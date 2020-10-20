«За ручку, пошли». История любви Бондарчука и Скобцевой как главный советский роман

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Она сыграла десятки ролей, но в памяти многих останется как создательница главного советского романа. Ведь за историей их любви с Сергеем Бондарчуком наблюдали не меньше, чем за премьерами фильмов.

Свадьба после венчания

Так получилось, что актерский дебют Скобцевой совпал с началом романа с Бондарчуком. Режиссер Сергей Юткевич, работавший над экранизацией трагедии Шекспира «Отелло», пригласил ее на роль Дездемоны в 1955 году. Отелло играл Сергей Бондарчук.

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В момент съемок Бондарчук был женат вторым браком на актрисе Инне Макаровой. Скобцева уже тоже была замужем, ее первый супруг, журналист Алексей Аджубей, ушел от нее к Раде Хрущевой.

По легенде, которая подкрепляется воспоминаниями самих актеров, уже закончив «Отелло», Юткевич вдруг решил доснять сцену венчания главных героев. Но случилась оплошность: главных героев обвенчали на самом деле.

«То ли ксендза не предупредили, что это будет съемка, то ли наши это подстроили, но он начал нас венчать и обвенчал по всем правилам. А когда мы выскочили, Бондарчук мне сказал: „Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!“» — вспоминала Ирина Скобцева (цитата по книге «Сергей Бондарчук. Лента жизни»).

Хотя история с «Отелло» невероятно красивая, на самом деле Скобцева и Бондарчук познакомились за полтора года до съемок. Как рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека» на «России 1», знакомство произошло на остановке троллейбуса у студии Горького. И прямо с этого момента у обоих от любви «мозги поехали».

Бондарчук развелся с Иной Макаровой только в 1959 году: четыре года его стыдили на партийных собраниях и у руководства, угрожали. Макарова стала получать анонимные письма. С тех пор Скобцеву стали называть «разлучницей», хотя именно Макарова решилась на развод.

Бывшей супруге актер оставил квартиру и переехал к Скобцевой и ее родителям.

Сперва задушил, а потом женился Сергей Бондарчук.

Семейный быт

В тот же 1959 году Бондарчук и Скобцева официально поженились. Считается, что именно она разглядела в супруге режиссерский талант. И совершенно точно, что она смогла создать в их доме творческую атмосферу, проявив чудеса самопожертвования. Скобцева отказывалась от собственных гастролей, если была нужна мужу в Москве.

«Наш дом — это обычный московский хлебосольный дом, двери были открыты для всех, всегда пеклись пироги… Большая семья: папа, мама, бабушка. Бондарчук много работал дома: писал сценарии. В период „Судьбы человека“ все ему помогали: кто-то резал, кто-то клеил, а кто-то еду готовил на всю честную компанию, мама день и ночь печатала», — рассказывала Скобцева в интервью «Коммерсанту».

Источник: Кино-Театр.ру

Мать Скобцевой Юлия рассказывала, что они между собой называли пару «за ручку». Когда Бондарчук опаздывал, он торопил жену словами «За ручку, пошли».

Но нельзя сказать, что Скобцева пожертвовала карьерой ради мужа. Как она разглядела в нем режиссера, так и он увидел в ней характерную актрису. Как итог, в фильмографии Скобцевой такие роли, как Элен Курагина в «Войне и мире», Мария в «Ватерлоо», военврач в «Они сражались за Родину». За это их обоих не раз критиковали в семейственности.

У Скобцевой и Бондарчука двое детей — Елена (ее в семье называли Аленой) и Федор. Знаменитая чета называла их «детьми „Войны и мира“». Дело в том, что Алена родилась прямо перед съемками первой серии, а Федор — когда супруги работали над шестой.

Через 20 лет вся семья собралась на экране уже полным составом в картине «Борис Годунов». Главную роль исполнил Бондарчук-старший, Скобцеву зрители увидели в образе хозяйки корчмы, а Федор и Алена сыграли царевича и царевну.

Источник фото: Кино-Театр.ру

Служение мужу

Скобцева рассказывала, что в самом начале отношений будущий супруг поставил ей два условия: не мешать и не расставаться. Поэтому она не смогла остановить Сергея Бондарчука от работы над «Тихим Доном», даже когда ему диагностировали рак легких. Фильм он снять не успел: Сергей Бондарчук умер в 1994 году.

Уже став вдовой, Скобцева хранила его рисунки, сценарии, записи. Как-то она показала на телевидении икону, которую Бондарчук написал еще в 1960-х годах.