Историк-убийца, узники «китовой тюрьмы» и Гагарина в слезах. Неделя в фотогалерее

Неделя с 4 по 10 октября запомнилась двумя резонансными убийствами, скандалом из-за грязной тряпки в больнице и фактической ликвидацией «китовой тюрьмы» в Приморье.

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Из реки Мойки в Петербурге вытащили историка СПбГУ Олега Соколова. В реке он пытался утопить травматический пистолет и отрубленные руки своей возлюбленной. Дома у преподавателя нашли части трупа аспирантки, а при попытке обнаружить в реке ее ноги водолазы вытащили скелет другого человека.

Президент России уволил генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и других силовых структур. Лишился должности и генерал Александр Мельников, который обвиняется в мошенничестве.

Психически больной мужчина без проблем прошел в детский сад и зарезал шестилетнего мальчика. После задержания он заявил, что слышал голоса и исполнял заклинание вечной жизни.

В ночь на 6 ноября на пограничную заставу № 4 «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе напали боевики. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Главного врача больницы № 2 в Миассе уволили из-за видео, на котором пациентку умывали грязной тряпкой. Поначалу в больнице говорили, что все было сделано правильно, затем хотели уволить уборщицу, проводившую процедуру, в итоге работы лишился главный врач Денис Маханьков.

Последних 19 белух выпустили из приморского вольера, где их готовили на продажу в китайские океанариумы. При этом, по словам директора реабилитационного центра «Тюлень», в бухте Средняя под Находкой остаются еще шесть детенышей моржей. Что будет с ними, не ясно.

Стивен Кинг оказался в восторге от фильма Майка Флэнегана «Доктор Сон» — продолжения легендарного «Сияния». Новый ужастик сняли по одноименному роману Кинга.

Певица Полина Гагарина расплакалась во время вокального телешоу «Голос». Она была в жюри, когда на сцену вышел Дмитрий Клинаев. Два года назад у него умер сын-подросток, актер Егор Клинаев. В его честь отец исполнил песню «Колыбельная».