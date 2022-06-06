Источник зерна в условиях кризиса. Как другие страны начали поворачиваться лицом к России

Пока в ООН заявляют об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна и обвиняют во всем Россию, некоторые страны начинают выстраивать с РФ более близкие отношения. Это весьма дальновидно, ведь, по словам специалистов, вполне вероятно, что в ближайшем будущем именно Россия будет обладать продовольствием в условиях кризиса.

План России и Турции по отправке зерна

Россия и Турция добились предварительного соглашения, которое обеспечит безопасное возобновление поставок украинского зерна. Оно будет проходить через порт Одессы, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями», — отметило Bloomberg.

Источник фото: РИА «Новости»

По информации издания, российско-турецкий план позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантирует безопасное отправление судов с зерном из Черного моря в Средиземное. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе его визита в Турцию удастся продвинуться по вопросу поставок пшеницы.

«Да, у нас с Турцией есть заинтересованность эти проблемы решить. Президент в своем недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия и из черноморских портов, которые заминированы украинцами, и из портов Азовского моря, которые уже контролируются РФ, которые разминированы, и из которых тоже есть надежные маршруты через Керченский пролив к проливу Босфор и Дарданеллы», — сказал он.

Заинтересованность Турции в отношениях с Россией

Турция, разумеется, преследует здесь свои интересы. Она сейчас занята укреплением своего международного статуса. Страна претендует на то, чтобы стать еще одной великой державой. У нее есть для этого серьезные основания. Об этом «360» рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Поэтому Турция проявляет инициативу, чтобы наладить беспрецедентные переговоры — с участием России, Украины, Турции и представителя ООН по поводу организации вывоза украинского зерна прошлого урожая, морского вывоза, чтобы использовать в продовольственной программе ООН», — отметил Станкевич.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, сам факт того, что недружественные стороны будут сотрудничать между собой в таком мирном вопросе, как поставки хлеба на мировой рынок, — это уже психологический поворот в ситуации. Анкара получает здесь дипломатические и статусные дивиденды.

«Турция выглядит совершенно логичным местом — мост между Европой и Азией. <…> Это страна, которая активно ведет свою посредническую дипломатическую работу. В общем, встреча именно там выглядит абсолютно естественно», — пояснил Станкевич.

Схожую точку зрения высказал и политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, Турция на кейсе Украины повышает свою значимость на международной арене и укрепляется как игрок в Причерноморье.

Турция с самого начала спецоперации <…> выстраивает такую политику, при которой получает выгоду и отношений с Россией, и от контактов с Украиной. <…> По вопросу поставок зерна не просто так возникает Турция Иван Мезюхо.

Дружественные РФ страны и их интерес в зерне

Турция не единственная страна, которая налаживает диалог с Россией в собственных интересах. Иран и РФ уже начали восстанавливать близкие отношения. Эти государства запланировали сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Более того, иранская сторона приглашает Владимира Путина с визитом и публично поддерживает Россию в борьбе с санкциями Запада.

Ранее Иран уже занял первое место по ввозу зерна из РФ, приобретя семь миллионов тонн этого продукта. Теперь же Исламская республика планирует увеличить импорт. Есть возможность закупать более 20 миллионов тонн зерна и масличных каждый год. Таким образом, Иран демонстрирует свою дальновидность. Об этом «360» напомнил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Иран заинтересован в нашем зерне. <…> Традиционно у нас с Ираном были хорошие отношения. На каком-то этапе они были свернуты, но мы никогда не вступали в конфронтацию. Думаю, близкие торговые и политические отношения, которые были раньше, возродятся. Тем более, что мы все больше смотрим на восток и юг», — пояснил Юденков.

Источник фото: РИА «Новости»

Станкевич добавил, что Иран сам не обеспечивает себя зерном. Здесь России третьи стороны не нужны. Она поставит напрямую зерно Ирану — скорее всего, через Каспийское море. Также один из крупнейших импортеров зерна — Египет. Более того, без поставок зерна именно того качества, которое производит Россия, Египет не продержится.

Это для него вопрос социальной и политической стабильности, поэтому, конечно, в адрес Египта будет отгружено и российское зерно, и часть украинского Сергей Станкевич.

Еще одни крупные импортеры — Индия и Китай. В третьем квартале текущего года открывается большой зерновой терминал в Забайкальске — на границе между Россией и Китаем. Через него можно будет ежегодно экспортировать до восьми миллионов тонн зерна.

Спокойнее и конструктивнее всего, подчеркнул Станкевич, к России сегодня относятся именно те страны, которые упомянули — Китай, Индия, Египет. В этот список входят Индонезия, которая тоже импортирует зерно, а также Турция — тоже очень конструктивно себя ведет. Здесь главные риски связаны с позицией Киева, который может сорвать переговоры по поставкам сырья.

Дружеских стран может стать больше

Мезюхо уверен, что вскоре еще больше стран заинтересуются не только зерном, но и российским продовольствием в целом.

«Остается открытым вопрос, какое количество зерна вывозит Зеленский с Украины. Возможно, он вывозит все подчистую, не оставляя часть урожая на посев, чем может спровоцировать голод в собственной стране, поэтому я не исключаю того, что некоторые страны в будущем могут столкнуться с серьезным продовольственным кризисом», — пояснил Мезюхо.

Тем временем Россию это не коснется, подчеркнул он. Ведь на протяжении последних лет, на его взгляд, РФ серьезно занималась развитием агропромышленного комплекса в условиях импортозамещения.