Почему сжигают записку с желанием? А без оливье никак? История новогодних традиций

Новогодние традиции, знакомые многим с детства, имеют разную, а иногда очень запутанную историю. Одни ритуалы уходят корнями в царские времена, а другие вошли в жизнь людей благодаря эпохе развитого социализма. «360» рассказывает, почему сегодня мы наряжаем елку, едим оливье и сжигаем записку с желанием под бой курантов.

Новогодняя елка

Представить Новый год без нарядной елки невозможно, но эта традиция прошла долгий путь. Первоначально Петр I указал наряжать на праздник елку по примеру Германии, но новогодним атрибутом хвойное дерево стало только в XIX веке. Тогда по инициативе жены императора Николая I Санкт-Петербург постепенно начали украшать рождественскими елками.

Во время Первой мировой войны от традиции отказались из-за ее германских корней, но после революции запрет отменили. В 1917 году в Михайловском артиллерийском училище устроили первую советскую елку. Спустя почти 10 лет елка вновь попала под опалу из-за антирелигиозной кампании, а ее установка приравнивалась к преступлению.

Гонения на хвойное дерево прекратились только в 1935 году, когда организовали первый новогодний утренник для детей. А спустя три года появилась так называемая главная елка страны — в Колонном зале Дома союзов установили 15-метровое дерево, в 1976-м ее перенесли в Кремлевский дворец съездов.

Блюда на Новый год

Новый год не обходится без салата оливье, заливного и шампанского. Традиция готовить на праздник эти блюда возникла в СССР в разные годы. Заливное появилось еще в ХIХ веке, но готовили его только в домах зажиточных семей дворян и купцов, написала Lenta.ru.

С началом промышленного производства желатина в 1930-х годах в СССР заливные стали отличным способом приукрасить небольшой кусочек рыбы или языка. Похожая судьба была и у салата оливье в 1950-х годах, который перекочевал от застолий богачей к новогодним столам обычных людей.

Спустя десятилетие советские люди начали открывать шампанское за минуту до боя курантов. До этого на праздничных столах стояли вино и водка. После начала массового производства игристого и выхода на экраны в 1962 году «Голубого огонька», где алкогольный напиток был неотъемлемой частью, шампанское стало прочно ассоциироваться с новогодней ночью.

Сожжение бумаги

Вероятно, в это же время возникла традиция сжигать записанное на бумаге желание и выпивать вместе с игристым под бой курантов. В 2018 году заместитель завотделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской в разговоре с РИА «Новости» предположил, что эта традиция пришла к нам из США. По его мнению, сожжение нужно потому, что саму записку с бумагой сложно проглотить. Традиция особенно популярна у женщин 20–40 лет, а окончательно закрепил ее фильм «Елки».

«Там существенная часть сюжета на этом строится, но сам фильм позаимствовал традицию, я думаю, из западных фильмов», — сказал Новиков-Ланской.

Кстати, диетологи не советуют увлекаться этой традицией: пепел, может, и не опасен, а вот слишком много шампанского навредит организму.

Телевизионное поздравление

Неизменной остается традиция новогоднего поздравления главы государства с экрана телевизора. Но этот ритуал появился сравнительно недавно. В 1970 году генсек КПСС Леонид Брежнев поздравил жителей страны с наступающим годом. На недолгое время эта традиция прервалась: Андропов и Черненко не поздравляли советских людей с праздником.

В 1985 году на экранах в новогоднюю ночь появился Михаил Горбачев, который удивил жителей тем, что читал поздравления не по бумаге, а самостоятельно формулировал мысли. До 1989 года СССР с Новым годом поздравлял уже не генсек, а президент США Рональд Рейган, а Горбачев, наоборот, обращался к американцам.

После распада СССР с Новым годом россиян поздравлял Борис Ельцин. В 1999 году к жителям страны обратился сначала действующий президент, а затем и будущий глава государства Владимир Путин.

Выходные после праздника

Длинные выходные после Нового года, когда вся семья отдыхает или поздравляет родственников и друзей, уже неразрывно связаны с праздником. Но так было далеко не всегда. Первое января стал выходным только в 1948 году, а Рождество стало праздничным и нерабочим днем только в 1990 году.

К выходным в 1992 году прибавилось 2 января, а с 2004 года россияне стали отдыхать с 1 по 5 января включительно. С 2013 года новогодние каникулы официально длятся с 1 по 8 января.