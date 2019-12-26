Меньше нагрузки на метро и экономия 100 млн рублей. Подведены итоги месяца работы МЦД

Пассажиры сэкономили более 100 миллионов рублей спустя месяц после запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Этого удалось достичь, в частности, благодаря введению новых тарифов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, подводя итоги работы МЦД.

Пассажиропоток формируется так: примерно 70% — это пассажиры Московской области, примерно 30% — Москвы. С учетом принятых решений мэра Москвы, с точки зрения тарифа, за чуть более месяца на сегодняшний день пассажиры и Москвы, и Московской области сэкономили более 100 миллионов рублей Максим Ликсутов заммэра Москвы.

За год они смогут сберечь до семи миллиардов рублей. Причем москвичи сэкономят на ежедневных поездках половину стоимости, а жители Подмосковья — до 75%. С момента запуска пассажиры двух направлений МЦД совершили 15,5 миллиона поездок. Это на 11% больше, чем за месяц работы в тех же направлениях, но до запуска МЦД.

Среднесуточный пассажиропоток двух диаметров составляет 532 тысячи поездок в будни. Рекордное количество было зафиксировано 20 декабря — 551,7 тысячи поездок. Год назад в этот день поездок было на 14% меньше.

За прошедший месяц самыми популярными направлениями МЦД стали Одинцово, Белорусский вокзал, Царицыно, Тушинская и Лобня. На маршрут первого диаметра вышли не только поезда «Иволга» и электрички, но и поезда «Аэроэкспресс». Они перевезли 898,8 тысячи человек до Одинцово, 634,4 тысячи пассажиров до Савеловского вокзала, и до Сколково — 125,7 тысячи человек. Эти три направления стали для «Аэроэкспресса» самыми востребованными.

Благодаря перераспределению пассажиропотока за первый месяц работы МЦД было существенно разгружено метро, автомагистрали и наземный общественный транспорт. В частности, уменьшилась нагрузка на 20 станций метрополитена, в особенности на те, которые раньше использовались для пересадки на железнодорожный транспорт.

«„Фили“ и „Окружная“ не так загружены на сегодняшний день, как до введения МЦД. И мы видим большой эффект для всей транспортной системы», — рассказал заместитель мэра Москвы.

Также станция «Киевская» разгрузилась на 10%, «Комсомольская» — на 5%. На 4% уменьшилась нагрузка на перегоны метро на участках «Аэропорт» — «Белорусская», «Парк Победы» — «Киевская», «Фили» — «Кутузовская», «Улица 1905 года» — «Баррикадная», и многих других.

За счет того, что люди получили возможность прокладывать более удобные маршруты и чаще пользоваться менее загруженными железнодорожными станциями, пассажиропоток пересадочных станций перераспределился более равномерно. В частности, пропускная способность станции МЦК Новохохловская из-за пуска МЦД выросла почти на 40% в сутки.

Также снизилась интенсивность автомобильного движения на магистралях, проходящих около МЦД-2. На Волоколамском, Новорижском, Варшавском и Симферопольском шоссе в дневное время — на 4%, в утренние часы — сразу на 6%.

В результате запуска МЦД в конце ноября были открыты две станции — Волоколамская и Пенягино. Ими за месяц воспользовались 249,2 и более 99 тысяч человек соответственно.

Станция Волоколамская интегрирована с одноименной станцией метро, поэтому ее востребованность выросла на 45%.

Станция наземного метро Пенягино вскоре будет переоборудована, чтобы привести в соответствие высоту платформы и пола поезда. На это ранее жаловались жители района Павшинская пойма.

Половину перевозок МЦД по Белорусскому, Курскому, Савеловскому и Рижскому направлениям осуществляют поезда «Иволга». В состав входят шесть-семь вагонов. По просьбам пассажиров их количество будет увеличено до 11, что добавит около миллиона проездных мест. Курсирующие по диаметрам электропоезда будут в течение года заменены на новейшие составы.

Продолжается обновление навигации на станциях МЦД, пересадочных станциях метро и на маршрутах наземного транспорта. Уже установлены около 200 обновленных схем метро с диаметрами. Новые карты появились также во всех поездах МЦД. До конца года в Москве появится еще около 800 элементов навигации.

Для того, чтобы пассажирам было удобно оплачивать проезд началась установка дополнительных валидаторов. Уже начали работу 46 электронных устройств, на станции Пенягино введен реверсивный режим работы турникетов.

Использование карты «Тройка» для оплаты проезда на МЦД уже сделало передвижение пассажиров удобнее. Однако правительством Москвы запланирован дополнительный комплекс мероприятий по улучшению билетной системы.

По словам Ликсутова, столичные власти вместе с ЦОДД (Центром организации дорожного движения) провели анализ загруженности уличной дорожной сети около станций МЦД.

Глобальность и востребованность МЦД как транспортного проекта косвенно подтвердил рост цен на жилье. Он зафиксирован в восьми районах столицы вблизи станций МЦД.

В районе Москворечье-Сабурово недвижимость подорожала заметнее всего, на 15,1%. В Северном районе цена жилья увеличилась на 14,7%, в Дмитровском районе — до 14%. Скорее всего, запуск последующих трех диаметров поднимет цены на недвижимость до 12-15%.

Однако работа над усовершенствованием МЦД продолжится и в будущем.

У нас еще большой план работы, связанный с тем, чтобы постоянно улучшать качество перевозки наших пассажиров. Мы недавно перевезли, это было 24-го числа, рекордное число пассажиров на двух диаметрах, это 552,1 тысячи пассажиров. Огромная цифра Максим Ликсутов.

Ликсутов добавил, что одна из наиболее важных целей сейчас — вовремя открыть МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5.