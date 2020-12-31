В США скончался самый серийный в истории США маньяк Сэмюэль Литтл. За 35 лет преступник изнасиловал и убил почти 100 жертв по всей стране. Его задерживали и пытались судить, но каждый раз не хватало доказательств. Попался он случайно. Уже после выхода маньяка «на пенсию» молодой детектив обнаружил странные совпадения в нескольких безнадежных делах.

Серийному убийце Сэмюэлю Литтлу было 80 лет. Он отбывал пожизненный срок, но скончался в больнице, сообщается на сайте департамента исправительных учреждений Калифорнии. В последние годы маньяк страдал от диабета и сердечных заболеваний. Поэтому его смерть не вызвала ни у кого вопросов, отметила пресс-секретарь ведомства Вики Уотерс.

На счету Литтла 60 подтвержденных убийств девушек и женщин, которые он совершил с 1970 по 2005 год. А по словам самого маньяка, их было 93. Криминальные аналитики ФБР считают, что все его признания заслуживают доверия. В 2019 году в ведомстве подтвердили, что он является «самым плодовитым в истории США серийным убийцей».

Первый срок

Литтл родился в 1940 году в маленьком городке Рейнольдс в штате Джорджия, затем семья переехала в Огайо. В детстве мать бросила его на бабушку и участия в воспитании не принимала. Учился Литтл плохо, регулярно конфликтовал с педагогами. Первый срок получил в 1956 году из-за кражи.

Доучиваться пришлось в спецшколе для малолетних преступников. Затем были задержания за магазинные кражи, вымогательство, взлом и проникновение на территорию частной собственности и так далее. В 1961 году получил три года тюрьмы за ограбление мебельного магазина. Во время отсидки Литтл увлекся боксом.

Выйдя на свободу, он уехал из Огайо и несколько лет перемещался из штата в штат, промышляя кражами. К 1970 году Литтл переехал к матери во Флориду. Там устроился сначала санитаром, потом кладбищенским рабочим, а также подрабатывал на боксерском ринге.

Первое убийство

В 29 лет Литтл убил первую жертву. Как рассказывал маньяк журналистке New York Magazine, девушка была немолодой и дородной блондинкой-проституткой. Литтл встретил ее в одном из ресторанчиков Майами под новый, 1970 год. Ту первую жертву он оглушил ударом по голове и задушил. Практически все последующие убийства совершались по такому же шаблону: мощный нокаут и удушение.

«Она сидела за столиком ресторана, обтянутая красной кожей, очень симпатичная. Она скрестила свои большие ноги в сетчатых чулках и коснулась шеи. Это был мой знак. От Бога», — рассказывал Литтл.

Позже убийца признался, что именно прикосновение женщин к шее было для него триггером. В третьем классе, вспоминал он, с ним училась рыжеволосая девочка с большими зелеными глазами. Каким-то образом она разгадала эту слабость и частенько дразнила его, касаясь рукой шеи. Хотя в целом маньяк никогда не питал ненависти и не испытывал негативных эмоций по отношению к женщинам. «Я не сержусь на девушек. Если только у них не очень плохой характер», — говорил он.

Маргинальные жертвы

Маньяк был женат и дважды достаточно долго сожительствовал с женщинами. Они даже сопровождали его в странствиях по стране, рассказывала The Los Angeles Times. Последнюю его подругу звали Джин, она умерла от аневризмы головного мозга в середине-конце 1980-х годов. Очевидцы описывали ее как достаточно пожилую женщину, в то время она выглядела «за 70».

«Хотя Литтл не описал ее как соучастницу убийств, лейтенант полиции Паскагулы Даррен Версига сказал, что она, вероятно, знала о действиях Литтла, поскольку часто чистила его машину, которую он иногда использовал в качестве места убийства», — писала газета.

Часто его жертвами становились представительницы маргинальных слоев — проститутки, наркоманки. Их тела иногда оставались неопознанными, а смерть — нерасследованной. Из-за отсутствия пулевых и ножевых ранений полицейские не всегда считали их смерть насильственной, а списывали все на передозировку, несчастный случай, а то и вовсе «естественные причины».

Лишь однажды маньяк ошибся и по случайности убил мужчину. В 1971 или 1972 году он познакомился в баре с симпатичной темнокожей девушкой Марианной. Через несколько дней они столкнулись в другом кафе, и Литтл предложил подвезти красотку домой. Соседка как раз попросила их купить крем для бритья. Но вместо магазина убийца отвел Марианну на окраину поля, где задушил и утопил тело в болоте.

Девушка оказалась трансгендером. А то, что маньяк спрятал тело, стало чуть ли не исключительным случаем. Как правило, этим он себя не утруждал. Максимум оттаскивал с дороги и оставлял в лесу или у воды. Иногда Литтл мастурбировал во время убийства, иногда предварительно насиловал.

Без доказательств

В 1976 году маньяка арестовали, писала The Washington Post. Одной из его жертв, наркоманке Памеле Кейт Смит, удалось вырваться. Обнаженная ниже талии, со связанными электрическим шнуром за спиной руками, девушка смогла добраться до близлежащего дома. По ее словам, случайный знакомый избил, придушил и изнасиловал ее. Она описала полиции внешность и машину Литтла. Маньяка арестовали, а в авто нашли вещи Памелы. В результате он провел три месяца в тюрьме за нападение с целью изнасилования.

Следующие 10 лет Литтла периодически задерживали из-за подозрения в нападениях на женщин, но каждый раз он выходил практически сухим из воды. В 1982 году полицейские нашли на кладбище останки задушенной Мелинды Лапри. Во время расследования две проститутки опознали Лапри и описали человека, который нападал и на них. Маньяку предъявили обвинение в убийстве и двух нападениях.

Чуть позже к нему добавился эпизод с еще одной жертвой. Однако суд счел доказательства недостаточными — Литтла оправдали. Спустя пару месяцев его обвинили еще в одном нападении. Присяжные долго сомневались, суд шел два года, но в итоге Литтла отпустили. Убийства происходили практически на всей территории США — от Калифорнии до Филадельфии, последнее произошло в 2005 году.

Задержание и суд

В 1985 году в ФБР появилась база подозреваемых в совершении насильственных преступлений. С 1987 по 1989 год один из детективов Лос-Анджелеса внес в нее данные по трем нераскрытым убийствам. В этих заметках содержались сведения о ДНК, определенной по сперме.

Спустя много лет, в 2012 году, детективу Митци Робертс поручили проверить данные по нескольким безнадежными преступлениям, совершенным в 1980–1990-х годах в Южном Лос-Анджелесе. В те времена там орудовали семь сексуальных маньяков-убийц. После сверки сотен дел девушка обнаружила совпадение материалов, найденных на теле убитой в 1989 году Гваделупе Аподаки, с генетической информацией Литтла, полученной во время задержаний. Позднее совпадения нашлись еще в двух делах.

Где находился убийца, детективы не знали: у него не было ни прописки, ни машины, ни даже кредитки. Однако случайно они нашли-таки зацепку — карту «Уолмарта», на которую Литтл получал социальные выплаты. Через нее вышли на приют для бездомных, где ночевал маньяк. Но задержали его по подозрению в употреблении наркотиков. Еще в 2007 году прокуратура выписала такой ордер, однако тогда его так и не использовали.

Позднее Литтла экстрадировали в тюрьму в Калифорнии. Во время суда маньяк ни в чем не признавался, надеялся, как обычно, выйти сухим из воды. Но данные ДНК оказались для присяжных достаточными, и в 2014 году мужчину приговорили к пожизненному сроку за три доказанных убийства. Уже в тюрьме маньяк рассказал о других своих многочисленных жертвах и даже нарисовал довольно точные портреты некоторых женщин.