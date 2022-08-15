Источниками отравления в Люблине назвали три вещества. Версии разобрал спасатель

Жителей пятиэтажки в московском районе Люблино эвакуировали после госпитализации двух женщин, отравившихся неизвестным веществом. Версию об утечке бытового газа в экстренных службах столицы опровергли. По разным данным, причиной отравления могло стать повышенное содержание в воздухе метана, синильной кислоты или угарного газа. «360» разобрал эти версии с заслуженным спасателем России Александром Гофштейном.

Вечером 14 августа в Москве эвакуировали жителей пятиэтажного многоквартирного дома №11 по проспекту 40 лет Октября. Двум жительницам стало плохо, их госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 15 с симптомами отравления неизвестным веществом.

По данным Telegram-канала Baza, к приезду медиков у пострадавших, проживающих в одной квартире, были судороги. Такие же симптомы зафиксировали у домашней собаки пострадавших.

Одна из госпитализированных женщин рассказала «360», что потеряла сознание почти сразу после того, как вошла в квартиру, — муж нашел ее без чувств в ванной комнате, где работала газовая колонка.

«Ни запахов, ничего нет и не было вчера. Я потеряла сознание, впала в [медикаментозную] кому, меня госпитализировали. Дочка до сих пор в Склифе», — рассказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала спасатели предположили, что причиной могла стать утечка газа, но позднее эту версию опровергли. Пострадавшая подтвердила, что в их квартире не нашли утечек. Днем 15 августа лаборатория МЧС повторно выехала на место происшествия, сообщили в ведомстве.

Также известно, что дом отключили от электричества, а всех жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что к середине дня 15 августа жильцы вернулись в свои квартиры, в доме возобновили подачу электроэнергии, а отклонений от нормы в пробах воздуха не нашли.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с отравлением. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования. Также дело взяли на контроль в прокуратуре.

Версии случившегося

Скопление метана

Telegram-канал «112» сообщил, что основная версия отравления — скопление метана в канализации. Якобы в доме могли быть неисправны гидрозатворы, которые препятствуют выходу газа из канализационной системы.

Однако заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн назвал версию с метаном крайне неправдоподобной. По его словам, не заметить утечку метана практически невозможно, так как газ обладает стойким неприятным запахом тухлых яиц.

Синильная кислота

Также Telegram-канал «112» сообщал, что МЧС нашло превышение содержания синильной кислоты в воздухе на месте ЧП. В крайне маленьких количествах синильная кислота содержится в растениях, а также используется в промышленности и золотодобыче.

Александр Гофштейн подчеркнул, что синильная кислота крайне опасна и приравнивается к боевому отравляющему веществу. При отравлении синильной кислотой у человека происходит паралич дыхательных путей, так что смерть наступает очень быстро.

«Синильная кислота — это цианистый водород, это страшнейший яд, его смертельная доза — два миллиграмма. У нее запах горького миндаля очень сильный, не унюхать его невозможно. Даже в малых концентрациях она сильно пахнет», — подчеркнул спасатель.

Синильная кислота также может выделяться при авариях на производстве и при нарушении техники безопасности при работе с химикатами. Как написал Telegram-канал Bazа, ядовитым веществом иногда травят грызунов, а также оно могло появиться от тления проводки.

Угарный газ

ТАСС также сообщал, что в доме, где произошло ЧП, нашли высокую концентрацию углекислого газа. По данным РИА «Новости», его уровень превышал допустимую норму в 14 раз.

По словам Александра Гофштейна, углекислый газ может вызывать потерю сознания, однако определить отравление этим веществом достаточно легко, так как у него есть заметный симптом — покраснение кожных покровов.

Спасатель затруднился предположить, откуда в жилом доме могла появиться такая высокая концентрация угарного газа.