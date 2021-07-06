Люди, работавшие на благо Паланы. Истории пассажиров разбившегося Ан-26

Самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке. На борту находились 28 человек. Родные и знакомые погибших рассказали «360», как они оказались на борту Ан-26.

Пассажиры

На борту Ан-26 находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Большинство — жители Паланы.

Рейсом Петропавловск-Камчатский — Палана летел строитель Юрий Столяров. Его знакомый — Дмитрий — в разговоре с «360» предположил, что мужчина отправился в поселок на работу. Дмитрий отметил, что полгода назад Юрий делал вентиляции в помещениях.

«Юра ездил в командировки, но не так далеко и нечасто. Семья есть, сын маленький. Скажу одно: он хороший человек», — отметил собеседник «360».

Иван Сивак, по заверению его брата Павла, совершенно точно летел в Палану на работу. Мужчина должен был подготовить к сдаче новую местную школу. Павел сообщил, что общался с братом перед его вылетом.

«Он летел в Палану на работу, школу строить. В субботу мне написал, что улетает на работу, выслал электронный билет, сказал, что сдаст тест на коронавирус, а потом поедет. Потом созвонились, когда он уже был в самолете», — вспомнил мужчина.

Потом его брат выкладывал фото в соцсетях уже из Ан-26.

Еще один пассажир — пенсионер Сергей Бояршин. Он жил в Палане, но летал в Петропавловск-Камчатский к врачам — проверялся на рак. Раньше Бояршин работал в аэропорту. Об этом в разговоре с «360» рассказала его знакомая Оксана. У Сергея остались жена, трое детей и шестеро внуков.

Тем же рейсом к своему отцу летела Татьяна Майорова с дочкой. Об этом «360» рассказал ее дедушка — ветеран Великой Отечественный войны, в прошлом учитель математики, а сейчас писатель Петр Майоров.

«Сам Евгений (отец Татьяны — прим. ред.) лежит в больнице», — уточнил 90-летний Майоров.

Татьяна окончила Петропавловский политехнический институт, а потом устроилась на работу. Она жила в Елизове — недалеко от Петропавловска-Камчатского, но часто летала в Палану.

На борту находилось руководство Паланы

В самолете летела глава поселка Палана Ольга Мохирева. Она родилась там же в 1979 году. Одно время жила и работала в Корякском автономном округе, написал ТАСС. В 2013 году Мохиреву избрали депутатом Паланы в шестом созыве, через четыре года она получила должность первого заместителя главы администрации поселка, а в 2018 году стала главой Паланы.

На борту был начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, его супруга, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина и заместитель начальника отдела образования, социальной защиты, культуры и спорта администрации Юлия Суровцева.

«Одно время Юлия работала в Питере воспитателем в детском саду — детишки за ней хвостиками ходили. Но ее все время тянуло на родину, в Палану, где жил ее папа. И она вернулась к себе. Мы все ее знали как неравнодушного, увлеченного человека. Неудивительно, что она сделала карьеру — заняла столь внушительный пост в администрации родного поселка», — поделилась воспоминаниями с «Московским комсомольцем» знакомая Суровцевой.

Экипаж

Командиром экипажа был Дмитрий Никифоров, второй пилот — Александр Анисимов, штурман — Виталий Садиев. Также в самолете находились бортмеханик Рустэм Завгеров, бортоператор Иван Неверов бортпроводник Ирина Средина. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«360» удалось связаться с однокурсниками второго пилота Александра Анисимова.

«Он очень честный, ответственный, добрый, порядочный пацан. Я назвал его пацаном, потому что мы были с ним близки. Знаете, не верится даже на данный момент, что такое могло произойти. Очень надеемся, что хоть как-то получится пережить эту утрату его родителям, хоть как-то попытаемся в этом обязательно помочь», — сказал Владислав Ригер.

Источник фото: Wikimedia Commons

Собеседник «360» отметил, что Анисимов отлетал примерно 2,5 года.

«Я не знаю особенностей многих по местности, но Камчатка сама по себе — регион тяжелый, нужно всегда быть начеку», — отметил Ригер.

Тамерлан Хасанов также учился вместе с Александром Анисимовым. Он охарактеризовал пилота как отзывчивого человека.

«Он всегда улыбался. Хорошо знал, что такое дружба, всегда поддерживал приятелей», — подчеркнул Хасанов.

Главное о крушении

Самолет Ан-26 6 июля вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до планируемой посадки экипаж перестал выходить на связь. Авиация, наземная группировка спасателей и суда в заливе Шелихова сразу же начали поиски.

Через несколько часов были найдены фрагменты воздушного судна. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, самолет потерпел крушение в пяти километрах от аэропорта Паланы. Он врезался в скалу со стороны моря.

Источник фото: телеканал «360»

Причиной авиакатастрофы на Камчатке могли стать сложные погодные условия, ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Об этом сообщили в СК. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что крушение произошло при заходе на посадку. Не исключено, что повлияла плохая видимость.