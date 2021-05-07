В США слониха по кличке Хэппи судится с зоопарком из-за того, что ее годам держат в неволе и одиночестве. Иск от имени животного подала неправительственная организация Nonhuman Rights Project («Проект по правам не-людей»). Суд штата Нью-Йорк принял дело к рассмотрению, и это может стать первым в мире прецедентом. В подробностях разбирался «360».

Слониха Хэппи

Хэппи родилась в дикой природе. Вместе с еще шестью слонятами ее поймали в начале 1970-х, предположительно, в Таиланде. Детенышей назвали в честь семи гномов из сказки про Белоснежку. Хэппи («Счастливица») и еще один детеныш, Ворчун, оказались в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.

В последующие годы в зоопарке были и другие слоны, но со временем они умерли или были переданы в другие места.

Хэппи живет рядом с вольером слонихи Пегги. Из-за постоянных конфликтов животных содержат по отдельности.

По словам директора зоопарка Джима Брехени, слонихи «похожи на сестер, которые не хотят жить в одной комнате».

Сам зоопарк раскинулся на территории в 107 гектаров. Вольеры слонов занимают площадь в 81 сотку. Хэппи и Пегги могут касаться друг друга хоботами через забор.

Люди контактируют с животными также через ограду. Это, как описывал журналист New York Magazine, так называемой «защищенный контакт». При котором человек никогда не находится в одном пространстве с животными.

Ранее в зоопарке применяли «свободный контакт». Смотрители входили в вольеры к слонам, часто с использованием практики ограничений и наказаний.

Теперь чтобы обработать Хэппи ногти или ввести лекарство, ей дают команду. А взамен предлагают фрукты.

«Когда люди говорят, что слоны в изоляции, это неправда. Они просто не могут находиться в одном месте друг с другом», — отмечал Брехени.

Защитники животных

В 2018 году Nonhuman Rights Project начала подавать иски от лица слонихи в суды штата Нью-Йорк. Организация требует признать, что фундаментальное право Хэппи на свободу нарушено, и надеется переселить животное в утвержденный судом слоновий заповедник.

Иски подавались по закону о праве арестованного на рассмотрение пего дела в суде. Норма была закреплена в Англии в XVII веке и получила название habeas corpus. Это первые слова из латинской фразы «Habeas corpus ad subjiciendum» («Ты обязан доставить личность в суд»). Закон установил, что человека нельзя арестовать произвольно, без судебного решения.

К февралю 2020 года у организации уже было 24 отказа в рассмотрении дела. Когда иск зоозащитников отклонил Верховный суд округа Бронкс, зоопарк сделал заявление.

Так обвинили Nonhuman Rights Project (NhRP) в попытке «продвигать свою повестку по распространению защиты человека на животных».

«Продолжающиеся неудачные попытки NhRP предоставить habeas corpus животным унижают всех людей, которые искали такой помощи», — отметили в зоопарке.

Однако старания защитников животных не пошли даром. 4 мая Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял иск к рассмотрению.

«Это первый случай в истории, когда высший суд англоязычной юрисдикции будет рассматривать дело habeas corpus, возбужденное от имени кого-то, кроме человека», — сообщили в NhRP.

В организации выразили надежду, что Хэппи станет первым животным в США, право на физическую свободу которого будет признано в судебном порядке.

Сама слониха живет преимущественно в одиночестве с тех пор, как в 2002 году ее компаньон Ворчун был смертельно ранен в драке с другими слонами.

NhRP отмечает, что Хэппи — первый слон, прошедший тест на распознавание себя в зеркале, что является признаком самосознания.