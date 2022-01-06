Врачи разных стран за время пандемии выявили уже более 298 миллионов случаев коронавируса. Только в Европе за сутки насчитали более миллиона новых зараженных. Власти обеспокоены возрастающей нагрузкой на больницы, в связи с чем они стали ужесточать ограничительные меры. В Италии решили ввести обязательную вакцинацию для людей старше 50 лет, а в Испании жителей обязали носить маски на улицах. «360» выяснил, как еще Европа защищается от ковида.

Италия

Кабмин Италии подписал постановление о введении в стране обязательной вакцинации для людей жителей старше 50 лет.

«Мы хотим сгладить кривую роста заболеваемости и побудить итальянцев, которые еще не прошли вакцинацию, сделать это», — привел телеканал LCI слова итальянского премьер-министра Марио Драги.

По информации Национального института статистики Италии (ISTAT), привиться от ковида придется 28 миллионам людей. Согласно постановлению, неработающие итальянцы в возрасте 50 лет и старше должны будут немедленно пройти вакцинацию.

Для работающих жителей страны предусмотрели введение прививочного пропуска, который у них начнут требовать с 15 февраля. С таким пропуском они смогут попасть не только на работу, но и в общественные места. Для владельцев поддельных документов установили штраф в размере 135 евро (более 11 тысяч рублей). При этом правительство планирует поднять эту сумму до 1000 евро (более 86 тысяч рублей).

«[Цель таких мер] — охватить те возрастные группы, перед которыми стоит наиболее высокий риск госпитализации, дабы снизить таким образом нагрузку на больницы и спасти человеческие жизни», — пояснил Драги.

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Обязательная вакцинация уже действует в Италии для медиков, учителей и сотрудников правоохранительных органов. С 10 января непривитые жители страны не смогут воспользоваться общественным транспортом, попасть в спортзалы, бассейны, на ярмарки и массовые мероприятия.

По данным Института Роберта Коха, за время пандемии в Италии зафиксировали более шести миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Скончались свыше 138 тысяч человек.

Франция

Депутаты нижней палаты парламента Франции одобрили в первом чтении законопроект о введении вакцинных пропусков. Окончательное решение они смогли принять только спустя три дня ожесточенных споров.

Законопроект разработало правительство страны в середине декабря на фоне резкого увеличения заболеваемости, уточнил France 24. Инициативу поддержали 214 депутатов. Против оказались 37 парламентариев, а оставшиеся 27 депутатов не стали голосовать.

Спросы по поводу введения вакцинных пропусков касались их проверки. Парламентарии никак не могли решить, как именно нужно проверять документы, чтобы выявлять поддельные. Для ускорения процесса рассмотрения законопроекта в Нацсобрание приехал глава правительства Жан Кастекс.

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Согласно документу, все французы старше 12 лет должны будут предъявлять вакцинные пропуски при входе в рестораны, на ярмарки, а также при поездках на общественном транспорте между регионами. Отрицательный результат теста на ковид будет приниматься только для входа в больницы.

Сенат рассмотрит законопроект в начале следующей недели. Документ должны принять окончательно к 15 января, либо несколькими днями позже.

Всего французские врачи выявили более 11 миллионов случаев коронавируса. Умерли после заражения более 125 тысяч человек.

Германия

Власти Германии ужесточили антиковидные меры в последние дни декабря. в Мекленбурге-Передней Померании перестали работать кинотеатры, музеи, театры, бассейны и другие места проведения досуга.

До 11 января в Бранденбурге встречаться группами не более 10 человек разрешили только привитым и переболевшим ковидом, написал DW. Если кто-то из членов семьи не прошел вакцинацию, то пригласить домой можно только одного или двух человек из другой семьи. Исключение составляют дети до 14 лет.

В Баден-Вюртемберге в сфере общественного питания ввели комендантский час. Ограничения действуют с 22:30 до 05:00. Лишь в новогоднюю ночь власти разрешили общепиту закрыться после 01:00.

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Еще в Германии запретили проводить футбольные матчи со зрителями, а также собираться на улицах в праздничные дни. Для жителей страны закрыли продажу пиротехники и запретили танцы на свежем воздухе. Клубам разрешили работать исключительно как предприятиям питания.

В Германии за период пандемии коронавирус подхватили более семи миллионов человек. Жертвами ковида стали свыше 113 тысяч пациентов.

Испания и другие страны

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об обязательном ношении масок не только в помещениях, но и на улице. В Каталонии власти ввели ночной комендантский час с 01:00 до 06:00. Провинция Мурсия решила обойтись без таких ограничений, но в ресторанах запретили собираться компаниями больше 10 человек.

«Идея в том, чтобы попытаться ограничить контакты людей в рождественский период», — заявил глава местной администрации Фернандо Лопес Мирас. Его слова привела Русская служба Би-би-си.

Правительство Болгарии решило подтолкнуть пенсионеров к вакцинации. За каждую прививку пожилые жители страны получат по 75 левов (более трех тысяч рублей). Нидерланды ввели жесткий локдаун с закрытием всех увеселительных заведений. Аналогичным образом поступили власти Португалии. Там помимо локдауна ввели еще и обязательную удаленную работу.