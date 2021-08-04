IТ-компания из Перми стала увольнять людей на основе активности в чатах. Мнения о законности подхода разделились

В Сети появилась информация, что около 150 сотрудников компании Xsolla остались без работы из-за малой продуктивности и низкой вовлеченности в деятельность сервиса. Выводы руководство, судя по публикациям в интернете, сделало после анализа их активности в чате и электронной почте. Законны ли такие увольнения — в материале «360».

Скриншот письма основателя сервиса приема платежей в онлайн-играх Xsolla Александра Агапитова с информацией о прекращении сотрудничества с одним из работников компании разлетелся по Сети. В нем идет речь о непостоянном присутствии на рабочем месте во время удаленки.

Источник фото: Twitter

«Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю — Xsolla не для вас. Так что все, что ни делается, — все к лучшему», — заявил Агапитов, пообещав найти сотрудникам место с большей зарплатой и меньшей загруженностью.

Желающим сохранить знакомство основатель сервиса предложил написать «длинное письмо» и изложить в нем «все наблюдения, несправедливость и благодарности».

Законно или нет?

Российский ученый-криминалист и эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с «360» заметил, что вопрос законности подобного увольнения в Xsolla зависит от содержания трудового договора или соглашения, которое компания заключает с конкретным сотрудником.

«Если там речь идет о том, что все, что находится у него в виде документов и иной информации, является служебной тайной организации, то все законно», — сказал Вехов.

В таком случае никаких компенсаций человек не получит. Более того, по решению суда ему придется возместить компании ущерб, причиненный за утрату коммерческой тайны. Конечно, это еще придется доказать.

В некоторых IT-гигантах в трудовой договор или соглашение обязательно включают пункт о праве сотрудника вести деловые переговоры только со служебных сим-карт, телефонов, компьютеров и электронной почты.

«Чаще всего именно эти пункты и нарушаются сотрудниками», — подчеркнул эксперт.

Эксперт по кадровым вопросам Алена Владимирская написала в Facebook, что глупо подменять оценку результатов работы мониторингом активности.

«Мерить продуктивность сотрудников временем в Сети и вовлеченностью, а не оцифрованными результатами работы — это как минимум несовременно, но и крайне неэффективно. Анализировать личные профили и данные, выходящие за спектр рабочих систем, работодателю незаконно», — сказала она, посоветовав попавшим под увольнение сотрудникам подавать в суд и трудовую инспекцию.

«Справедливый обмен»

Одним скриншотом обращения Агапитова, кстати, дело не ограничилось. В Сети опубликовано еще одно его обращение. В нем основатель Xsolla заявил, что личный разговор вместо рассылки об увольнении «сути не поменял бы».

В присланном Forbes заявлении Агапитова говорится о трудных и непопулярных мерах, которые приходится иногда принимать, «чтобы продолжать движение». В Xsolla, по словам основателя компании, хотят, чтобы сотрудники «каждый день думали о том, как их поступки и решения влияют на судьбу компании и ее успех».

«На ближайшие годы у нас стоят очень амбициозные цели — это одна из ключевых ценностей Xsolla. <…> Мы много требуем и много даем взамен — на наш взгляд, это справедливый обмен», — процитировал DTF Агапитова.

Всех покидающих компанию сотрудников он поблагодарил за вклад в ее развитие, назвал прекрасными специалистами и пообещал «максимальный уровень поддержки».

Кого уволили?

Увольнение, писал Properm.ru, затронуло работников в США и России. Со многими в Соединенных Штатах контракты уже расторгли. Xsolla также начала расследование слива письма Александра Агапитова, поскольку сотрудники сервиса подписывают соглашение о неразглашении информации.

Xsolla занимается разработкой решений для монетизации видеоигр и упрощает прием платежей со всего мира, напомнила газета «Коммерсант». Агапитов основал компанию в 2005 году в Перми (первоначальное ее название 2Pay). В 2010-м главный офис компании перенесли в Лос-Анджелес и переименовали ее в Xsolla. Представительства сервиса работают в Перми и Сеуле. Выручка Xsolla в 2020 году составила 67 миллионов долларов.