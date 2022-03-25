Сорванное наступление на Донбасс, прогресс в переговорах и общие потери ВСУ. Итоги 30-го дня спецоперации

Российские военнослужащие захватили шифровки, которые содержали информацию о планах Украины начать в марте наступление на Донбасс. В переговорном процессе наметился некоторый прогресс, а украинская сторона практически лишилась воздушных сил, ВМС и систем ПВО.

Планы Киева

В распоряжение Минобороны РФ попали оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В секретном приказе командующего Нацгвардией генерал-полковника Балана от 22 января 2022 года начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений предоставили подобный план подготовки наступательных действий на Донбассе.

Судя по полученным документам, националисты должны были до 28 февраля завершить все мероприятия боевого слаживания и в марте приступить к выполнению боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Россия сорвала широкомасштабное наступление на ДНР и ЛНР, начав с 24 февраля специальную военную операцию. В итоге это позволило спасти многие тысячи жизней в Донбассе.

Ход переговоров

Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду на разрешение части разногласий с Украиной в ближайшее время. Позиции сторон сблизились по вопросам, которые касаются второстепенных пунктов переговоров. Для основных решение пока найти не удалось, и участники переговорного процесса фактически топчутся на месте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что в ближайшее время страны могут достичь понимания по четырем основным вопросам — о вступлении Украины в НАТО, возвращении русскому языку статуса официального, демилитаризации и коллективной безопасности.

По словам Мединского, украинская сторона постоянно нарушает заключенные соглашения и рассказывает о ходе переговоров, искажая события. Признание делегации из Украины о необходимости консультаций с третьими странами помощник президента оценил как «достаточно саморазоблачительный» шаг.

Потери сторон

В ходе спецоперации, завили в Минобороны, практически уничтоженными оказались воздушные и военно-морские силы Украины, половина системы ПВО. Первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил на брифинге российские военные поразили 16 основных военных аэродромов, 39 баз хранения и арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники, горючего и материальных средств, ликвидировали более миллиона тонн боеприпасов.

«Организованных резервов у Украины не осталось», — подчеркнул Рудской.

За месяц спецоперации ВСУ потеряли порядка 30 тысяч человек. Из них свыше 14 тысяч — невозвратные и порядка 16 тысяч — санитарные потери. Основные задачи первого этапа спецоперации, по словам Рудского, выполнены.

За ночь группировка российских войск продвинулась еще на четыре километра и взяла под контроль пять населенных пунктов — Батманку, Михайловку, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

За время спецоперации на Украине, добавил он, погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 ранены.

Битва за Мариуполь

В Мариуполе военнослужащие ВС РФ продолжают зачищать районы города от украинских националистов. Местные жители рассказали, как нацбаты насильно выселяли людей из квартир на верхних этажах домов и использовали помещения в качестве огневых позиций и наблюдательных точек.

Националисты не позволяли мирному населению выехать из города и не рассказывали о гуманитарных коридорах. Семьи с детьми, которые пытались самостоятельно эвакуироваться, они расстреливали.

К вечеру 25 марта российские военные вместе с бойцами Народной милиции ДНР освободили еще один район Мариуполя. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же ранее обвинил ВСУ в применении запрещенного типа оружия с белым фосфором.