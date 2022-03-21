Удар высокоточным оружием, эвакуация продолжается, поддержка Узбекистана. Итоги 26-го дня спецоперации

Министерство обороны России сообщило об уничтожении батареи украинских реактивных систем залпового огня и базы хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре Киева. Группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Мариуполе. Из города продолжают выводить людей.

Ликвидация батареи РСЗО

В киевском районе Виноградарь украинские националисты несколько дней вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. Прикрытием им служили жилые дома, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Расположенный рядом ТЦ переоборудовали под базу для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки техники. Российская разведка по нескольким каналам подтвердила координаты РСЗО и оружейного склада.

В ночь на 21 марта российские военные уничтожили батарею и базу высокоточным оружием большой дальности.

Крылатые ракеты ударили и по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований в Ровенской области. На общевойсковом полигоне Новая Любомирка ликвидировали более 80 человек.

В Сумах украинские националисты реализовали спланированную провокацию. На химзаводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. Минобороны РФ несколько дней назад предупреждало о возможности таких действий украинской стороны.

Выезд людей из Мариуполя

В Россию уже удалось эвакуировать более 62 тысяч жителей Мариуполя. При этом официальные украинские власти отказались от предложений РФ по созданию коридоров для выхода людей и сложивших оружие националистов. Последним дали указание покидать город, переодевшись в гражданское.

В центральном районе Мариуполя по журналистам федеральных российских СМИ и сотруднику китайского Phoenix Television украинские националисты открыли огонь. Никто из сотрудников прессы не пострадал.

Без какого-либо участия Украины из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик за сутки вывели 16 054 человека, в том числе 4631 ребенка. Получено еще 6267 обращений от украинцев, которые хотят эвакуироваться в РФ.

Россия со 2 марта доставила на Украину 4165 тонн гуманитарного груза и провела 513 гуманитарных акций.

Узбекистан поддержал спецоперацию

В Узбекистане поддержали спецоперацию России в Донбассе. Президент страны Шавкат Мирзиеев в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил понимание ситуации вокруг демилитаризации и денацификации Украины.

Зато в Израиле раскритиковали речь главы Украины Владимира Зеленского в Кнессете, упрекнувшего израильтян за нейтралитет. Президент требовал предоставить украинской стороне помощь, в том числе оружие, системы ПРО «Железный купол», солдат и автоматически выдавать украинцам визы.

Зеленскому в ответ намекнули на участие украинцев-коллаборационистов в еврейских погромах и напомнили, как действовали бандеровцы во время Второй мировой войны. Допущенное украинским президентом сравнение с холокостом и вовсе сочли возмутительным.

Позже Зеленский заявил, что компромиссные вопросы на переговорах с РФ по гарантиям безопасности, статусу ДНР, ЛНР и Крыму должны решить жители страны на Всеукраинском референдуме.