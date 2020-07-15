На очередном заседании суда по делу о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко обвиняемый экс-доцент Олег Соколов впал в истерику и обвинил в своем преступлении научного оппонента Евгения Понасенкова. Что думает обвиненный публицист и может ли сторонний конфликт стать причиной подобной расправы — в материале «360».

15 июля в Петербурге прошло очередное слушание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко ее сожителем и бывшим доцентом Олегом Соколовым. Во время своего выступления обвиняемый устроил истерику и заявил, что настоящей причиной убийства стала травля, которую развернул против него его научный оппонент, публицист Евгений Понасенков.

Соколов заявил, что на него и на Ещенко «обрушилось психотравмирующее воздействие» еще в начале 2018 года, оно же, по его словам, «стало причиной всех этих страшных событий».

Историк отметил, что Понасенков с «преступной группой» якобы начал его травить, устраивал провокации на его лекциях, расписывал парадную оскорбительными надписями и даже угрожал убийством. Из-за этого давления Соколов якобы и убил свою аспирантку и сожительницу.

За трагедией следует фарс

Сам Евгений Понасенков с юмором отнесся к заявлениям подсудимого Соколова. Более того, публицист отметил, что изначально травлю начал именно его старший коллега Соколов.

«Я же все-таки молодой человек, без ресурсов, а за ним его армия этих гопников-алкоголиков, за ним СПбГУ, <…> Мединский, его дружок, бывший министр, канал-миллионник Гоблина, за ним чудовищные ресурсы», — заявил Понасенков.

При этом он вспомнил и о том, что Соколов «по своей натуре убийца» — еще до рождения Понасенкова историк уже избивал свою тогдашнюю сожительницу и якобы даже угрожал ей убийством. При этом сам Соколов утверждал, что это ложь и его бывшая сожительница «за деньги отрабатывала безобразные выходки его врагов».

«В истории всегда комическое и трагическое рядом, поэтому вслед за трагедией вступает такой фарс. Но я этому рад, потому что это такой бесплатный пиар-агент, и я надеюсь, что суд еще какое-то время продлится и он (Соколов — прим. ред.) будет еще орать долго. Я очень на это надеюсь», — добавил Понасенков.

Ранее у Понасенкова и Соколова действительно был конфликт — первый обвинял своего старшего коллегу в плагиате части своей монографии. Соколов же, в свою очередь, называл Понасенкова лжеученым, а его научный труд — «не заслуживающим доверия».

Это разбирательство даже дошло до суда. Понасенков подал на Соколова иск об оскорблении чести и достоинства, но и это не решило вопроса, так как первый суд встал на сторону Соколова, а второй — на сторону его оппонента.

«Психотравмирующее воздействие»

О действительной возможности «психотравмирующего воздействия», которое могло повлечь за собой убийство человека, совершенно к конфликту не причастного, говорить не приходится. Так считают психотерапевт Андрей Зберовский и врач-психиатр Евгений Фомин.

По мнению Зберовского, нынешние эпатажные заявления Соколова и его попытки переложить часть вины на кого-то другого — это стандартная адвокатская игра.

У любого адвоката наиболее распространенная и простая модель защиты в ситуации с убийствами — это представление ситуации таким образом, что человек совершил преступление, находясь в состоянии аффекта, под таким психотравмирующим воздействием той или иной ситуации, новости и так далее Андрей Зберовский психотерапевт.

В возможное существование же какого-то абстрактного конфликта с другим человеком, который привел к убийству аспирантки, он не верит.

«С точки зрения психологии, те якобы травмирующие примеры, которые приводит Соколов, не могут считаться психотравмирующими действиями такой силы, что способны оправдать такие действия этого человека», — добавил он.

Евгений Фомин подтвердил, что подобная реакция скорее свидетельствует о том, что профессор Соколов имеет проблемы в эмоциональной сфере, возможны даже деформация личности, эмоциональное выхолащивание и компенсация.

«Он мог неправильно воспринять [конфликт] в ходе искаженной логики и защищать, например, попранную справедливость или его собственную попранную честь. Вообще в судебной психиатрии это может утверждать о неких патопсихологических мотивах — галлюцинациях, голосах, которые могли побуждать его к каким-то противоправным действиям», — объяснил он.

Однако, как мы уже писали, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Олега Соколова во время совершения преступления.

«По этой логике под психотравмирующее воздействие можно подвести все, что угодно, — начиная от хамства в магазине или наступили на ногу в транспорте», — заключил Зберовский.

Напомним, что в ноябре 2018 года 63-летний доцент Соколов выстрелил из незаконно хранившегося у него дома обреза в свою 24-летнюю аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко. Мужчина пытался задушить девушку, расчленил ее тело, а через несколько дней пытался утопить в реке Мойке по частям.

В СИЗО Соколов настаивал на своей невменяемости, пытался покончить с собой, обвинял саму Ещенко, требуя опубликовать их переписку, которая якобы доказывает, что это она была тираном в их отношениях, а недавно якобы планировал сбежать во Францию. Однако все попытки бывшего доцента выгородить себя и оправдаться ни к чему не привели.