Исторический облик с новым наполнением. Как теперь выгладит кинотеатр «Художественный»

Московский кинотеатр «Художественный» закрыли на реконструкцию еще в 2014 году. Спустя шесть лет работа полностью завершена, и 9 апреля зрители смогут расположиться перед большим экраном в обновленном кинозале. Теперь «Художественный» отвечает всем современным требованиям, а зданию вернули исторический вид. Как менялся кинотеатр — в материале «360».

«Кинотеатр „Художественный“ откроется 9 апреля! Уже через неделю здесь можно будет посмотреть лучшие фильмы текущего репертуара, главных номинантов премии „Оскар“ и вечно живую классику», — сообщили 2 апреля на официальной странице кинотеатра в Instagram.

Первым фильмом, покарканным в обновленном кинотеатре, станет картина «Отец» режиссера Флориана Зеллера. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман, а сюжет ленты разворачивается вокруг отношений отца и дочери.

«Фильмом открытия станет фильм, который идеально, на наш взгляд, выражает наше стремление показывать премиальное кино с человеческим лицом», — пояснил выбор картины программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

На пресс-конференции по случаю открытия кинотеатра присутствовал глава департамента культуры столицы Александр Кибовский. В 2014 году он принимал участие в закрытии кинотеатра, который теперь назвал современнейшей киноточкой.

Я всех поздравляю. Это праздник, для меня он особенный, потому что я теперь имею честь его открыть, дожил до этого счастливого момента, и надеюсь, всем понравится то, что вы увидите Александр Кибовский глава департамента культуры Москвы.

Немного из истории

«Художественный» является памятником культуры и старейшим кинотеатром Москвы. При этом кинотеатр также считается одним из самых старых в мире. Его построили в 1909 году на Арбатской площади, которая в те времена называлась Гоголевской. Но и сам кинотеатр тогда носил другое название — «Художественный электро-театр». Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский.

Первый показ состоялся 11 ноября, когда зрители увидели премьеру «Жоржетты». Изначально кинотеатр был рассчитан на 400 мест. В 1912–1913 годах здание перестроил известный архитектор Федор Шехтель, творивший в стиле модерн. Он расширил кинозал до 900 мест.

Источник фото: wikipedia.org

За годы своего существования «Художественный» неоднократно реконструировали. Кинотеатр с каждым разом терял все больше элементов первоначального оформления. В 1952 году с фасада убрали барельефы с колесницами, а затем внутри кинотеатра провели капитальный ремонт.

В 2014 году «Художественный» закрыли на реконструкцию. Тендер на проведение работ выиграла компания «Сианстрой», но контракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков. Спустя два года арендатором кинотеатра стала компания «Пионер». Затем владельцем «Художественного» стал Сбербанк.

«Показать дух времени»

Архитектурную концепцию нового кинотеатра разработала берлинская компания Merz Merz. Основатель бюро Ханс-Гюнтер Мерц подчеркивал, что «Художественный» находится рядом со станцией метро, поэтому мимо него постояннно проходят люди.

«Кинотеатр находится в центре движения. Поэтому мы хотели связать внешнее и внутреннее. Кинотеатр должен быть жизнеспособной частью города, и мы старались максимально широко открыть его для публики», — пояснял он.

По словам Мерца, кинотеатр должен создавать условия для общения и быть не просто темным залом. Кроме того, он отметил, что архитекторы в своей работе хотели рассказать богатую историю «Художественного». В здании прослеживается как советское прошлое страны, так и российское настоящее.

Последние сто лет для страны были очень разнообразными, а история кинотеатра — это история страны в миниатюре. Мы старались продемонстрировать дух места и времени, а не просто воссоздать архитектуру Ханс-Гюнтер Мерц основатель бюро Merz Merz

Как выглядит сейчас

Реставрацию «Художественного» завершили в декабре 2020 года. За эти годы реставраторам удалось воссоздать более тысячи элементов декора. Фасад здания воссоздали по чертежам Шехтеля и снимкам их архива. В итоге фасад обрел свой исторический облик с табличками «Входъ», «Выходъ» и вывеской «Художественный электро-театръ».

Источник фото: РИА «Новости»

Специалисты потрудились и над внутренним оформлением кинотеатра. В фойе появился фонтан, а также новые лестницы и различные инсталляции. Кроме того, в «Художественном» решили открыть филиал Библиотеки имени Некрасова. Посетители смогут оформить читательский билет и взять понравившиеся книги. В библиотеке собрали работы о кино, музыке, театре и искусстве. Также в «Художественном» заработает ресторан.

Источник фото: РИА «Новости»

Теперь кинотеатр располагает четырьмя залами. Самый большой по площади кинозал насчитывает 474 места. Два средних зала может принять по 46 зрителей, а в камерном зале может расположиться 21 человек.

Источник фото: РИА «Новости»

До 22 апреля посетители кинотеатра смогут увидеть фильмы-номинанты на премию «Оскар». В программу вошли такие картины, как «Минари», «Земля кочевников», «Куда идешь, Аида?», «Еще по одной» и «Девушка, подающая надежды». Показ будет проходить на языке оригинала с субтитрами.