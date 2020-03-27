Истории из Коммунарки. Пациенты главной коронавирусной больницы столицы рассказали о карантине

Почти за две недели с 16 по 27 марта из больнице в Коммунарке выписали 432 пациентов. Правда, не все из них полностью здоровы — некоторых выписывают прямиком на карантин. «360» пообщался с вылечившимися и просто выписанными о том, как проходило лечение и что будет дальше.

На 27 марта в России 1036 заболевших, причем 196 — только за последние сутки. Умерли три человека с коронавирусом, но общемировая тенденция пока неутешительна — на 500 тысяч заразившихся 25 тысяч погибших.

Главврач больницы в Коммунарке, куда везут большую часть пациентов с подозрением на коронавирус в Москве, рассказал, что пик заболеваемости, по его прогнозам, придется как раз на неделю, объявленную внепланово выходной — с 30 марта по 5 апреля.

При этом динамика роста выздоравливающих пациентов в России хорошая — из Коммунарки почти каждый день выписывают людей

Много тестов

Один из бывших пациентов Коммунарки, у которого было подозрение на коронавирус. Владислав вернулся из Риги 12 марта. Он рассказал «360», что аппаратура в больнице самая новая — есть и компьютерные томографы, с помощью которых проверяют внутренние органы, в частности легкие. Есть и аппараты искусственной вентиляции легких, о дефиците которых беспокоились зарубежные СМИ и российские богачи.

Это же подтвердил и другой выписанный недавно пациент Коммунарки Сергей. «Оборудование там на высоком уровне, немецкое, все чистенькое, новенькое, но организационных вопросов очень много — не все так хорошо работает, функционирует. Плюс там вопросы с персоналом, но кто же ожидал, что так случится», — рассказал он.

Как раз в организационные проблемы и упирается большинство претензий к работе российских больниц в условиях пандемии. Врачи устраивают флешмобы, в рамках которых просят людей оставаться дома, пока врачи остаются на своих сменах — друг ради друга.

Из-за наплыва пациентов, ухудшающейся ситуации в стране и в мире, усиливающихся мер безопасности в Москве работать врачам становится все труднее — огромное количество людей, анализов, тестов. Из-за этого появляется суматоха и неразбериха.

«Вы ни от кого не можете добиться информации о том, от какого числа тест был положительный. Потому что куча организаций [проводит тесты] — Роспотребнадзор, Минздрав, Коммунарка», — заметил Владислав.

По его словам, анализы могли делать по неделе — из-за того, что их исследовали не на месте, а вынужденно отправляли в другие лаборатории. «У меня у жены взяли пять или шесть тестов, один из них — какой-то — был положительный, сейчас сказали, что два последних были отрицательными», — рассказал Владислав.

Сергей тоже прочувствовал на себе, что работу еще не до конца отладили — первый его анализ в карантине — из Италии он вернулся 7 марта, а анализ брали 12-го, — потеряли. Потом пришлось делать еще три, только после этого отпустили домой — здорового.

Выписали на карантин

Еще один экс-пациент Коммунарки Георгий рассказал «360», что, несмотря на усталость и количество работы, врачи отлично выполняют свою работу. Сначала, по его словам, в больнице было некомфортно, хотя и «номера как в гостинице», и кормят хорошо. Но потом врачи стали объяснять, что происходит — у вернувшегося накануне из Франции Георгия не было никаких симптомов, на горячую линию он позвонил сам, оттуда его и отправили в больницу.

«Все стараются, делают, помогают людям. Там находиться в любом случае безопасно. То есть если люди там с подозрением или болезнью, то я думаю, что это хороший вариант — находиться там под наблюдением врачей, лечиться», — считает Георгий.

Сейчас оба мужчины — и Владислав, и Георгий, у которых было подозрение на коронавирус, — выписаны. Владислав, по его словам, еще до госпитализации со всей семьей принял решение остаться на карантине, поэтому и сейчас послушно продолжает соблюдать предписанные меры.

«Я сижу дома на карантине, 29 марта я должен сдать последний тест, если он будет отрицательным, тогда я могу закончить карантин», — заключил Владислав.

Георгий уверен, что его отправили домой не только из-за отсутствия симптомов, но и из-за условий — живет он один и заразить в своей квартире никого не может. «Я здесь ни с кем не контактирую и никому, скажем, не угрожаю», — добавил он.

Закончить карантин, как и Владислав, Георгий сможет после того, как врачи убедятся, что результаты анализов отрицательные. «Ко мне вчера приходили, взяли с утра анализы. Мне каждый день звонит замглавврача больницы, спрашивает, как я себя чувствую. Я сижу в изоляции дома, жду того, какие мне дадут рекомендации, что мне надо будет делать», — заключил он.