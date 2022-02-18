Японскую стримершу лишили карьеры за низких мужчин. У нее богатая история оскорблений

Японскую киберспортсменку Кана «Tanukana» Тани исключили из команды из-за неприемлемых высказываний. Девушка заявила, что у мужчин ростом ниже 170 сантиметров не может быть прав. За свои слова она позже извинилась, но поклонники припомнили ей и другие спорные фразы.

Скандальное заявление

Кана Тани профессионально играет в файтинги серии Tekken под ником Tanukana. Она сотрудничает с японской киберспортивной организацией Cyclops Athlete Gaming. Компания базируется в Осаке.

Во время очередного прямого эфира девушка неудачно пошутила о невысоких мужчинах, после чего оказалась в центре скандала. Тани 15 февраля заявила, что мужчины ниже 170 сантиметров не должны иметь прав.

«У мужчины ростом ниже 170 сантиметров нет прав человека», — сказала Tanukana на стриме.

При этом она добавила, что низким мужчинам стоит воспользоваться услугой хирургов по увеличению роста с помощью удлинения костей.

В то время как на Западе некоторые могут назвать высказывание киберспортсменки грубым мемом, в Японии они вызвали бурю возмущений в Сети, так как местные жители сочли их дискриминационными. Об этом сообщило издание Kotaku.

Некоторые журналисты отметили, что точный смысл слов девушки неясен. Все дело в том, что в японском игровом сленге слово, обозначающее «права человека» могут использовать еще и для обозначения «предмета или персонажа, который должен быть у каждого игрока».

В итоге в Twitter разгорелись споры о том, как именно стоит относится к высказыванию Tanukana. Сама стримерша поспешила извиниться перед своими поклонниками и спонсорами.

«Я очень извиняюсь перед всеми фанатами, которые поддерживают меня ежедневно, и перед такими спонсорами, как Red Bull, за мои эгоистичные слова, которые вызвали неприятные чувства и массу неудобств», — написала она в Twitter.

Девушка добавила, что как профессиональный киберспортсмен и член общества глубоко сожалеет о своих словах. Она назвала свое заявление неприемлемым и отметила, что ей нет никакого оправдания.

Серьезные последствия

Скандальное заявление обернулось для девушки не только гневными комментариями в соцсетях. Киберспортсменка осталась без своего места в профессиональной команде. Сначала Cyclops Athlete Gaming публично извинилась за Tanukana и пообещала тщательнее контролировать действия участников команды.

«Мы подтверждаем, что 15 февраля игрок Tanukana, принадлежащий команде Cyclops Athlete Gaming, сделала некорректное заявление. Мы приносим искренние извинения за неудобство и беспокойство, причиненные фанатам, спонсорам и другим заинтересованным сторонам, которые регулярно поддерживают нас», — сообщила пресс-служба компании.

В организации подчеркнули, что слова девушки не соответствовали статусу профессионального игрока. Такое уточнение важно, поскольку в Японии официально определен термин «профессиональный геймер».

Позже на сайте Cyclops Athlete Gaming появилась информация о расторжении контракта с Tanukana.

«С 17 февраля 2022 года мы расторгаем контракт с игроком Tanukana. Неуместные высказывания при трансляции 15 февраля были для нас неприемлемы, поэтому мы приняли решение расторгнуть контракт с игроком», — заявили в пресс-службе.

Как отметили журналисты, прекратить сотрудничество с девушкой могли из-за отказа некоторых компаний продолжать вкладывать деньги в команду. Спонсоры могли счесть слова киберспортсменки оскорблением половины мужчин в Японии, где средний рост составляет 170 сантиметров.

Еще в начале февраля на странице Cyclops Athlete Gaming отображались логотипы компаний-партнеров, среди которых были Shido и Alienware. Теперь раздела со спонсорами нет на сайте вообще.

Источник фото: cyclops-osaka.jp

«Разжигание ненависти»

До официальных извинений киберпортсменка опубликовала твит, который удалила через некоторое время. В своем посте девушка написала: «Мне сказали, что моя трансляция содержала разжигание ненависти».

При этом Tanukana пояснила, что это не было ее намерением и что она просто плохо выразила свою любовь к высоким людям. Некоторые поклонники заметили, что высказывание о росте мужчин было далеко не самым неприятным замечанием на стриме. Но запись прямого эфира быстро удалили из Сети, поэтому журналисты не могли перепроверить эту информацию.

По словам фанатов коберспортсменки, она не первый раз позволяет себе делать сомнительные заявления. Раньше Tanukana говорила, что людям с маленькими зарплатами стоит покончить с собой. Еще она называла представителей ЛГБТК-сообщества «сборищем психически больных». Также пользователи нашли видео, в котором девушка говорила, что женщины с первым размером груди не должны иметь никаких прав. Пока стримерша никак не прокомментировала эти заявления.