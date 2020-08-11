Полицейские из Чикаго во время погони выстрелили пять раз в темнокожего парня. Это вызвало возмущение среди населения и привело к беспорядкам в центре города. В ходе них сотни людей были арестованы, а 13 полицейских ранены.

Беспорядки начались днем в воскресенье и продолжаются до сих пор. Все началось после того, как группа общественной безопасности Департамента полиции получила сообщение о человеке с оружием в районе Энгвуд. Полицейские нашли мужчину, подходящего под описание, и попытались задержать. Позже его опознали как 20-летнего Аллена Латрелла. Власти заявили, что Аллен не остановился, после чего началась погоня. Во время нее он выстрелил в полицейских, а два офицера открыли ответный огонь. После чего Аллен был доставлен в больницу и получил обвинение по двумя пунктам: в покушении на убийство и незаконном использовании оружия. Об этом пишет Chicago Tribune.

Недоверие к полицейским

Однако эта версия событий вызвала сомнения у многих активистов и у матери Аллена. Женщина, наблюдавшая за погоней полицейского, сказала ей, что Аллен пытался сдаться полиции до того, как в него выстрелили пять раз. К счастью, ни одна из пуль не задела жизненно важные органы.

«Он сказал: „Мама, я в порядке“. Он сказал: „Мама, я люблю тебя“. Я сказала: „Я тоже тебя люблю“. Он сказал: „Мама, они стреляли в меня. Они выстрелили в меня пять раз“», — вспоминает мать Аллена.

Она также сказала, что ее сын отрицает наличие пистолета, хотя полиция опубликовала фото пистолета, который якобы был найден на месте происшествия.

При этом офицеры в момент погони не имели при себе нательных камер, а значит нет никаких доказательств их слов. Гражданское управление полиции подотчетности заявило, что камеры наблюдения показали «преследование человека, соответствующего описанию человека, который предположительно обладал огнестрельным оружием». Однако эти записи не были опубликованы. Эти действия вызвали скептицизм у нескольких общественных групп, включая Black Lives Matter Chicago.

Протесты и погромы

Чуть больше, чем через час после стрельбы толпа из 30 человек столкнулась с полицейскими. Полиция сообщила, что мужчина в толпе вызвал гнев группы, распространяя дезинформацию. Он говорил, что полиция застрелила мальчика-подростка. Во время драки один офицер получил легкую травму плеча, а на другого распылили перцовый баллончик.

Большое количество офицеров оцепили улицы почти во всех направлениях, пока настроение толпы не остыло. Но к тому времени, как пишет Chicago Tribune, в социальных сетях начали появляться сообщения, призывающие людей отправиться в центр города.

Вскоре после полуночи начались грабежи. Люди разбивали витрины магазинов, заходили в них и уходили, неся сумки с товарами.

«Это не был организованный протест», — заявил суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун, — «Скорее, это был инцидент чистой преступности. Это был акт насилия против наших полицейских и против нашего города».

Это был второй раз с конца мая, когда престижный торговый район города стал мишенью мародеров на фоне беспорядков. Центр города снова был закрыт на ночь перед вторником. Владельцы заколачивали свои магазины, опасаясь дополнительных грабежей.

Полицейским потребовалось около четырех часов, чтобы взять под контроль центр города. Последний инцидент случился около 04:30 утра. Когда офицеры остановили несколько человек на улице, из проезжающей машины были произведены выстрелы. Никто из офицеров не был застрелен, но был сбит патрульный. Неизвестно, был ли кто-нибудь застрелен в машине стрелявшего.

По данным полиции Чикаго, на данный момент арестованы более 100 человек. По меньшей мере трое предстали перед судом. В том числе 25-летний мужчина, бросивший в полицию кирпич после попыток проникнуть в магазин Burberry. Власти заявили, что во время погромов были ранены 13 офицеров, а также один гражданский и частный охранник.

Критика властей

Движение Black Lives Matter опубликовало заявление, в котором говорится, что мэр Чикаго не должен удивляться тому, что престижный торговый район стал мишенью. Ведь именно его ценят политики города, в то время как более бедные районы страдают от потери инвестиций и пренебрежения.

За последнее время много темнокожих и мулатов потеряли работу, доход, свои дома и жизни. Все из-за того, что власти города ничего не сделали, а «элита Чикаго получила прибыль».

Движение также обвинило власти в том, что они не попытались разобраться в ситуации, не нашли места для критики своих офицеров, а свалили всю вину на мародеров.

Владелица магазина в Голд-Косте Пэтси Маллинс призвала «докопаться до корня проблемы» Она считает, что если изучать вопрос поверхностно, то проблема никогда не будет решена. Ее магазин был полностью опустошен.

«Я без работы. Они все уничтожили, они забрали все товары, которые я могла продать. Это требует вложения денег для восстановления и пополнения», — сказала она Chicago Tribune.

Маллинс не знает, что делать дальше. Тактика и стратегия властей тоже остается неясной.