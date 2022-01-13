Подсудимых переведут из клеток в «аквариумы». Там им станет только хуже

В российских судах уберут клетки для подсудимых — их заменят на боксы из закаленного стекла. Считается, что «аквариумы» больше отвечают европейским трендам, а также снижают риск заражения ковидом. В их удобстве есть сомнения, но лучшего пока никто не придумал.

Российские суды сменят интерьер

Минстрой России заявил, что правила проектирования зданий федеральных судов были пересмотрены. Теперь во время заседаний подсудимые будут находиться с специальных кабинах из пулестойкого стекла, а не в клетках из железных прутьев, как это было ранее.

В ведомстве сослались на опыт зарубежной судебной практики: во многих странах ЕС применяются встроенные остекленные помещения. Также веским доводом для перемены интерьера залов суда стала пандемия коронавирусной инфекции. Ранее к смене интерьера залов суда призвал Совет Федерации РФ в 2019 году, писал «Коммерсант».

В обновленных правилах Минстроя уточняется, что при проектировании новых залов суда теперь нужно дополнительно предусматривать встроенные помещения, комнаты для запасных присяжных заседателей, а также блок помещений режимно-секретного подразделения.

Клетка имени Чикатило

Впервые в России клетку для подсудимого установили в апреле 1992 года в зале № 5 Ростовского дома правосудия. Там проходил процесс по делу Андрея Чикатило и власти опасалась, что разъяренная толпа может растерзать наконец-то пойманного серийного убийцу, рассказали на сайте ФПА.

Позже эта новинка пригодилась, когда в 90-х на скамью подсудимых все чаще стали попадать участники преступных группировок. Главам судов поручили к 1994 году оборудовать все залы судебных заседаний «специальными фиксированными металлическими заграждениями, отделяющими подсудимых по уголовным делам от состава суда и посетителей, прибывших на слушание».

Правда, в этом случае речь шла уже не о заботе о подсудимых, а о безопасности других участников процесса: нужно было помешать напасть на конвоиров, судей, свидетелей и потерпевших, а также предотвратить возможный побег.

Один из таких случаев произошел в 2019 году. Леонид Грейсер, которого подозревали в убийстве сестры в Новой Москве, прямо во время заседания вскарабкался вверх по клетке и попытался убежать, отодвинув потолочные панели. Однако приставы успели схватить обвиняемого за ноги и с помощью электрошокеров вернули обратно под стражу.

«Аквариум» со всеми удобствами

В конце 2000-х в судах начали появляться прозрачные защитные кабины — «аквариумы». Такие пространства могут по желанию заказчика оборудовать откидными столиками, системами звукоусиления и шумоподавления, вентилятором и жалюзи.

От клеток стали отказываться не только потому, что безопасность в зале суда серьезно усилили. Все чаще стали звучать заявления о том, что содержание подсудимых в клетках унижает их человеческое достоинство, тем самым нарушая Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод человека.

Кроме того, есть мнение, что к человеку в клетке уже заранее предвзято относятся, так как создается ощущение, будто судят опасного преступников. Впрочем, Европейский суд по правам человека выступает против и «аквариумов»: они зачатую довольно маленькие, а также ограничивают общение подсудимых с адвокатами. Вот только альтернативу ЕСПЧ не предложил.

В клетке легче дышать

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин в разговоре с «360» отметил, что «аквариумы» очень затрудняют взаимодействие подозреваемых, особенно с адвокатами. Кроме того, в них довольно душно. Да и мнение о том, что кабины из пуленепробиваемого стекла сделают побег невозможным, тоже несколько надуманно.

«Нет таких приспособлений, которые нельзя обойти. В массовом порядке клетки в залах суда начали ставить в начале 90-х, примерно в 1994 году, после некоего громкого побега. Что касается защиты подсудимых, то закаленное стекло использовали еще при СССР», — напомнил Сергей Пашин.

При этом стальную клетку он назвал довольно слабым средством защиты подсудимого от публики. При желании любой находящийся в зале суда всегда может что-нибудь бросить в человека, и стальные прутья его никак не смогут защитить.

«Аквариум» беглеца не сдержит

Адвокат, бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре РФ Андрей Гривцов рассказал «360», что неудобство клеток в зале суда заключалось именно в том, что человек еще до приговора находится за решеткой: это делает его заведомо виновным и психологически влияет на суд.

«Именно поэтому в Америке, когда человек еще не осужден, он просто сидит рядом со своим адвокатом. У нас, к сожалению, на это пойти не могут, объясняя все соображениями безопасности, поэтому подсудимых заключают в такие вот „аквариумы“», — сказал Андрей Гривцов.

Он добавил, что слышал о случаях побега из клеток, однако никому из них ни разу не удавалось уйти далеко. Однако, по мнению адвоката, новые кабины из пуленепробиваемого стекла также не уменьшат возможности побега, разве что немного усложнят задачу.