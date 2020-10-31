История с карикатурами во Франции и Макроном вызвала резонанс в России. Какой была реакция

История с карикатурами на пророка и заявлениями Эммануэля Макроном вызвала бурную и неоднозначную реакцию в России. Боец Хабиб Нурмагомедов назвал президента Франции тварью, а Ксения Собчак — своим героем. В Госдуме общество попросили проявить толерантность, а в Москве прошли пикеты против карикатур на Мухаммеда.

Одиночные пикеты и задержания

В пятницу у посольства Франции в Москве прошел митинг протестующих против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Некоторые участники сжигали фотографии Макрона, другие выкрикивали речевки против него.

«Мне небезразлично, что идет сейчас во Франции, где вешают плакаты с этими ужасными карикатурами на пророка Мухаммеда на стены зданий. Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблен», — сказал РИА «Новости» митингующих по имени Иса.

Отмечается, что у посольства стоял также мужчина с одиночным пикетом. У него в руках был плакат с надписью «Я поддерживаю Францию».

Посольство Франции также сообщило РИА «Новости» о том, что попросило российские власти усилить защитные меры для всех французских представительств.

Кадыров, Нурмагомедов и муфтий Чечни

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев поделился своей позицией в Instagram духовного управления мусульман республики. Он написал, что Макрон стал террористом номер один в мире и что, что оскорбил пророка и все религии.

«Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти либерализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца», — написал муфтий.

Действия президента Франции он назвал четко спланированногой атакой на ислам и все мусульманское сообщество.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также резко отреагировал на заявления Макрона.

«Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммада. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет „свободой слова“», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последствия таких заявлений со стороны президента Франции могут быть трагическими. По словам Кадырова, Макрон сам становится похож на террориста. Глава Чечни также заявил, что если президент не остановится, то войдет в историю «как президент, принимавший сумасбродные решения».

Позже Кадыров прояснил, что критиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона как мусульманин, а не как политик.

«Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — подытожил глава Чечни.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов не стал подбирать мягких выражений и довольно жестко обозначил свою позицию по поводу происходящего. В своем Instagram он опубликовал фотографию Макрона со следом от обуви поверх его лица.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — написал он.

Спортсмен подчеркнул, что мусульмане любят пророка больше, чем своих матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких их сердцу людей.

«Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными», — пообещал Хабиб.

Госдума и Роскомнадзор

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев призвал людей быть толерантными друг к другу. Он подчеркнул, что нужно помнить об особенностях каждого народа, религии, культуры. В первую очередь об этом не стоит забывать руководителям стран, общин, религий.

Роскомнадзор также напомнил, что СМИ должны быть внимательны в своих публикациях на темы религий. Поскольку распространение материалов, затрагивающих чувства верующих, являются прямым нарушением законов «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности». Такое обращение появилось на сайте ведомства.

Распространение в СМИ подобных материалов будет расцениваться Роскомнадзором как «разжигание национальной и религиозной розни».

«Роскомнадзор просит все СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства. Их распространение будет немедленно пресекаться, а доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будет жестко ограничиваться», — подчеркнули в ведомстве.

Поддержка от Собчак и Познера

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instаgrаm выразила поддержку в адрес Макрона. Она назвала президента Франции своим героем. По ее мнению, он пытается отстоять свободу человека.

«Напомню, за демонстрацию школьникам на уроке, посвященном свободе слова, причем предупредив выйти всех, кого это может оскорбить, карикатур на пророка Мухаммеда был убит учитель Самуэль Пати. На его похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это — свобода слова», — написала Собчак.

Она подчеркнула, что все, что не описано уголовным кодексом — разрешено. Телеведущая заметила, что людей запугали фанатики, что все боятся даже пошутить про мусульман.

«Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое — мой герой», — заключила она.

После этого Собчак стали поступать звонки и сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Там же она осудила позицию Хабиба Нурмагомедова. По мнению телеведущей, такие слова со стороны спортсмена некоторые могут «счесть сигналом к покушению и насилию».

В поддержку французского правительства высказался и телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что властями давно пора начать действовать жестким образом. По его словам, теракт случился из-за того, что Франция последние два года «исповедовала так называемую политкорректность».

«Как француз, могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер. Любителей применять силу, терроризировать нужно убедить в том, что это не пройдет. И если надо для этого выслать из страны несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, то я буду за», — сказал Познер

В эфире радио Sputnik телеведущий подчеркнул, что вера не имеет отношения к отрезанию голов. Он также напомнил, что карикатуры во Франции законом не запрещены. Если же кто-то считает себя оскорбленным, то пусть обращается в суд для решения вопроса.