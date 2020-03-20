Более 10 тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире. Больше всего погибших в Италии — не менее 4032. За один день скончались более 600 человек. Смертность от вируса в Италии оказалась выше, чем в материковом Китае. Эксперты рассказали, с чем это может быть связано.

Как сообщает South China Morning Post, общее количество умерших в Италии 4032 человек. В то время как в Китае - 3250 погибших. При этом население Италии составляет 60 миллионов человека, а в Китае проживает 1,3 миллиарда. Италия также занимает второе место в мире по количеству диагностированных заболеваний — 41 035 случаев.

С другой стороны, Италия занимает второе место по количеству пожилых людей в мире. На первом месте стоит Япония. По данным ООН, в 2017 году около 30% от всего населения Италии составляли люди в возрасте 60 лет и старше. А пожилые люди более уязвимы для COVID-19.

Российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн считает, что точно найти причины высокой смертности в Италии пока нельзя. Однако большое количество пожилых людей сыграло в этом немаловажную роль. По словам вирусолога, эпидемия развернулась на севере Италии. Там зафиксирована наибольшая продолжительность жизни, чем в других частях страны. А значит, и риску подверглось большее число людей.

«К тому же эти старики могут отличаться от наших. Они больше общаются, контактируют с людьми. Это тоже увеличивает риск заражения», — говорит собеседник «360».

Не исключено и то, что в Италии вирус отличается по патогенности. Ученые еще не выяснили, как он меняется и развивается в процессе. Возможно, в Италии он немного другой.

Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов также назвал «360» несколько возможных причин столь высокой смертности в Италии.

Отсутствие противоэпидемических мероприятий, преобладание пожилого населения, отсутствие масок, недостаточная бдительность людей и паническое поведение Георгий Викулов директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Стоит также добавить сюда и реакцию властей. В Китае, например, сработало введение жестких мер. А вот Италия не сразу среагировала, и это усугубило ситуацию. К тому же многие итальянцы, несмотря на рекомендации властей, все равно выходили на улицу.

Эпидемию в Италии сразу не распознали. Заразившиеся люди не понимали, что больны. Не знали симптомов, куда обращаться. Вдобавок высокая концентрация пожилых людей. Это все увеличило процент смертности. Об этом в интервью РБК рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Получается целый комплекс причин, сложившихся не в самую радужную картину.

Может ли Россия уберечь себя от подобного итога? Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что у нас для этого делается все необходимое.

«Все делается заранее на государственном уровне и на уровне всех служб, в это вовлеченных. Не только на уровне Минздрава, Роспотребнадзора, но и в миграционных службах», — рассказал собеседник «360».

На момент написания статьи число заразившихся коронавирусом в России достигло 253. За последние сутки врачи зафиксировали 54 новых случая инфицирования. Об этом сообщает оперштаб.