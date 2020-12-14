Четыре уголовных дела возбудили против судимой за употребление наркотиков жительницы Биробиджана, избившей и издевавшейся над сиротой из детского дома. Поводом стали слухи о якобы измене возлюбленного мучительницы. К слову, с запрещенными веществами мучительница так и не завязала. После экзекуции она заставила жертву нести пакет конопли.

Четыре уголовных дела завели на 23-летнюю жительницу Биробиджана, похитившую и издевавшуюся над 19-летней девушкой из-за того, что та встречалась с ее молодым человеком, сообщила «360» старший помощник прокурора по ЕАО Жанна Крепкогорская. Экзекуцию снимали на видео 18-летняя подруга подозреваемой и двое их приятелей. Всех молодых людей тоже привлекут к ответственности.

«В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в похищении женщины, насильственных действиях сексуального характера, изготовлении и обороте порнографических материалов. В отношении всех избраны меры пресечения, в отношении женщины, избивавшей 19-летнюю девушку, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала помощник прокурора.

Мнимая измена

Причиной издевательств стали лживые сплетни, рассказала «360» пострадавшая Наталья П. Кто-то рассказал мучительнице Юлии Б. о якобы измене ее любовника. После этого девушка попросила их общего друга заманить Наталью к ней домой.

Юлия Б. Источник фото: «Одноклассники»

«Мне позвонил мой друг и пригласил погулять. Он приехал на машине, а в машине сидела также Юлия. Она вышла, схватила меня за волосы, затолкала в авто. Я кричала на улице, звала на помощь, никто на это внимания не обратил. Меня привезли на квартиру, она ее снимала», — пояснила Наталья.

Сначала Юлия приказала Наталье облизать игрушки из секс-шопа. Та отказалась, и разозлившаяся агрессорша отволокла ее за волосы в другую комнату. Избив жертву ногами, безостановочно матерясь и угрожая, Юлия заставила девушку раздеться догола. А затем приказала вставить фаллоимитатор во влагалище.

В другом ролике Наталья, уже в трусах и бюстгальтере облизывает грязный туалетный ершик, и протирает им промежность. Никита, Матвей и еще одна Юлия, говорит девушка, снимали экзекуцию на видео, которое мучительница позднее выложила в соцсети.

Пакет конопли

Юлию же в мае 2019 года приговорили к трем годам условно за употребление наркотиков. Девушка должна была встать на учет к наркологу и при необходимости пройти лечение. Но она этого так и не сделала. Зато ее снова не раз привлекали к административной ответственности за потребление запрещенных веществ и мелкое хулиганство.

Но несмотря на «дерзкое и антиобщественное поведение осужденной, уголовно-исполнительной инспекцией мер по усилению контроля за ее поведением принято не было». А во время экзекуции в квартире присутствовали несовершеннолетние. Поэтому прокуратура проведет проверку с оценкой действие тех, кто должен был контролировать осужденную и предупреждать совершение преступлений несовершеннолетними.

По словам крепкогорской, пострадавшая — сирота, воспитывалась она в детском доме. Из родных у нее есть только пожилая бабушка, подтвердила Наталья. После избиения, все тело у нее в синяках. Но моральные страдания гораздо сильнее. Вдобавок ко всему, на нее посыпались угрозы, хотя и не со стороны участников издевательства и избиения. И, кстати, по словам девушки, с наркотиками Юлия так и не завязала.

«После этого [издевательств] она дала мне пакет с коноплей и сказала: „Неси, чтобы меня мусора не взяли“. Мы дошли до одного адреса, потом она вызвала такси. Но так как в такси пять человек не помещались, она меня отпустила. Она сказала: „Если мусорам пожалуешься, тогда я тебя убью“. Поэтому я не стала сначала ничего говорить», — заключила девушка.