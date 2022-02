Предупреждения о риске развития рака захотели клеить на вино в ЕС. Итальянцы выступили против «демонизации» напитка

В ЕС предложили клеить на вина предупреждения о возможном развития рака — по типу этикеток на сигаретах. Эта идея возмутила итальянцев, среди которых очень развито виноделие. В итоге, они сумели отстоять право продавать спиртное без таких наклеек. Специалисты уверены, что этикетки все равно не испугали бы любителей вина. Однако медики не устают напоминать о вреде алкоголя.

Италия против наклеек о вреде вина на бутылках

Италия отвоевала в Европарламенте право не клеить на бутылки с вином информацию о возможном развитии рака — по типу предупреждений на сигаретах. Вместо этого на бутылках появятся данные об умеренном и ответственном употреблении алкоголя. Так, уверены в Италии, спасли историю вина и защитили сотрудников индустрии. Об этом заявил глава ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини, пишет Dissapore.

Он поблагодарил за совместную работу итальянских парламентариев, которые защищали сектор с оборотом в 12 миллиардов евро, из которых 7,1 миллиарда приходится на экспорт и который гарантирует занятость 1,3 миллиона человек. Фактически около 150 депутатов Европарламента высказались против плана борьбы с раком в том виде, в котором он был изначально сформулирован. Прандини назвал его попыткой «демонизировать» потребление вина и пива с помощью предупреждений о вреде для здоровья, размещенных на этикетке.

Помимо этикеток, план предусматривал сокращение производства и строгие правила, которые должны соблюдаться при распространении и продаже вина. Так, помимо предупреждений о вреде для здоровья, планировалось ограничить рекламу, запретить спонсорство спортивных мероприятий, повысить налоги и ввести новые, более строгие правила продвижения товаров. Это сделало бы будущее вина крайне плачевным. Поэтому итальянцы внесли тысячи поправок, чтобы добиться разграничения между «злоупотреблением» и «умеренным потреблением» алкоголя.

Идея с наклейками о вреде здоровью на вине не пройдет

Потребление любого продукта приводит к тем или иным последствиям. Вино в этом смысле не опаснее жареной колбасы, в которой точно есть канцерогены. Об этом «360» рассказал сомелье, сооснователь и ведущий специалист клуба 750ml Сергей Александров.

«А вот то, что в вине есть какое-то повышенное содержание канцерогенов… Честно говоря, никогда не слышал таких исследований, поэтому мне кажется, что была немножечко странная идея — объявлять, что вино как-то особо опасно, способствует развитию рака. Как раз наоборот, есть данные, которые говорят об обратном», — отметил Александров.

По его словам, для каждого человека есть свое безопасное количество выпитого. Ведь у разных потребителей разный возраст, обмен веществ, масса тела. Однако можно ориентироваться на то, что говорит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пояснил сомелье.

«Два бокала — для мужчины, один — для женщины. Мне кажется, что где-то так и есть», — заявил Александров.

Он отметил, что в России реализовать идею с такими наклейками на бутылках было бы сложно. Ведь пришлось бы защищать отечественных производителей, а указывать информацию об опасности для здоровья исключительно на иностранных продуктах, по мнению сомелье, было бы лицемерием.

«Мне кажется, что опасность возникновения раковых заболеваний от употребления алкогольных напитков или, в частности, вина, она многократно меньше, чем от других продуктов, которые реально могут спровоцировать какие-то вещи. И на них клеить этикетки никто и не думает. Дело в том, что алкоголь всегда находится под прицелом. <…> В Европе не прошла и не пройдет [идея с наклейками — прим. ред.]. Все это инициативы на поболтать», — отметил Александров.

Смысла в наклейках о вреде здоровью на вине нет

Никакого смысла в подобных этикетках на вине нет. Об этом заявил руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

«У нас на бутылках написано — на этикетке прям, — что любой алкоголь, в том числе и вино, и пиво… Про вред от употребления написано. Кого это останавливает? Никого. Так и в Европе», — пояснил Дробиз.

По его словам, нет никакого эффекта и от предупреждений на пачках с сигаретами. Ведь эту продукцию с «жуткими» картинками попросту спрятали под прилавок. При этом Дробиз отметил, что развитию рака может способствовать что угодно.

Вино действительно способствует развитию рака?

Тем временем диетологи и врачи успели развенчать мифы о пользе бокала вина за ужином. Медик Кэрри Лэм рассказала, что частое употребление спиртного повышает риск развития рака молочной железы, пишет Eat This, Not That! Особенно это касается женщин, чьи родственницы уже сталкивались с этим заболеванием. По словам Лэм, один-два алкогольных напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30-50%. Схожую точку зрения высказала и врач Брача Банаян.

«Рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина», — заявила она.

Банаян сослалась на результаты проведенного еще в 2017 году исследования. Согласно нему, всего один алкогольный напиток в день может повысить риск развития рака пищевода. Не способствует спиртное и здоровому сну, несмотря на возникающую после него сонливость, уверен сомнолог Стивен Лайт.

«Употребление алкоголя сокращает фазы быстрого сна, которые необходимы для физического и эмоционального здоровья. Вы проснетесь уставшими, даже если спали достаточное количество часов», — пояснил Лайт.

Более того, всего один бокал вина опасен для кожи. У любителей этого напитка возрастает количество апилляров на щеках. Это приводит к возникновению красного сосудистого узора на лице.