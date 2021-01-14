Губернатор посоветовал орловчанке сидеть дома, если у нее болеют родители. Но это не обычная история о хамстве

Жительница Орловской области Наталья Баринова обратилась к губернатору и пожаловалась, что ее родителям не оказывают медицинскую помощь. Андрей Клычков ответил девушке: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?» За свои слова он обещал извиниться, но только когда история сойдет на нет. Девушка же уже нашла новую «жертву».

Отложенная помощь

Жительница Орловской области Наталья Баринова пожаловалась, что ее родители с температурой 38 градусов не могут дождаться приезда врачей, а в больнице на звонки никто не отвечает, хотя Баринова обращалась неоднократно.

В качестве доказательства девушка записала на видео разговор с администратором платной клиники. Там ей озвучили условия приема пациентов, в которых говорилось, что у человека не должно быть симптомов простуды и тем более температуры. Если же эти симптомы есть, то записаться к терапевту невозможно.

«Врач не приезжает! Линия губернатора молчит! Нет ответов! Просто ложитесь и сдыхайте! Зато маски носит половина Орла! И прямые эфиры Клычков проводит! Медициной займитесь», — пожаловалась Баринова.

После этого ролика появилось другое видео, на котором Баринова передает «пламенный привет губернатору Клычкову». Она рассказала, что ее родителям за 60 лет, они заболели и находятся несколько дней дома с температурой 38,5, причем «не могут дождаться никакой медицинской помощи — ни платной, ни бесплатной».

Ответ губернатора

Бариновой ответил сам Андрей Клычков. Она выложила переписку с губернатором в Instagram. Судя по скрину, глава региона заинтересованно спросил, что с ее родителями и чем он может помочь.

Но спустя три дня после переписки в Facebook Клычков уже по-другому отреагировал на жалобу Бариновой. Тогда же он отметил, что у ее родителей не подтвердился коронавирус.

Баринова удивилась тому, что губернатор в таком духе разговаривает с жителями своего региона.

Позже Клычков в беседе с сайтом «Газета.ru» объяснил свои слова.

«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна. Я извиниться всегда готов, поэтому когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», — сказал губернатор Орловской области.

Он добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием помощи родителям Бариновой — врачи приехали к пациентам на следующий день после их обращения. Коронавирус у них не подтвердился. Также губернатор добавил, что в выходные дни на каждого врача-терапевта приходилось по 200 вызовов, поэтому задержки действительно были.

Новые претензии

По словам Бариновой, одновременно с сообщением губернатора пришел ответ главного врача поликлиники № 3. Девушку удивила формулировка из больницы: «В результате опроса показателей температуры, симптомов, характера течения болезни и самочувствия больного…» Ее смутило слово «опрос», потому что ей такой подход к пациентам показался непрофессиональным.

Последней претензией Бариновой было, как она выразилась, «вранье» главного врача поликлиники № 3. Все дело в сообщении Романа Селищева, который ответил орловчанке. Он обратил внимание на то, что в стране, в частности в Орловской области, бушует коронавирус, а врачи работают в условиях повышенной нагрузки.

«В настоящее время в поликлинике № 3 работают многоканальные линии телефонов, указанные на официальном сайте, а также все телефоны подразделений медучреждения. Это к теме „невозможно дозвониться“», — сказал Селищев.

Баринову смутила уверенность Селищева в том, что в больницу можно дозвониться. Именно к этому она привязала фразу про «вранье».

«Наткнулась на комментарий главврача третьей поликлиники. У меня к вам только один вопрос: для чего вы так врете? Первое — я неоднократно звонила в вашу больницу, узнаете свои телефонные номера? <…> Говорите, если бы я привезла родителей в третью поликлинику, вы оказали бы помощь? Привезла — куда? В очередь из 30–40 человек. Если бы губернатор Орловской области не пнул вас с медицинской помощью моим родителям, им бы оставалось надеяться только на Бога!» — возмутилась Баринова.