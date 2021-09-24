История не одного человека. Болезнь Галицкого не помешает игре «Краснодара» и его бизнесу

Владелец «Магнита» и футбольного клуба «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что страдает тяжелым заболеванием. Недуг не позволяет ему регулярно посещать домашние матчи и заставил задуматься о перестройке работы с клубом. Предприниматель не первый, кому приходится выбирать между здоровьем и бизнесом.

Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» пояснил, что не посещает игры «Краснодара» и не общается с клубом «в том необходимом количестве, который необходим президенту клуба».

«Это жизнь, и ты иногда не являешься хозяином судьбы своей. Поэтому так сейчас и есть. К сожалению, я не в той форме, и, наверное, некоторые игры пропускаю», — сказал миллиардер, добавив, что не отошел от оперативного управления клубом.

Автономная работа

О болезни Галицкого, рассказал РБК источник, стало известно около двух месяцев назад. Владелец «Краснодара» признался, что в принципе не хотел упоминать о проблемах со здоровьем. Однако решился на это из-за болельщиков.

«Наши болельщики в праве понимать, что происходит. Должны знать, что на одном человеке история клуба не заканчивается. Только поэтому я все это говорю», — подчеркнул Галицкий, отказавшись называть причину своего недомогания.

Миллиардер намерен изменить существующую структуру работы клуба и направил на это всю свою деятельность.

Клуб не должен зависеть от одного человека. Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в 50, 60, 70 миллионов долларов был без меня. И чтобы школа могла финансироваться без меня. Думаю, к марту-апрелю мы закончим все эти процессы. И я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств Сергей Галицкий владелец ФК «Краснодар».

Предполагается, что обновленная структура «Краснодара» будет представлять собой совет директоров, наблюдательный совет и банки. Последние возьмут под контроль исполнение обязательств.

«Это будут достаточно пассивные вложения, которые позволят содержать без меня футбольный клуб, чтобы это все было под контролем», — пояснил Галицкий.

В планах у него — прописать четкие ограничения по использованию средств. Например, сколько менеджмент сможет потратить на зарплату, а какую сумму — пустить на трансферы. Финансирование «Краснодара» будет идти из денег бизнесмена, но управлять процессом станут другие люди.

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев сказал «Газете.Ru», что идея Галицкого даст клубу новый толчок в развитии.

«То, что Галицкий сейчас предлагает, — это действительно современные механизмы управления клубом. Наверняка над этой структурой будет работать известная консалтинговая компания и люди, которые хорошо знают систему управления клубом», — предположил он.

Удачный пример

В истории Сергея Галицкого видны параллели с ситуацией вокруг болезни Олега Тинькова. В начале марта 2020 года предприниматель рассказал о борьбе с острой формой лейкемии и нескольких пройденных курсах химиотерапии.

Тиньков уверял, что не беспокоится за свой бизнес, поскольку тот находится под управлением хорошей команды. Сам он отошел от операционной деятельности два года назад. На фоне этой новости расписки компании Тинькова рухнули в цене. Масло в огонь подлили и обвинения со стороны США: основателя банка «Тинькофф» уличили в подаче ложных налоговых сведений, ему грозило до трех лет тюрьмы.

Спустя месяц Олег Тиньков заявил об уходе с поста совета директоров и передаче прав владений акций в семейный траст. Тогда эксперты заметили, что решение лидера никак не скажется на самом бизнесе. Хотя для компании событие будет действительно знаковым.

В конце июля 2020 года Тиньков вошел в пятерку наиболее разбогатевших в пандемию россиян. Его капитал вырос на 63% и составил 2,6 миллиарда долларов вместо 1,6 миллиарда. Бизнесмен планировал продать «Тинькофф» «Яндексу», но сделка сорвалась. Позже выяснилось, что стороны не сошлись в цене.

В начале 2021 года акции связанных с Олегом Тиньковым трастов конвертировали, что стало важной вехой в истории группы. Сам банкир назвал ее отражением зрелости и качественного развития «Тинькофф» как публичной компании. Получилось, что разработанная им стратегия сработала. Как выйдет с бизнесом Галицкого — покажет время.