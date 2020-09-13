Грабители дарят шоколадки и делятся выпивкой. Истории о современных Робин Гудах

Житель Забайкалья ограбил магазин почти на миллион рублей и раздал деньги нуждающимся. В этом материале рассказываем истории о современных Робин Гудах, которые делились добычей со случайными людьми.

В ночь с 9 на 10 сентября в один из торговых центров поселка Приаргунска в Забайкальском крае ворвался неизвестный, разбив камнем стекло магазина, после чего, угрожая сотрудникам пистолетом, забрал три ноутбука и сейф с деньгами. Вскоре налетчик был задержан — им оказался 23-летний житель близлежащего села Новоцурухайтуй. Молодой человек не стал ничего отрицать.

Вот только нашли у грабителя всего 57 тысяч рублей, хотя владелец магазина оценил ущерб в 800 тысяч. Оказалось, что все остальные деньги парень… раздал нуждающимся. Эту информацию подтвердили и в полиции. Однако избежать ответственности ему вряд ли удастся: на грабителя-филантропа уже завели уголовное дело о краже в особо крупном размере.

История молодого забайкальца не единственная. Далеко не все воры присваивают все награбленное себе — бывает, в доле неожиданно оказываются случайные прохожие. Грабители делают это по разным причинам: кто-то — из действительно альтруистических соображений, кто-то — чтобы добиться снисхождения в суде, кто-то таким образом пытается прославиться. «360» собрал несколько таких историй за последнее время.

«Шоколадный грабитель» из-под Житомира

В июле 2017 года в Киеве задержали Владислава Иваницкого — серийного грабителя, о котором ходили легенды последнее десятилетие. Он действовал по одинаковой схеме: выбирал отделения банков, где не было охраны, прямо на входе доставал пистолет и спокойно забирал деньги у шокированных кассиров. Чтобы тем не было совсем уж обидно, добродушный вор оставлял им конфету или плитку шоколада — «для снятия стресса».

Десять лет украинская полиция ничего не могла сделать с неуловимым «шоколадным грабителем», из банков продолжали пропадать огромные суммы. В феврале 2017 за помощь в его поимке полицейские Киева пообещали 100 тысяч гривен. Это дало результат: через пару месяцев жительница села Котлярка в Житомирской области заявила, что ее односельчанин Владислав Иваницкий и есть тот самый вежливый вор.

Полиция задержала подозреваемого, и тот сразу признал свою вину. Однако денег от ограблений у Иваницкого не обнаружили. Тот заявил, что почти все награбленное отдавал на благотворительность и просто раздавал бедным. Но куда и кому конкретно, уточнить отказался. Поэтому неизвестно, правда это или же попытка добиться снисхождения.

В селе Владислава уважали, считали его порядочным и добродушным человеком. Многих односельчан шокировала новость о том, что хозяйственный мужик, живший с женой достаточно скромно, только недавно отремонтировавший свой дом, оказался грозой киевских банков. Но кое-кто из жителей Котлярки вспомнил, что Владислав однажды рассказывал, как был когда-то в банде и с трудом ушел из нее.

Иваницкий настаивал на том, что хотел «уравнять богатства города и деревни». Однако в эту версию не укладывается тот факт, что в самой Котлярке не было заметно многомиллионных вложений — кроме отремонтированного дома грабителя и его жены. Полиция насчитала 14 ограблений, хотя сам преступник утверждал, что их было около 30. В итоге «шоколадному грабителю» удалось скостить себе срок почти вдвое: прокурор требовал для него 15 лет, а в итоге Иваницкий сел всего на восемь.

«Алкогольный Робин Гуд» из Волгореченска

От действий молодого Робин Гуда — рецидивиста из Волгореченска Костромской области за последний год пострадало уже несколько продуктовых магазинов. Но вора не интересовали деньги — просто он любил на халяву выпить и был не прочь поделиться с окружающими.

Свое первое преступление юный сорвиголова совершил в прошлом году, когда веселился на дискотеке. Но, видимо, ему показалось мало выпивки, поэтому он надел на руки носки, сломал дверь соседнего магазина и вынес оттуда несколько банок пива и пачек сигарет. Причем сигареты парень раздал остальным посетителям.

То же самое он провернул буквально через неделю, когда пил в местном баре и захотел еще. Преступник снова не стал жадничать и с радостью поделился украденным алкоголем с другими посетителями бара. Однако на этот раз выйти сухим из воды ему не удалось, и вскоре его приговорили к условному сроку.

Но такие мелочи не остановили любителя бесплатного алкоголя, и уже в июле 2020-го он снова обокрал ночью магазин, выломав дверь и похитив две дорогие бутылки. В этот раз он вообще не стал распивать их сам, а подарил их случайному прохожему. Неудивительно, что после такого широкого жеста он оказался первым в списке подозреваемых, и вскоре полиция его задержала. Щедрый вор уже признал свою вину, и, вероятно, срок для него будет уже реальным.

Санта-Клаус против банков

Свидетелями внезапного приступа филантропии у местного грабителя стали жители американского города Колорадо-Спингс в штате Колорадо. 65-летний Дэвид Оливер, видимо, возомнил себя Санта-Клаусом (сходство с ним подчеркивала и седая борода Оливера) и решил сделать щедрый рождественский подарок жителям своего города.

Поэтому в канун праздника добрый дедушка ворвался в отделение банка и вынес оттуда крупную сумму — полицейские потом заявляли о тысячах долларов. Выйдя из банка, Оливер с криком «Счастливого Рождества!» стал раскидывать деньги по улице, после чего зашел в ближайшую кофейню и спокойно дождался полицию. Впечатляющий факт: ограбить целый банк ему удалось, не имея при себе вообще никакого оружия.

Вот только жители Колорадо-Спрингса не оценили щедрости своего Санты и сдали награбленные им деньги обратно в банк.