История Неизвестного Солдата. Как прах одного воина стал символом памяти миллионов

Россия 3 декабря отмечает День Неизвестного Солдата. Этот праздник учредили в 2014 году, однако важное событие, связанное с этой памятной датой, произошло еще 55 лет назад. В этот день в 1966-м у стен Московского Кремля захоронили прах неизвестного советского воина, который погиб в Великую Отечественную войну. Подробнее об истории этого события — в материале «360».

Мемориалы неизвестным воинам

Первые монументы в честь погибших начали появляться гораздо раньше — еще в 1858 году в Дании. Первый памятник получил название «Неизвестный пехотинец» — его построили в городе Фредерисия в память о бойцах, которые погибли в июле 1849 года во время Датско-прусской войны. Спустя несколько лет такой памятник появился в США: его возвели после окончания войны Севера и Юга 1861–1865 годов в городе Билокси.

Однако широкое распространения мемориалы неизвестным солдатам получили после Первой мировой войны. Их начали открывать многие страны — участницы сражений. Например, в Великобритании и Франции такие памятники появились в 1920 году, в США, Италии, Бельгии и Португалии — в 1921-м, а в Чехословакии — в 1923-м. К концу 1930-х годов число стран, которые почтили память неизвестных павших воинов, увеличилось до нескольких десятков.

В России первый мемориал появился 7 ноября 1919 года на Марсовом поле в Петрограде (Санкт-Петербурге). Там увековечили память жертв Февральской и Октябрьской революций 1917 года, а также Гражданской войны 1917–1922 годов. Сейчас во всем мире более 40 монументов Неизвестному Солдату.

История Неизвестного Солдата

Самым известным мемориалом считается памятник Неизвестного Солдата, который появился в Лондоне в 1920 году. Могила содержит прах неопознанного британского солдата, которого убили во время Первой мировой войны. Его прах захоронен 11 ноября 1920 года в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве. На могильной плите высечена надпись: «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу».

Обычно памятники Неизвестному Солдату ставят на могиле, в которой находятся останки погибшего солдата, которого не удалось опознать. Однако прежде чем увековечить на этом месте мемориал, специалисты проводят ряд экспертиз. Они должны убедиться, что личность воина действительно невозможно установить по разным причинам, а также понять причину его смерти. Неизвестным Солдатом будет считаться только тот воин, который погиб в бою или не смог восстановиться от тяжелых ран, а также не был пленным или дезертиром.

Могила Неизвестного Солдата в Москве

День Неизвестного Солдата в России учредили в память о безвестных советских и российских воинах, которые погибли во время боевых действий — как на территории страны, так и за рубежом. Праздник решили сделать 3 декабря не просто так: именно в этот день в 1966 году в Александровском саду у стен Московского Кремля перезахоронили прах неизвестного советского воина, который умер в бою во время Великой Отечественной войны.

Источник фото: РИА «Новости»

Идея создания такого мемориала принадлежит ЦК КПСС — ее озвучили осенью 1966 года. Таким образом руководство страны захотело увековечить память героев, павших в боях Великой Отечественной войны, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой.

Останки неизвестного солдата эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Именно там в декабре 1941 года шли ожесточенные бои, во время которых Советская армия смогла отразить наступление пехотных и танковых соединений вермахта. Могилу обнаружили случайно: на нее наткнулись местные школьники.

В окопе были похоронены 12 солдат, личности которых так и не удалось установить. Известно только, что все они были в ремнях и с оружием. В результате для перезахоронения у стен Кремля выбрали останки одного из военных в солдатской форме — им стал неустановленный рядовой.

Его поместили в гроб с символом солдатского ордена Славы — черно-оранжевой лентой. На крышке гроба установили каску образца 1941 года. В тот день у мемориала каждые два часа сменялся почетный караул — молодые солдаты и ветераны Великой Отечественной войны отдавали дань памяти погибшему до утра следующего дня.

Утром 3 декабря гроб установили в открытой машине и доставили в Москву по Ленинградскому шоссе в составе траурной процессии. Погребение у стен Кремля прошло под звуки артиллерийского салюта. При этом открытие памятника «Могила Неизвестного Солдата» и зажжение Вечного огня состоялось лишь через несколько месяцев — 8 мая 1967 года.