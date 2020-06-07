Итальянский «город-призрак» снова увидит свет. Власти могут осушить озеро ради затопленного средневекового городка

В Италии хотят осушить целое озеро, чтобы показать туристам древний подводный городок. Он был затоплен более полувека назад.

Фабрике ди Кареджине — маленький городок в Тоскане, построенный еще в раннем Средневековье. В XX веке он сохранял за собой статус деревни до тех пор, пока в 1946 году региону не потребовалась гидроэлектростанция. Для ее строительства нужен был большой резервуар с водой, поэтому деревню затопили и на ее месте создали искусственное озеро Вальи. Немногочисленные жители были переселены в ближайшую коммуну Вальи-Сотто.

С тех пор деревня Фабрике ди Кареджине находится под водой, за исключением тех случаев, когда озеро Вальи осушают, чтобы очистить и отремонтировать ГЭС. За все время существования станции такое случалось четыре раза. Последний раз — в 1994 году. Тогда, кстати, посмотреть на это приехали более миллиона туристов.

Источник фото: Nimue / Wikimedia

Но вот уже 26 лет как Фабрике ди Кареджине не видит света, однако по-прежнему является главной достопримечательностью для Вальи-Сотто. Теперь же власти скромной, малоизвестной коммуны Вальи-Сотто с населением менее 1 тысячи человек (в последние годы эта цифра неуклонно уменьшалась) задумались о том, чтобы снова привлечь людей, сделать поселение привлекательным для туристов. Поэтому уже в следующем году озеро собираются снова осушить. Об этом сообщила Лоренца Джорджи, дочь бывшего мэра Вальи-Сотто Доменико Джорджи — как раз при нем в 1994 году озеро в последний раз осушали.

Между прочим, в 2015 году власти уже совершали аналогичную попытку — но по неясным причинам тогда озеро тогда так и не удалось осушить.

Как сообщает CNN, в данный момент идут переговоры между муниципальными властями и энергетической компанией Enel, которая владеет ГЭС и, соответственно, озером Вальи. В частности, обсуждается возможность осушения озера и создания котлована.

В данный момент древний городок все же можно частично увидеть: над водой выступают верхушки некоторых домов, а также церкви Святого Теодора — самого высокого здания Фабрике ди Кареджине.

Идею снова открыть памятник средневековой культуры уже оценили пользователи социальных сетей. Некоторые отметили сходство древнего городка с руинами Нового Лондо из популярной компьютерной игры Dark Souls.

Некоторых даже пугает перспектива открытия «города-призрака».

Так или иначе, новость вызвала интерес у многих, в том числе и за пределами Италии. А значит, Вальи-Сотто может рассчитывать на серьезный туристический потенциал в случае успешного завершения переговоров с Enel.