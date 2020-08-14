МТЗ вышел в город, девушки обнимают силовиков. Итоги шестого дня протестов в Белоруссии

В Белоруссии продолжаются протесты против итогов президентских выборов. На шестой день к выступлениям подключились работники крупных промышленных предприятий. Люди собрались в центре столицы, силовики их не разгоняют и не задерживают.

Утром кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором призвала мэров городов 15 и 16 августа «выступить организаторами мирных массовых собраний». Позднее она объявила о создании «координационного совета для обеспечения трансфера власти». Сама Тихановская с 11 августа находится в Литве — там она оказалась после попытки подать в ЦИК жалобу на итоги выборов.

С 13 августа белорусские омоновцы не разгоняют мирные протесты. Тогда же из минских СИЗО начали массово выпускать задержанных. Многие из них рассказывали об издевательствах, избиениях и пытках — людям не давали воды, сходить в туалет, выспаться.

По данным Минздрава республики, за последние сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на демонстрациях. На сегодняшний день в медучреждениях остаются 150 человек, получивших травмы, уточнили в ведомстве.

В МВД сообщили, что с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Расследуются более 90 уголовных дел.

14 августа белорусский ЦИК объявил окончательные итоги президентских выборов. Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская 10,1%. Протестующие считают, что эти результаты подтасованы.

Рабочие крупнейших белорусских предприятий — БелАЗа, МАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), Беларуськалия, Белмедпрепаратов и других — начали забастовку. Колонна МТЗ прошла по центру столицы, скандируя: «Уходи!». Людей возмутило заявление Лукашенко о том, что на заводе бастуют 20 человек. По свидетельству журналиста Русской службы «Би-би-си», в колонне, к которой помимо заводчан присоединились и другие люди, шли три тысячи человек.

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел обратился к Александру Лукашенко с просьбой остановить насилие. Одновременно он призвал белорусов к мудрости и заявил, что использование крестных ходов в политических целях недопустимо.

Протестующие собрались на площади Независимости в центре Минска. Перед зданием правительства военнослужащие Внутренних войск опустили щиты перед демонстрантами. Девушки начали с ними обниматься и дарить цветы.

Также люди собрались у здания минской администрации.

Возле здания КГБ двое активистов играли в бадминтон.

Еще одну яркую акцию протеста организовали школьники. Они принесли к воротам школ, ставших во время выборов избирательными участками, свои грамоты и медали в знак протеста против фальсификаций при подсчете голосов.

Акция у Дома правительства завершается мирно. Из представителей властей к собравшимся никто не вышел. Протестующие пообещали приходить каждый день и оставили после себя цветы.

Евросоюз решил ввести санкции против белорусского руководства, причастного к насилию над демонстрантами.