Уничтожение крупных складов ВСУ, Украина игнорирует гуманитарные коридоры. Итоги 27-го дня спецоперации

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении нескольких крупных складов ВСУ. Вновь открытые Россией гуманитарные коридоры украинская сторона проигнорировала, зато президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости Всеукраинского референдума. У Кремля на этот счет нашелся достойный ответ.

Успехи ВС РФ и бойцов Донбасса

За 22 марта Вооруженные силы РФ продвинулись на четыре километра, сообщили в российском военном ведомстве. Им удалось добраться до Новомихайловки, а войска Донецкой народной республики теперь контролируют населенный пункт Верхнеторецкое.

По данным ДНР, 36-ю бригаду морской пехоты украинских войск «полностью денацифицировали».

Российские военнослужащие ликвидировали крупные склады горюче-смазочных материалов в Лисичанске и Краматорске, а также хранилища ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и с боеприпасами — в Надеждинке и Новоалександровке. По ним нанесли удары высокоточным оружием большой дальности.

В течение дня ВС РФ подбили шесть украинских беспилотников. В общей сложности российская авиация поразила 83 военных объекта Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ход спецоперации на Украине полностью соответствует поставленным целям и задачам.

«Никто с самого начала не думал, что она займет пару дней», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Проблемы эвакуации

Из Мариуполя без какого-либо участия официального Киева вывели свыше 68 тысяч человек. За прошедшие сутки из опасных районов Украины удалось вывести более 19 тысяч мирных жителей.

Российская сторона, отмечали в Минобороны, открывала гуманитарные коридоры по нескольким направлениям — киевскому, черниговскому, сумскому и харьковскому. Украинские власти по-прежнему игнорируют возможность вывести людей в сторону России.

В качестве «живого щита» у украинских неонацистов остаются свыше 4,5 миллиона человек. Эвакуации препятствуют националисты «Азова»*.

За вторник ВСУ выпустили порядка 100 снарядов и мин. Огонь украинские военные в том числе вели из БМ-21 «Град», обстреляв 12 населенных пунктов ДНР.

Ответ Зеленскому

Накануне Зеленский заявил, что компромиссные договоренности с РФ необходимо вынести на референдум на Украине. В Кремле указали на наличие внутригосударственных процедур в суверенной стране. Тем не менее затягивать переговоры нежелательно.

«Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но, помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций», — процитировало РИА «Новости» пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Кремль выразил уверенность в том, что вынесение определенных вопросов на публику только повредит переговорному процессу. Российская сторона назвала его ход «гораздо медленнее и менее содержательнее, чем хотелось бы».

Ситуацию на Украине в очередной раз обсудили Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности телефонного разговора лидеров двух государств не приводятся.