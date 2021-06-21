Встреча Путина и Байдена, обязательная вакцинация и затопленный Крым. Итоги недели

За последнюю неделю в России и мире произошло множество важных событий в разных сферах жизни. Владимир Путин встретился с Джо Байденом, ситуация с коронавирусом ухудшилась, появились новые ограничения, а также — обязательная вакцинация в ряде регионов страны. О главном за прошедшие семь дней — в фотогалерее «360».

Встреча Путина и Байдена

Встреча двух лидеров прошла в вилле Ла Гранж в Женеве. На переговорах присутствовал и президент Швейцарии Ги Пармелен. Общение лидеров продлилось несколько часов, после завершения переговоров Владимир Путин и Джо Байден ответили на вопросы журналистов.

Российский лидер подчеркнул, что встреча прошла хорошо, Москва и Вашингтон показали желание понять друг друга и искать пути сближения позиций. При этом никто не пытался оказывать друг на друга давление.

В результате переговоров президенты обсудили ряд важных вопросов, в том числе пандемию, ситуацию с Украиной, кибератаки, милитаризацию Арктики и движение BLM. По итогам встречи главы двух стран договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон, откуда их ранее отозвали для консультаций.

При этом американцам исход переговоров не понравился. Экс-президент США Дональд Трамп назвал саммит победой Владимира Путина, а Джо Байдена похвалили только за то, что он правильно произнес фамилию президента России.

Обязательная вакцинация

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России ряд регионов ввели дополнительные ограничения, чтобы снизить риск распространения инфекции. Москва и Подмосковье раньше других субъектов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Речь идет о сотрудниках сферы услуг, которые постоянно общаются с клиентами. Работодатели должны проконтролировать, чтобы прививки сделали не менее 60% от всего персонала. «360» уже рассказывал, как правильно вакцинироваться в Московской области.

Россия не первая страна, которая ввела обязательную вакцинацию. Практика не раз подтверждала: массовые прививки населения способны победить инфекцию. Ярким примером служит ситуация в Израиле, где недавно отменили все коронавирусные ограничения. Прийти к этому удалось за счет массовой вакцинации жителей.

Стихия поглотила Крым

Из-за непрекращающихся ливней Крым буквально затопило: вода на улицах поднялась до 1,5 метра и затопила машины и дома, а также принесла угрозу оползней. Только за два дня на полуостров обрушилась месячная норма осадков.

Однако специалисты уверены: в непогоде есть и весомый плюс для жителей Крыма. Последние несколько лет люди страдали от недостатка пресной воды — обильные осадки помогут восполнить как водохранилища и водосборы, так и другие водные ресурсы, которые потом получится использовать.

Однако в проигрыше остались туристы, которые купили путевки в Крым и попали на разгул стихии. Тем, кто передумает отдыхать в таких экстремальных условиях, вряд ли получится вернуть деньги — и вот почему.

Убийство Кэтрин Сироу

Американскую студентку Кэтрин Сироу нашли убитой под Нижним Новгородом. Ее разыскивали несколько дней. Перед исчезновением девушка написала маме в Америку сообщение, в котором она сказала, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят.

Женщина забила тревогу и связалась с одногруппником дочери. На следующий день начались поиски Кэтрин. Ее нашли изнасилованной и убитой — по предварительной информации, девушка могла бы спастись, если бы не стала угрожать злоумышленнику полицией.

Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 43-летний мужчина, которые не раз был судим. По данным следствия, он остановился и предложил подвезти Кэтрин, которая голосовала на дороге.

МакSим ввели в кому

Врачи ввели певицу МакSим (Марину Максимову) в медикаментозную кому. Она пробудет в ней еще как минимум несколько дней — певице стало плохо после выступления в Казани. В больницу она попала с 40% поражения легких, однако тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

МакSим госпитализировали с пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ. Чтобы снизить нагрузку на организм и избежать кислородного голодания, ее ввели в медикаментозную кому. Поклонники опасаются, что после такого певица может не вернуться на сцену, ведь это далеко не первые серьезные проблемы со здоровьем, с которыми она сталкивалась.

Victoria’s Secret отказалась от «ангелов»

Бельевой бренд Victoria’s Secret принял решение отказаться от легендарных «ангелов», которые долгое время являлись эталоном для тысяч девушек. Теперь же они уступили сильным женщинам с достижениями — представлять бренд будут не только модели, но и спортсменки с активистками.

В их числе 35-летняя звезда футбола, выступающая за гендерное равенство, Меган Рапино, 17-летняя американка китайского происхождения, одна из лучших фристайлеров в мире Эйлин Гу, а также 29-летняя модель и защитница инклюзивности Палома Эльзессер.

Такое решение компания Victoria’s Secret приняла после многочисленных скандалов, в которых бред обвиняли в трансфобии и фэтфобии, а также в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Крушение самолета с парашютистами

В Кемеровской области рухнул самолет Л-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. Как минимум девять человек погибли, еще десяток — пострадали. Всего на борту находились 19 человек, в том числе два члена экипажа.

По последней информации, погибли оба члена экипажа и семь парашютистов. Остальных госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Взрыв АЗС в Новосибирске

Газовая автозаправка взорвалась в Новосибирске. Она находилась возле жилых домов, взрывная волна чуть не разнесла жилые дома и выбила сотню окон.

В результате пострадали 17 человек, в том числе двое детей и два сотрудника МЧС. Причиной ЧП стало незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость.