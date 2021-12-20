Истребитель Checkmate попал в список лучших разработок 2021 года. А в небе еще не побывал

Легкий истребитель Checkmate попал в топ-10 достижений 2021 года в сфере военной авиации. Его макет впервые показали на авиасалоне МАКС-2021. Некоторые эксперты предупреждают, что хоть беспилотник выглядит многообещающе, хвалить его пока рано. Нужно дождаться первого полета, а он запланирован лишь на 2023 год.

Оценили за рубежом

Американский профильный журнал Aviation Week & Space Technologу внес российский истребитель Checkmate, разработанный компанией «Сухой», в десятку главных достижений в сфере военной авиации за 2021 год. Об этом сообщил ТАСС.

Помимо российского истребителя в список попали первый полет «беспилотного ведомого» и первая дозаправка в воздухе, проделанная беспилотным самолетом.

Что известно о Checkmate

Российский истребитель новейшего поколения впервые показали на авиасалоне МАКС-2021, а его зарубежная премьера произошла на Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Сейчас летательный аппарат находится в активной стадии разработки, поскольку его первый полет намечен лишь на 2023 год, а серийное производство — на 2025 год.

Во время презентации Ростех сообщал, что характеристики Checkmate во многом совпадают с американским F-35. В нем будут задействованы технологии искусственного интеллекта и малозаметности. Разработчики также утверждали, что истребителю будет под силу поразить до шести целей за раз, а его боевой радиус составит три километра. При этом в отличие от F-35 он будет дешевле и сможет взять на борт рекордное количество вооружений.

Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин в разговоре с «360» отметил, что все самолеты начиная с этого поколения работают по стелс-технологии, то есть их сложно обнаружить, они обладают уникальной маневренностью и прочностью. По его словам, особенно радует развитие прицельно-навигационного комплекса.

«Раньше мы несколько отставали от наших партнеров в этом отношении и приходилось компенсировать тактикой боя. Американец видел нас с 100 километров, а мы его могли засечь с 70. Сегодня такого отставания нет», — сказал он.

Хвалить еще рано

При этом военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин отметил, что вносить Checkmate в какие-то списки еще очень рано, ведь существует только его макет.

То, что он вошел в десятку, — это все часть рекламной кампании. Это продвижение самолета на мировые рынки оружейные. Этот самолет продвигается на внешние рынки, потому что Министерство обороны его не заказывает Виктор Литовкин

По его словам, активное участие летательного аппарата на выставках — это попытка привлечь к нему побольше покупателей. Разработчики таким путем пытаются понять, будут ли деньги на производство самолета, будут ли его покупать и кто. Однако судить о мощности беспилотника очень рано, ведь он еще даже не был в воздухе.

С этим согласен и заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«К уникальным чертам можно отнести хорошее сочетание цены, качества и возможностей. А еще то, что это будет технологически одним из самых современных самолетов пятого поколения. Пока, в принципе, все», — заявил он в разговоре с «360».

На данный момент людям предоставлен красивый проект, который в теории должен отлично сработать, но оценить его можно будет, когда он взлетит в небо и покажет себя в действии.

«Это наши коллеги [из американского журнала], которые посмотрели и сказали: „Какая красивая машина, какие русские молодцы“. Да, она интересна по многим параметрам. Да, она быстро спроектирована. Да, обещают, что в ней будет новая супертехнология, но пока мы видим только макет», — подчеркнул Дрозденко.

Литовкин также усомнился в планах компании выпустить серийное производство уже к 2025 году. Он напомнил о многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57, летающем в небе более 10 лет. По его словам, в серию его запустили лишь недавно, потому что необходимо было проверить его работу во всех режимах, создать под него двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и многое другое. Это все трудоемкий процесс, требующий совершенствования.

«Тут такая же история будет. Мне кажется, слова о том, что Checkmate запустят в серию в 2025 году, — это тоже часть рекламной кампании», — резюмировал обозреватель.