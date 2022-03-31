Штаб по гуманитарному реагированию и новые данные по биолабораториям. Итоги 36-го дня спецоперации

В России создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Названы фамилии конкретных должностных лиц из Штатов, принимавших участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. Документы подтвердили и реализацию Германией собственной военно-биологической программы на Украине. Киев оказался не способен контролировать действия националистов в стране. Украинские власти насильно удерживают в своих территориальных водах 68 иностранных судов, не давая им покинуть порты через открытые РФ безопасные коридоры.

Штаб по гуманитарному реагированию

На базе Национального центра управления обороной РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Он будет работать над безопасной эвакуации мирного гражданского населения Украины и иностранных граждан, а также над оказанием всесторонней гуманитарной помощи населению страны в подконтрольных регионах.

В структуру вошли представители субъектов РФ, государственных корпораций и организаций, а также федеральных органов исполнительной власти. Работать штаб будет круглосуточно.

Новые данные по биолабораториям

Новое подтверждение нашли факты разработки в США технических средств доставки и применения биологического оружия. Так, американское Агентство по патентам и товарным знакам выдало документ на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе, сообщило Министерство обороны РФ. В других патентах показаны разные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

Кроме того, стали известны фамилии конкретных должностных лиц из Штатов, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия. Одной из ключевых фигур стал Роберт Поуп. Он являлся сотрудником Defense Threat Reduction Agency (DTRA, Агентство боевой поддержки Министерства обороны США по противодействию оружию массового уничтожения) и директором Программы по совместному снижению угрозы.

Документы также подтвердили, что собственную военно-биологическую программу на Украине реализовывала и Германия. Целью было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний.

Десятки иностранных судов в портах Украины

Украинские власти насильно удерживают в своих территориальных водах 68 иностранных судов, находящихся в портах Черноморска, Одессы, Николаева и Южного. Им не дают покинуть порты через открытые Россией безопасные коридоры.

Ежедневно РФ открывает безопасный коридор для того, чтобы иностранные суда могли выйти из вод Украины в юго-западном направлении. Но экипажи по радиосвязи сообщают, что получают угрозы о затоплении при попытке выхода из портов.

Уничтожение 28 военных объектов Украины

ВС РФ за день уничтожили 28 военных объектов Украины. Среди них четыре командных пункта, три склада с боеприпасами и четыре с топливом, а также шесть районов скопления боевой техники Украины.

Средства ПВО российских Воздушно-космических сил сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24 в районе города Изюм. Также были ликвидированы четыре беспилотника, которые пролетали в районе Тамарино, Лисичанска и Волновахи.

Новый гуманитарный коридор из Мариуполя

Российские военные в пятницу, 1 апреля, откроют новый гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточной остановкой в Бердянске. Это будет сделано по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину.

«Для успешного осуществления гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Власти Украины до 03:00 ночи должны опубликовать сообщение об открытии гуманитарного коридора в СМИ, и оповестить представителей посольств и международных организаций, работающих в стране. До 06:00 Киев должен сообщить о своем решении России.