совсем недавно, в сентябре 2020-го, Новоселов попал в полицию по еще одному делу. Он пришел в отделение якобы «по работе» и начал ругаться матом. Сотрудники терпеть выходки актера не стали — посадили на пять суток.
«Он выражался отборным матом в общественном месте (отделе полиции — прим. ред.), на законные замечания сотрудников полиции реагировал крайне неадекватно, чем нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к обществу. Вероятно, Новоселов так и не сделал правильных выводов после предыдущих нашумевших случаев, произошедших с ним», — рассказал порталу Е1 начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Позже Новоселов жаловался представителям Общественной наблюдательной комиссии, которая занимается правами задержанных и заключенных, что к нему применяли физическую силу. По словам молодого человека, его избили, разбили телефон и вскипятили его в чайнике, а так же прокололи колеса его машины. Отец хулигана уверен, что на самом деле сын исправился и хамить правоохранителям бы не стал.