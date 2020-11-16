Главу экологического фонда на Алтае задержала ФСБ. Он охотился на животных из Красной книги

В Республике Алтай рядом с Сайлюгемским национальным парком задержали трех человек за охоту на алтайских горных баранов. Эти животные занесены в Красную книгу. Одним из нарушителей закона оказался глава экологического фонда «Аргут». Представитель Гринпис заявил, что это не единичный случай подобного поведения от природоохранных организаций на Алтае.

По сообщению официального сайта Сайлюгемского заповедника, ФСБ задержала трех человек на пограничной с парком зоне. У правонарушителей имелось при себе огнестрельное оружие, и находились они на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Этот вид животных занесен в Красную книгу. По данным на 2019 год, в России насчитывалось чуть более 1400 особей.

Ни одно из животных не пострадало, а в отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении. Мужчины пытались оправдаться и говорили, что собирались охотиться на сибирского горного козла. Согласно данным национального парка «Сайлюгемский» это маловероятно, потому что за последние 10 лет исследований на данном участке территории не было обнаружено ни одной особи этого вида животных.

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В ходе проверки выяснилось, что один из задержанных был предпринимателем из Москвы, а двое других — местные жители. Один из которых оказался главой экологического фонда «Аргут» в Горно-Алтайске — Эрмен Суркашев.

«Тайга.Инфо» передает, что Суркашев возглавляет фонд с 2012 года. И ему регулярно оказывает финансовую поддержку государство. Например, в 2017 году фонд выиграл президентский грант на сумму более пяти миллионов рублей на вольерное разведение кабарги.

Не первый раз пойманы за руку

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин в разговоре с «360» отметил, что это не первый случай, когда природоохранные организации на Алтае занимаются подобными вещами. Он напомнил историю, когда другой некоммерческий фонд «Кабарга» был замечен в правонарушениях.

Тогда в особо охраняемой зоне природного парка «Белуха» на берегу озера Дарашколь обнаружили двухэтажный дом с террасой более 90 квадратных метров. Здание находилось не просто на охраняемой территории, а на участке объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». Надо ли говорить, что никаких построек там быть не должно?

Крейндлин говорит, что такова специфика Алтая. В республике ценнейшая природа и огромное число редких видов животных. К сожалению, часто это манит «не совсем чистых на руку» бизнесменов, которые прикрываясь природоохранными целями, совершают подобные нарушения.

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Что до действий Суркашева, то их представитель Гринпис ожидаемо осудил. По его словам, спортивная охота — это в принципе не очень этичная вещь, а уж тем более для человека, работающего в охранной некоммерческой организации. И ладно, если бы речь шла о законной охоте, но Суркашев нарушил закон.

В отношении алтайского горного барана не только охота, но и перемещение, продажа и его скупка является уголовно наказуемым деянием. Это статья 258.1 УК РФ. Она касается особо ценных животных, а алтайский горный баран как раз таким является Михаил Крейндлин руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России

По его словам, им повезло, что их успели поймать до совершения выстрела. Сейчас мужчинам дали административное нарушение, а могло бы быть уголовное.

Поступок Суркашева не просто плох сам по себе, но еще и способен подорвать доверие к экологическим фондам. Хочется верить, что такие нарушение — это не систематическая история. Людям, занимающимся природоохранными вопросами нужно быть крайне аккуратными и щепетильными, потому что их действия сказываются на всех экологических некоммерческих организациях.

При этом как обезопасить животных и в целом сферу от повторения подобных историй непонятно. Крейндлин говорит, что важно держать эффективную охрану и тщательно выбирать сотрудников. Они должны ощущать свою ответственность перед людьми и природой. А вот как сделать так, чтобы главы организаций ничего не нарушали, сказать сложно.