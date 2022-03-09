Нацбатальоны и ВСУ потеряли более 30 военных объектов и контроль над новыми поселками. Итоги 13-го дня спецоперации

Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в ходе специальной военной операции. За минувшие сутки российские штурмовики и бомбардировщики Воздушно-космических сил страны уничтожили 32 военных объекта армии Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Достижения российской армии

Как отметил Конашенков, речь идет о четырех пунктах управления, трех радиолокационных станциях, двух складов с горючим и 23 сосредоточений военной техники. При этом за все время специальной операции уничтожили 2581 объектов военной инфраструктуры Украины.

Конашенков подчеркнул, что речь идет про танки и бронированные машины (897 единиц), специальную автомобильную технику (662 единиц), орудия полевой артиллерии и минометы (336 единиц). Также армия РФ уничтожила 90 пунктов управления и узлов связи, 84 беспилотника, 123 зенитных ракетных комплекса противовоздушной обороны и 81 радиолокационную станцию.

Также российские войска взяли под контроль два населенных пункта.

«Подразделениями российских Вооруженных Сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерное», — отметил Конашенков.

Освобожденные города ЛНР и ДНР

Отдельно Конашенков рассказал о продвижении группировки войск ЛНР и ДНР. В ходе наступления войск Луганской народной республики удалось освободить два населенных пункта.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее», — отметил он.

А Народная милиция ДНР получила контроль над тремя населенными пунктами.

«Подразделения Народной милиции ДНР взяли населенные пункты Оленовка, Польное и Южнодонбасское», — добавил он.

По словам Игоря Конашенкова, после того, как был прекращен «режим тишины», бойцы Народной милиции ДНР продолжили наступление. В Мариуполе они продвинулись еще на 800-900 метров.

В целом силами Народной милиции уже удалось освободить до 80 населенных пунктов ЛНР и ДНР.

«По состоянию на вечер 08.03.2022 освобождена почти вся территория Луганской народной республики», — говорится в сообщении МИД ЛНР.

Марш артиллерии ВС РФ на Украине

Минобороны РФ показало видео с маршем артиллерийских подразделений во время специальной операции по демилитаризации Украины.

На видео российские военные совершают марш артиллерии на Украине. Показаны танки, бронемашины и другая боевая техника подразделения с буквой Z на бортах.

Блокировка гуманитарных коридоров

Украинские националисты продолжают блокировать выход людей из некоторых населенных пунктов ЛНР и ДНР. Люди не смогли покинут Мариуполь и Волноваху, сообщили в народной милиции ДНР.

«Сегодня по вине националистов ни один из гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи не был реализован. Боевики блокировали выход мирных людей. Мы оставляем надежду на то, что завтра удастся вывести людей из опасной зоны», — сказал представитель ведомства, сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно, что российская сторона 9 марта с 10:00 по московскому времени объявляет новый «режим тишины». Россия подтвердила, что собирается обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева и Мариуполя.