Губернатор посоветовал орловчанке сидеть дома, если у нее болеют родители. Но это не обычная история о хамстве
Отложенная помощь
Жительница Орловской области Наталья Баринова пожаловалась, что ее родители с температурой 38 градусов не могут дождаться приезда врачей, а в больнице на звонки никто не отвечает, хотя Баринова обращалась неоднократно.
В качестве доказательства девушка записала на видео разговор с администратором платной клиники. Там ей озвучили условия приема пациентов, в которых говорилось, что у человека не должно быть симптомов простуды и тем более температуры. Если же эти симптомы есть, то записаться к терапевту невозможно.
«Врач не приезжает! Линия губернатора молчит! Нет ответов! Просто ложитесь и сдыхайте! Зато маски носит половина Орла! И прямые эфиры Клычков проводит! Медициной займитесь», — пожаловалась Баринова.
После этого ролика появилось другое видео, на котором Баринова передает «пламенный привет губернатору Клычкову». Она рассказала, что ее родителям за 60 лет, они заболели и находятся несколько дней дома с температурой 38,5, причем «не могут дождаться никакой медицинской помощи — ни платной, ни бесплатной».
Ответ губернатора
Бариновой ответил сам Андрей Клычков. Она выложила переписку с губернатором в Instagram. Судя по скрину, глава региона заинтересованно спросил, что с ее родителями и чем он может помочь.
Но спустя три дня после переписки в Facebook Клычков уже по-другому отреагировал на жалобу Бариновой. Тогда же он отметил, что у ее родителей не подтвердился коронавирус.
Баринова удивилась тому, что губернатор в таком духе разговаривает с жителями своего региона.
Позже Клычков в беседе с сайтом «Газета.ru» объяснил свои слова.
«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна. Я извиниться всегда готов, поэтому когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», — сказал губернатор Орловской области.
Он добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием помощи родителям Бариновой — врачи приехали к пациентам на следующий день после их обращения. Коронавирус у них не подтвердился. Также губернатор добавил, что в выходные дни на каждого врача-терапевта приходилось по 200 вызовов, поэтому задержки действительно были.
Новые претензии
По словам Бариновой, одновременно с сообщением губернатора пришел ответ главного врача поликлиники № 3. Девушку удивила формулировка из больницы: «В результате опроса показателей температуры, симптомов, характера течения болезни и самочувствия больного…» Ее смутило слово «опрос», потому что ей такой подход к пациентам показался непрофессиональным.
Последней претензией Бариновой было, как она выразилась, «вранье» главного врача поликлиники № 3. Все дело в сообщении Романа Селищева, который ответил орловчанке. Он обратил внимание на то, что в стране, в частности в Орловской области, бушует коронавирус, а врачи работают в условиях повышенной нагрузки.
«В настоящее время в поликлинике № 3 работают многоканальные линии телефонов, указанные на официальном сайте, а также все телефоны подразделений медучреждения. Это к теме „невозможно дозвониться“», — сказал Селищев.
Баринову смутила уверенность Селищева в том, что в больницу можно дозвониться. Именно к этому она привязала фразу про «вранье».
«Наткнулась на комментарий главврача третьей поликлиники. У меня к вам только один вопрос: для чего вы так врете? Первое — я неоднократно звонила в вашу больницу, узнаете свои телефонные номера? <…> Говорите, если бы я привезла родителей в третью поликлинику, вы оказали бы помощь? Привезла — куда? В очередь из 30–40 человек. Если бы губернатор Орловской области не пнул вас с медицинской помощью моим родителям, им бы оставалось надеяться только на Бога!» — возмутилась Баринова.