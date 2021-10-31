Рекордный полет связал две половинки Земли. История успеха Галины Скробовой-Кошкиной

Член «Союза женщин России» в Московской области, полковник Галина Скробова-Кошкина навсегда вписала свое имя в историю отечественной авиации после сверхдальнего перелета из Москвы в Майами. На преодоление всего маршрута в воздухе она потратила 125 часов. Галина Скробова-Кошкина стала героиней проекта «Формула успеха», посвященного женщинам, которые добились всего, чего хотели.

Летные подвиги не помешали Галине Скробовой-Кошкиной стать матерью и вырастить сына. Сейчас она преподает в учебном центре холдинга «Вертолеты России», обучает взлетный и инженерно-технический персонал. Не оставляет она без внимания и общественную деятельность. Галина Скробова-Кошкина занимает пост председателя «Союза женщин России» в городском округе Щелково. Героиня проекта «Формула успеха» доказала, что если верить в свою мечту и идти к ней не оглядываясь, то можно добиться многого.

Рассказывает Галина Скробова-Кошкина.

Борьба за рост и первый полет

К мужскому коллективу я давно привыкла и адаптировалась. В 17 лет, когда окончила среднюю школу, поступила в Уфимский авиационный институт, на факультет «Авиационные двигатели». Там учились только юноши, поэтому в мужском коллективе, можно сказать, я с 17 лет.

Источник фото: телеканал «360»

У меня был маленький рост — 1,59 метра. А в авиации существует ценз: 1,65 метра — это минимум, максимум — 1,85 метра. Поэтому приходилось себя как-то вытягивать. Но я в то время еще росла, поэтому, возможно, это сыграло роль, но я вытягивалась, висела на перекладине часами.

Впервые в жизни я поднялась в небо почти 40 лет тому назад. Это было 28 апреля 1982 года. Полетела вместе с инструктором. Первое чувство у меня было — это притяжение Земли. Самостоятельно полетела уже 2 сентября. Все чувствовалось совершенно по-другому. Слушала, как двигатели работают. Мы к вертолетам и вообще всей авиационной технике относимся как к живым существам. Любим, разговариваем с ними, готовим к полетам, ухаживаем, поэтому что это свое, родное.

Перелет Москва — Майами

Это был непростой 1992 год. Смена государственного строя, перестройка. Когда мне предложили стать вторым пилотом вертолета МИ-24, отказаться я просто не могла. Такое предложение может быть один раз за 100 лет. В то время я служила в Уфимском высшем военном авиационном училище летчиков, занимала должность летающего преподавателя. Меня позвал заместитель начальника училища по летной подготовке и сказал, что приехал представитель Военно-воздушных сил России, чтобы предложить мне участие в международном женском перелете. Я очень обрадовалась.

Источник фото: телеканал «360»

Международный женский перелет на вертолетах между Москвой и Майами организовали благодаря великой женщине, летчице Валентине Гризодубовой, которая летала вместе со штурманом Мариной Расковой и вторым пилотом Полиной Осипенко. В 1938 году они совершили рекордный беспосадочный перелет на самолете «Родина» по маршруту Москва — Дальний Восток, остров Удд.

Они долетели только до Дальнего Востока, а мы соединили две половинки земного шара и долетели до Майами на наших отечественных вертолетах. Организовать и осуществить такой перелет было сложно. Но мы доказали всему миру, что российским летчицам подвластно все. Могут и такие перелеты совершать Галина Скробова-Кошкина летчица.

Мы взлетели 1 сентября 1992 года с аэродрома Тушино. Затем приземлились во Владимире, где нам установили оборудование радионавигации и радиокоммуникации. Первым городом в США, где мы приземлились, был Ном на Аляске. 12 октября там проходил праздник в честь 500-летия открытия Америки Колумбом. Там мы купили себе наряды, юбки, кофты, поэтому удавалось нарядиться. Конечной точкой был Майами, где познакомились с американскими летчиками, которые нами восхищались.

Сын и чувство полета

Когда я узнала, что у меня будет сын, то испытала чувство полета. Я очень хотела сына. Такое радостное чувство я впервые испытала, когда впервые встретилась с Мариной Попович (первая в мире женщина-летчица, преодолевшая звуковой барьер на истребителе МиГ-31. В мировой прессе ее прозвали «Мадам МиГ» — прим. ред.). Это произошло в 1981 году в Звездном Городке. Когда Марина Лаврентьевна подарила мне фотографии с автографами, я была такая окрыленная, будто бы я летела. Когда я узнала, что у меня будет сын — такое же чувство.

Никакого декретного отпуска после рождения сына у меня не было. Он всегда был рядом, под крылышком. Я его кормила грудью до трех лет и одного месяца. Когда я летала, то он в это время находился на тренажерах. Тоже своего рода полеты, пока я находилась в небе.

Миссия — зажигать сердца молодых

Нашей организации «Союз женщин России» уже 30 лет. Легендарная летчица Валентина Гризодубова в 1941 году создала антифашистский комитет советских женщин, где они взаимодействовали с организациями из 120 стран. Делились своими планами, рассказывали, как женщина в советское время совмещает работу, материнство. Так что задачи, которые были в то время, и сейчас перекликаются.