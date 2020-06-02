Прах Романовых снова побеспокоили. Следователи изъяли из Госархива их кости

По заявлению екатеринбургского историка и общественника Вадима Винера сотрудники Следственного комитета РФ провели выемку в российском Государственном архиве. Следователи изъяли несколько пакетов с костными останками, попавшими в опись материалов следствия об убийстве семьи последнего императора страны Николая Романова, его семьи и их окружения.

Вадим Винер рассказал, что обнаружил в описи к делу о следствии, проведенном судебным следователем Николаем Соколовым (автором самой известной книги об убийстве царской семьи). В документе говорилось о неких вещественных доказательствах. Если точнее, пакетах общим числом 49 штук с фрагментами зубов и костной ткани.

«Возникает вопрос, что это за костные останки, на каком основании их сдали в Госархив и были ли они проанализированы в ходе расследования уголовного дела?» — заявил Винер.

Историка также заинтересовали фрагменты костных объектов, найденных около Четырехбратского рудника. Географически это район Ганиной Ямы, которая считается местом захоронения последних Романовых. Вадим Винер уверен, что изучение этих артефактов поможет прояснить обстоятельства гибели императора и его семьи.

Знакомый с ходом расследования источник издания утверждает, что сведения, упомянутые Винером сейчас проверяются.

Общепринятая в России версия гласит, что Николай II и его близкие были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Затем тела вывезли за город и попытались уничтожить в урочище Ганина Яма. Бесследно большевикам это сделать не удалось, поэтому останки перезахоронили под стланью Коптяковской дороги. Обнаружены скелеты были в 1991 году, но не все. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены только в 2007 году.

Семья Романовых. Источник фото: публичное достояние

Отечественные криминалисты трижды проводили экспертизу фрагментов, в том числе, по ДНК. Они пришли к выводу, что это действительно останки семьи Николая Романова и закрыли дело в 2011 году.

Но в 2015 году было возбуждено новое уголовное дело. На этом настояла Российская православная церковь (РПЦ), которая так и не признала найденные тела. По мнению церкви, останки убитых Романовых все-таки были уничтожены в 1918 году.

Несмотря на тот факт, что найденные под Екатеринбургом тела были захоронены в Екатерининском пределе Петропавловского собора Санкт-Петербурга, церковь отказывается признавать их императорской семьей. При этом, в 1981 году последние Романовы были канонизированы зарубежной Православной церковью, а в 2000-м и российской.

Икона Святые Царственные Мученики (Романовы). Источник фото: публичное достояние

Кстати, духовный наставник семьи Романовых Феофан до конца жизни утверждал, что окормляемая им семья осталась жива.

Между тем, в 2004 году известный японский генетик и директор отдела судебной экспертизы университета Китасато Тацуо Нагаи публично заявил, что в соборе захоронены неизвестные. Ученый с мировым именем сравнил образцы ДНК найденных в Екатеринбурге людей с кровью Николая Романова, оставшейся на сюртуке и платке после нападения на него во время поездки в Японию, и пришел к выводу, что они не имеют ничего общего.

Семья Романовых. Источник фото: публичное достояние

Надо сказать, что самая известная версия судьбы членов царской семьи на Западе очень отличается от российской. В 1970-х годах американские журналисты Август Саммерс и Томас Мангольд опубликовали книгу под названием «Дело Романовых, или Расстрел которого не было». Они плотно поработали с рассекреченными архивными документами, и пришли к выводу, что Романовых не убивали.

Возможно, расстреляли только Николая или ему с сыном не позволили уехать из страны. Женской части семьи императора позволили выехать за рубеж, оставив цесаревича в качестве заложника. Императрица в обмен на свободу и жизнь сына должна была передать большевикам баснословные деньги, которые лежали на счетах царской семьи в европейских банках.

В свою очередь, советское правительство должно было постоянно держать на виду наследника престола, чтобы его семья была уверена, что он жив, и не выступила с сенсационными разоблачениями.

Книга наделала много шума на Западе и осталась незамеченной в Советском Союзе. Впервые ее перевели и издали в России в 2011 году. Любопытно, что авторы расследования всерьез были уверены в том, что подросший цесаревич стал председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным.